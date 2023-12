Tennistavolo Norbello: primi passi per le A2 femminili e altre news

NORBELLO, 7 NOVEMBRE 2023 - Più squadre ci sono, più si assiste ad una diversificazione dei risultati che creano inevitabili sbalzi d’umore. I Norbelloni vengono travolti da una Marcozzi Cagliari che onora il derby sardo disponendo di una formazione più “lunga”.

I disastri ambientali che hanno colpito la Toscana costringono al rinvio la gara di A1 femminile in quel di Prato.

Si gioca regolarmente sui campi di A2 dove le norbelline nordiste chiudono il concentramento con tre punti all’attivo grazie anche all’innesto della esperta difesa Manuela Daniele (vedere intervista in basso). Un piccolo passo avanti si registra anche da parte della squadra Gialla che migliora a vista d’occhio, incrementando la propria autostima.

Ancora una sconfitta della C2 sempre più in zona retrocessione.









Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di andata Sabato 4 novembre 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello ASD Marcozzi Cagliari 0 4

OSPITI FORTI E DETERMINATI

Assenti il lusitano Diogo Carvalho e Gaston Alto, quest’ultimo impegnato a Santiago nei Giochi Panamericani, dove con la maglia dell’Argentina ha conquistato il bronzo a squadre, il trio locale è formato da Marco Antonio Cappuccio, l’allenatore giocatore russo Sergei Mokropolov e lo spagnolo Moisés Garcia Alvarez. Dall’altra parte della barricata il team cagliaritano deve fare a meno del cubano Moises Campos, anche lui in Cile, ma riesce ad assemblare una formazione comunque pericolosa grazie alla disponibilità dello svedese Viktor Brodd, che sblocca il risultato senza troppe difficoltà su Mokropolov, e dell’italo brasiliano Humberto Manhani: più difficoltosa la sua vittoria su Garcia Alvarez che strappa il secondo parziale ma poi si arrende ai vantaggi del quarto. Il cinese Sun Shiyu cede il primo set a Cappuccio, poi gli concede appena cinque punti nei rimanenti tre.

La Marcozzi fa poker con Manhani con un perentorio 3-0 su Mokropolov.

MOISES GARCIA ALVAREZ PENSA AD UN PRONTO RISCATTO

Il pongista iberico racconta le sue sensazioni dopo la netta sconfitta con la Marcozzi.

Moisès, come giudichi la tua condotta in campo nel derby?

Ho giocato meglio dell'ultima volta, ma non mi sentivo per niente bene, ero troppo teso ed è una cosa che devo risolvere.

Impressioni sugli avversari?

Formano una squadra molto completa e contro di noi hanno schierato i migliori giocatori possibili.

Personalmente penso che abbiano giocato bene, anche se la condotta di Manhani non si è discostata molto dalla mia, ma la tensione mi ha giocato brutti scherzi.

Anche Marco Antonio Cappuccio non riesce a produrre vittorie

Sta lavorando bene e sono sicuro che i risultati arriveranno presto.

Come vedi il futuro della squadra?

Giocherà i play-off.

Come ti senti quando stai a Norbello?

Le persone sono molto buone con me e tutto va benissimo. Spero di dare un po' più di me stesso nelle prossime partite.

CLASSIFICA: Apuania Carrara 7, Marcozzi 6, Top Spin Messina 6, Tennistavolo Norbello 5, Bagnolese 2, Sant’Espedito e Il Circolo Prato 2010 1.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di andata Domenica 5 novembre 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra scolastica Le Badie – via Righi - Prato

CIATT Prato Tennistavolo Norbello n d

APPUNTAMENTO RIMANDATO

Con l’ordinanza del 3 novembre 2023 il sindaco di Prato ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in relazione allo stato di allerta arancione emesso dalla Regione Toscana.

Pertanto tutti i piani trasferta messi a punto dalla società ospite sono stati annullati.

CLASSIFICA: TT Castel Goffredo 4 punti, TT Südtirol e Quattro Mori 2, Tennistavolo Norbello e Muravera TT 1, CIATT Prato 0.













Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Secondo concentramento Domenica 05 novembre 2023 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Centro Tennistavolo – via XXV Aprile – Verzuolo (CN)

Parva Domus Asd TT Marco Polo Tennistavolo Norbello “Blu” 3 3 Tennistavolo Norbello “Blu” T.T. Varese Giant 4 2

ARRIVANO I PRIMI PUNTI

Il tecnico Sergei Mokropolov riparte subito per il Piemonte dove lo attendono Gohar Atoyan, Sofia Ivanova e il nuovo arrivo Manuela Daniele. L’ex pongista del TT Torino fa subito sentire il suo peso specifico nel pareggio con il TT Marco Polo. E poi si regala un en plein nella sfida successiva contro il Varese Giant. Nel computo complessivo lvanova contribuisce con altri due successi, Atoyan con uno. Rispetto al primo concentramento, l’umore è completamente diverso.

CLASSIFICA: Verzuolo 7, Regaldi Novara, TT Torino 6, Tennistavolo Norbello 3, TT Marco Polo 2, Varese 0.

MANUELA DANIELE SI PRESENTA AI TIFOSI

Con un quattro su quattro all’attivo vien ancora meglio scambiare qualche chiacchiera con una pongista di caratura nazionale, sulla breccia da oltre venticinque anni. Manuela Daniele, anche nella sua superba versione under 40 non teme nessuno a priori, con il suo rinomato assetto difensivo che le ha permesso di collezionare un’infinità di podi nei campionati Italiani, di militare nella nazionale giovanile, di partecipare a numerosi TOP 12. Ha scalato le classifiche italiane sino alla posizione n. 13 nel 2001/2002.

Comincia a undici anni, grazie al papà che giochicchiava a livello amatoriale, militando nel Ciriè. Le tante vittorie a livello provinciale e regionale fruttano la convocazione presso il Centro federale di Terni dove ci rimane per due stagioni assimilando le nozioni tecniche impartite da mostri sacri internazionali come Fliura Bulatova e Sarkis Sarkhajan. Inevitabile l’enorme salto di qualità con l’approdo alla posizione n. 79 d’Italia: senza alcun passaggio intermedio si è ritrovata in 2^ categoria.

Dopo aver collezionato una caterva di medaglie d’argento e di bronzo ai Campionati Italiani, il primo scudetto arriva soltanto nel 2022, nel 3^ categoria singolo e doppio misto con Federico Baciocchi. Ricorda però con piacere l’argento nel doppio femminile assoluto nel 2015 con Claudia Carassia.

Nei campionati a squadre ha avuto la fortuna di militare in tante compagini, dal nord al sud passando per le isole. Nell’ordine EL.Ca. Cirié, TT Spoleto, T.T. Torino, T.T. S. Vincent, TT Sarcidano Nuragus, T.T. Pieve Emanuele, T.T. Pont S. Martin (Aosta), T.T. Torino, T.T. Genova, T.T. Arcadia Torino, T.T. Regaldi Novara, T.T. Center Parma, T.T. Zeus Quartu S.Elena, Tennistavolo Enjoy, T.T. Torino.

Manuela, quindi in Sardegna eri già transitata..

Nuragus mi è rimasta nel cuore; con l’ex presidente Elio Corongiu coltiviamo ancora buoni rapporti.

Altre squadre a cui sei rimasta legata?

Di sicuro il Tennis Tavolo Torino che ho frequentato in più tappe grazie al presidente Renato Di Napoli. Attualmente mi alleno lì ed inoltre da due anni seguo i bambini. Ma ricordo sempre con affetto il periodo trascorso al “college” di Terni, il progetto era agli inizi quando ho cominciato nel 1992.

Il tuo modo di giocare è particolare?

Ho iniziato come attaccante, ma dal gioco passivo, perché tendevo spesso ad andare indietro. E così negli anni me l’hanno modificato fino a quando sono diventata una difesa a tutti gli effetti. Attualmente l’80% del mio gioco è prettamente difensivo, ma in passato utilizzavo spesso formule d’attacco, ora mi chiudo quasi sempre in difesa con colpo più fastidioso di dritto perché molto tagliata.

Tutto qui?

Quando riesco a spezzare il gioco, nonostante non sia così potente per via del materiale che uso, molto “lento”, do parecchio fastidio imprimendo una rotazione particolare alla pallina, lasciando attonito l’avversario che non se l’aspetta. Inoltre maschero parecchio il top spin e non si capisce bene se sia incrociato o lungolinea. Purtroppo accade raramente perché non c’è più l’allenamento di una volta e mi stanco con facilità. Ma quando lo utilizzo per il 70-80% va a buon fine. In tanti mi chiedono perché non ricorra spesso a questo colpo, ma ormai ho così tanta fiducia nella difesa che rimane lì, anche perché affiora l’insicurezza e quindi la paura di sbagliare.

L’esordio è andato benissimo

Non mi immaginavo di fare il 100%, sono partita un po’ tesa ma alla fine devo dire che sono rimasta più che soddisfatta perché meglio di così non potevo fare.

Sei rimasta sbalordita di te stessa

Avevo messo le mani avanti con il presidente Simone Carrucciu avvisandolo che non sarei stata la Manuela di qualche anno fa, perché gli allenamenti non sono più assidui come prima, per via degli impegni extra sportivi che sono quadruplicati. E poi anche l’età sta avanzando.

E invece?

Sono contenta perché la squadra era ancora a zero punti e alle ragazze ho detto subito che quel punteggio non mi piaceva, dovevamo fare in modo che qualcosa cambiasse. L’ambiente mi piace, è sano, e non a caso ho legato subito con le ragazze e anche con l’allenatore Sergei Mokropolov.

Che impressione ti hanno fatto le squadre avversarie?

Il Varese Giant ha fatto il possibile per contrastarci, mentre il TT Marco Polo può contare sulla cinese Wu Xuelan; difficilmente qualcuna potrà essere in grado di batterla.

Si va avanti..

Ritengo che il prossimo concentramento dicembrino sia sicuramente più difficile rispetto a questo, incontreremo giocatrici ostiche e uscirne con almeno due pareggi direi che andrebbe molto bene. Ciò non toglie che in questo tipo di partite si possa anche vincere.

Cosa ti aspetti per il prosieguo della stagione?

Spero di continuare così, con contributi concreti alla squadra, anche quando aumenteranno le difficoltà e le giocatrici da affrontare saranno più brave. La voglia di vincere c’è sempre, non regalerò niente a nessuno. Spero di portare in cascina tanti altri risultati positivi.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Secondo concentramento Domenica 5 novembre 2023 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palasport "G. Palapoli" - Via Martiri di via Fani - Molfetta (BA)

Tennistavolo Norbello “Giallo” Tennistavolo Sassari 3 3 ASD Circolo Tennistavolo Molfetta Tennistavolo Norbello “Giallo” 4 1

RISALIRE LA CHINA SI PUO’

Muovono la classifica anche le norbelline sudiste seppur grazie ad un solo pareggio. Arrivato nel derby con il Tennistavolo Sassari che le ha riacciuffate in extremis. Si distingue Gaia Smargiassi con una splendida doppietta, mentre la nigeriana Bello costringe alla resa sia Simona Ettari, sia Marialucia Di Meo. Ma la pongista partenopea aveva aperto le marcature sconfiggendo la promessa Laura Pinna e poi realizza anche l’unico punto della sconfitta con le padrone di casa molfettesi.

“Per quanto riguarda la prima partita contro Sassari – dichiara Simona Ettari - puntavamo in realtà al pareggio prima di iniziare. Una volta poi che ci siamo trovate in vantaggio 3-1, potevamo anche strapparlo il secondo punto, ma era comunque difficile. In generale è andata bene. Gaia Smargiassi ha vinto due gare molto importanti. Contro Molfetta ci siamo trovate spiazzate perché loro hanno completamente girato la formazione. In generale non abbiamo giocato per niente male, peccato per alcune partite di Marialucia che se le è tirate tutte quante ma non è riuscita a portare qualche punto. Tutto sommato, contando che Lucero Ovelar era assente per i Giochi Panamericani, non possiamo lamentarci: essendo due squadre comunque molto forti portare almeno un punto è stato importante”.

CLASSIFICA: Muravera 7, TT Ennio Cristofaro Casamassima 7, Tennistavolo Sassari 5, Molfetta 3, Tennistavolo Norbello 1, Ausonia Enna 1.

Quarta giornata di andata Domenica 5 novembre 2023 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello TT Carbonia Blu 1 5

TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA

Non c’è verso, la squadra fa fatica a sbloccarsi e soprattutto capitan Maurizio Muzzu veleggia al di sotto delle sue possibilità, aspetto che non rincuora di certo i suoi compagni, in questo caso Martina Mura e Roberto Bosu.

CLASSIFICA: La Saetta 7, Ghilarza 5, Capoterra 4, Guspini 4, Carbonia Blu 4, Iglesias 3 Marcozzi 2, Tennistavolo Norbello 1.

Nella foto: Manuela Daniele