Tennistavolo Norbello: retrocessione vicina per la A1 maschile

Manca un qualcosa, difficile da definire. I Norbelloni sono davvero ad un passo dal baratro ma a vederli giocare e combattere quasi ad armi pari rende inverosimile l’ottavo posto in graduatoria. Nello scontro decisivo anche la Virtus Servigliano riesce ad incamerare l’intera posta, allontanandosi decisamente dalla zona salvezza. Guardando i risultati degli ultimi giorni, la compagine giallo blu è l’unica che non abbia mosso la classifica e questo è un dato abbastanza emblematico.

Mancano tre sfide, la matematica ancora è dalla parte del club guilcerino ma le avversarie non staranno a guardare: Prato, Bagnolese e Messina sono compagini che avrebbero obiettivi precisi da raggiungere, non lasceranno nulla al caso. E poi ci sono le altre pericolanti che non rimarranno a girarsi i pollici.

“Ci giocheremo la permanenza in A1 sino all’ultimo set – dichiara il presidente Simone Carrucciu – e se poi viene il peggio pazienza, questo è lo sport. Il nostro futuro scopo, a quel punto, sarà l’immediata risalita. I ragazzi meritano i giusti incoraggiamenti perché dimostrano di essere all’altezza degli avversari che comunque sono di caratura tecnica importante. Affrontiamo la coda del campionato con serenità lasciandoci trasportare dall’entusiasmo delle donne che in A1 continuano a sorprenderci dominando il campionato. E comunque tra gioie dolori, forza Norbello”.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Recupero Seconda giornata di ritorno Lunedì 24 febbraio 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello A.S.D. Virtus Servigliano (Fermo) 2 4

SI CEDE SPESSO ALLA DISTANZA

C’è voglia di tirare fuori un bel risultato, ma la volontà non basta: un mix di psicologia e tenuta atletica forse da rivedere impedisce ai Norbelloni di tirar fuori il meglio del meglio. Gaston Alto si misura col francese Angles che finora ha incamerato solo vittorie. Finisce al quinto set ma l’ospite non ha problemi nel gestirlo senza troppi crucci. L’ungherese Szudi non è da meno, ma l’italo argentino di casa Nicolas Galvano sembra stare sulla sua scia. Ma solo nei primi due parziali, poi l’avversario prende il sopravvento. Anche Marco Antonio Cappuccio parte bene con il piccolo Faso, poi si fa recuperare due set ma alla bella, dopo tante sofferenze, ottiene ai vantaggi il punto della momentanea speranza. Galvano continua a reggere bene i primi due parziali, la tenuta fisica di Angles è tale che alla lunga possa prevalere in scioltezza. L’orgoglio di Alto impedisce all’astro nascente Faso di archiviare in anticipo il successo. Si va quindi al sesto incontro con un’altra lotta al quinto set, dove Cappuccio si trova a condurre 2-1 ma poi la luce si spegne e Szudi consente alla sua squadra di mettere una seria ipoteca sulla salvezza.

Nella foto: A sx Simone Carrucciu con l'allenatore del Servigliano Marco Faso