Tennistavolo Norbello: round infrasettimanale in Coppa Europea a Bolzano

NORBELLO, 18 OTTOBRE 2022 - Finita la calma piatta, subentra l’affanno. Nel calderone della settimana si alternano gli eventi serrati con i richiami Europei e gli esordi nel massimo campionato nazionale, maschili e femminili.

Dopo le piacevoli sorprese nel primo atto della Europe Cup, le norbellissime affrontano il secondo in terra italica, ospiti dell’Asv TT Südtirol che per l’occasione riceve sia le protagoniste del suo gruppo di appartenenza, il C, sia il D che oltre alle gialloblu annovera una formazione spagnola e un’altra greca.

Venerdì sarà invece il gruppo maschile a inspirare fragori internazionali con l’ennesima esperienza targata Coppa Europea TT Intercup: in via Azuni arriva un club austriaco.

Giusto per finire in bellezza, domenica riserverà la prima uscita di A1 con le donne pronte a vendere cara la pelle sul campo della Polisportiva Bagnolese e i norbelloni a far visita al S. Espedito Napoli.

“Una cosa per volta” precisa Simone Carrucciu che da presidente del sodalizio guilcerino è abituato a questi saliscendi nella cartina geografica del Vecchio Continente. “Siamo chiamati a dire la nostra in più parti – continua – e non ci faremo trovare impreparati. Adesso le mie attenzioni sono rivolte alle ragazze e spero tanto che ci riservino un altro passaggio di turno, non ci dispiacerebbe affatto”. Per lui e la dirigenza sarà una lunga settimana: “L’importante è fare sempre le cose con impegno e passione, questo ci ha consentito di andare avanti in questi 24 anni di esistenza”.

La scomparsa di Antonello Ledda non placa il dolore in via Mele e dintorni: “L’attività frenetica ci distrae, ma non appena si stacca la spina i pensieri sono rivolti a lui e a come da un momento all’altro non fosse più con noi. La squadra di D1 va avanti con più determinazione traendo energie dal suo ricordo”.

Coppa Europea Femminile – ETTU Europe Cup Woman (Gruppo D)

Secondo turno a Concentramento Dal 19/10/2022 al 20/10/2022 Ore 10:00 – 14:00

Sede di gioco: Palestra Sportzone Pfarrhof via Maso della Pieve Bolzano

Panathinaikos A.C. (Grecia) Tennistavolo Norbello 0 0 Tennistavolo Norbello Leka Enea Irun GEWO (Spagna) 0 0











DOMENICO COLUCCI: “NON SARA’ FACILE MA CI PROVIAMO”

Anche senza la formazione migliore si tenta il tutto per tutto per superare questa tappa. Preferibile non fare nomi per provocare l’effetto sorpresa ma il tecnico Domenico Colucci ha studiato a fondo le due avversarie e ne arguisce che non sarà semplice. “Abbiamo a che fare con rose molto vaste e lo scenario lo scopriremo soltanto quando ci ritroveremo in Alto Adige – premette – ma di sicuro incontreremo atlete tra le prime cento del mondo che giocano nelle loro rispettive nazionali ed entrambe le contendenti possono beneficiare dell’apporto di pongiste asiatiche”. Per la serie “quant’è piccolo il mondo”, a Bolzano è probabile che si palesi un’ex giallo blu chiamata Katerina Toliou che sta militando con il Panathinaikos di Atene.

L’importante in questo caso è vivere l’impegno con serenità: “Giocheremo senza alcuna pressione – continua Colucci – perché l’essere arrivate al secondo turno di una competizione di per sé durissima è stata una grande cosa. Ma non faremo semplicemente atto di presenza e con la tranquillità in corpo potrebbe venir fuori un altro colpaccio”.

Nonostante la lunga assenza dai campi, il tecnico lucano sta monitorando le sue atlete: “Veronica Mosconi si allena quotidianamente con me a Milano anche se l’ultima settimana l’ha trascorsa al centro federale di Terni in quanto inserita tra le convocate della nazionale. Alina Zaharia è invece a Costanza, a casa sua, ma ci sentiamo spessissimo per scambiarci opinioni varie. Stesso dicasi per Magdalena Sikorska che da quando ha ripreso a giocare con la nazionale polacca è spesso in giro per il mondo. Con Iana Noskova abbiamo già programmato le sue presenze in campionato, lei si allena con la nazionale russa e le nostre interazioni si basano prevalentemente su dettagli organizzativi”.

Il tecnico guilcerino si congeda con una considerazione: “Non ero molto d’accordo che nella stessa settimana si giocasse in Coppa Europea e campionato, ero più propenso per un rinvio. Gli organi competenti hanno invece deciso che si può fare. I tre giorni che separano i due appuntamenti ci consentono di recuperare sul piano fisico ma su quello mentale non è semplice affrontare impegni così importanti a distanza ravvicinata. Nel caso di buoni risultati in coppa, magari sarà un vantaggio andare a Bagnolo, perché il morale sarà alto. Ma se succedesse il contrario bisognerebbe lavorare per ritrovare forza mentale, morale ed entusiasmo in pochissimo tempo e non è semplice”.