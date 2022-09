Tennistavolo Norbello: si conoscono alcuni protagonisti del test match Italia - Resto del Mondo

NORBELLO, 7 DICEMBRE 2020 - Un numero congruo di volontari coinvolti per rendere l’evento ordinato e sicuro. Anche loro facenti parte di un dietro le quinte operoso ed essenziale affinché la macchina organizzatrice della undicesima edizione del “Trofeo Internazionale Città di Norbello”, che si celebra domani 8 dicembre 2020, sia perfetta sotto ogni profilo.

E il loro intervento mira anche all’accoglienza degli otto pongisti (quattro femmine e altrettanti provenienti dal settore maschile) che dalle 16:30 animeranno il clou della serata nell’originale Test Match che vede opporsi la nazionale italiana al “Resto del Mondo”.

L’incontro tra le due squadre miste si è potuto realizzare grazie alla collaborazione della Federazione Italiana Tennistavolo che ha suggellato l’evento ufficiale; e dal momento che l’ingresso alla palestra comunale di via Azuni è off limits per le prescrizioni normative anti covid, gli appassionati potranno gustarsi gli spettacolari inseguimenti di pallina da un’estremità all’altra del tavolo, seduti comodamente sul sofà perché sarà assicurata la diretta streaming sul sito www.trofeocittadinorbello.it .

La delegazione azzurra sarà composta da Daniele Pinto, Jordy Piccolin, Jamila Laurenti e Valentina Roncallo. Il team avversario sarà capitanato dal numero 1 della nazionale cubana Moises Campos. Tra le sue compagne di squadra anche la russa Sofia Ivanova.

“Ringrazio la Federazione, i giocatori, i volontari dell’organizzazione, gli enti pubblici e tutti gli amici che ci hanno dato un importante supporto per dare continuità ad una manifestazione a cui la nostra società tiene molto – rimarca il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu – e di sicuro i nostri graditissimi ospiti sapranno mantenere alto il nome della disciplina, tra le dieci più diffuse e popolari al mondo”.

Intorno alle 18:00 le attenzioni di tutti si sposteranno nell’angolo attrezzato per ospitare le tre immagini più belle che caratterizzano la decima edizione del Concorso Fotografico Internazionale “Obiettivo Tennistavolo”. Per l’occasione sono stati polverizzati i record precedenti considerati gli oltre quaranta scatti pervenuti. Sarà il presidente Carrucciu ad annunciare come da tradizione nomi e cognomi di coloro che si sono maggiormente distinti nell’esecuzione delle foto.

La particolare programmazione dicembrina targata Tennistavolo Norbello continuerà l’11 dicembre 2020 con la “5ª Giornata Paralimpica nel Guilcer”, caratterizzata da un laboratorio didattico-sportivo paralimpico a porte chiuse al quale parteciperanno diverse federazioni, tecnici e atleti paralimpici e ovviamente un numero limitatissimo di giovani che avranno la fortuna di misurarsi nelle varie discipline sportive.