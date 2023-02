Tennistavolo Norbello: vai con il doppio derby sardo di serie A1

NORBELLO, 17 FEBBRAIO 2023 - Prima del ballo in maschera, due appassionanti derby come aperitivo del sabato sera. I cultori della Sardegna possono conciliare coriandoli e segnapunti e non se ne pentiranno. Le quattro contendenti non staranno con le mani in mano perché le poste in palio sono importantissime. Tutte sentono nell’aria il profumo delle semifinali scudetto ma col rischio che le imposte vengano chiuse all’improvviso restando col cerino in mano.

In via Azuni e dintorni si prepara la partita doppia con estrema attenzione, ma facendo emergere come sempre la componente divertimento.

“Il movimento sardo continua ad essere una voce importante nell’economia del tennistavolo nazionale – rimarca Simone Carrucciu, presidente del Tennistavolo Norbello ma anche della Fitet Sardegna – e il doppio confronto sull’asse Campidano/Guilcer rappresenta l’eccellenza che emerge da una base ben solida costituita da tanti appassionati. Sarebbe bello vedere attorno ai campi di gioco tifoserie provenienti da tutta l’isola, ma purtroppo si gioca anche nelle altre categorie regionali e nazionali. Però ai pochi “liberi” ribadiamo l’invito a sostenere le nostre eccellenze internazionali, nazionali e regionali: l’ingresso è gratuito”.

Per i “poltronari” c’è l’alternativa diretta streaming collegandosi sul sito www.tennistavolonorbello.it

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di ritorno Sabato 18 febbraio 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello Asd Marcozzi

MODELLARE AL MEGLIO IL TERZO POSTO

Le due contendenti godono di ottima salute. Gli ospiti sono reduci da due vittorie consecutive utili all’allontanamento dalla bassa classifica e conseguente opportunità di ragionare con più serenità a traguardi più ambiziosi. Ultimamente si è preferito giocare la carta russa Denis Ivonin (66,7%), molto più proficua rispetto a quella indiana interpretata da Siddesh Pande (0%). Rimangono due certezze il siciliano Antonino Amato (58,8%), n. 6 d’Italia e l’ex cubano Moises Campos (57,1%) che all’andata diede l’unico dispiacere stagionale all’argentino di casa Gaston Alto.

Il gruppo seguito da Sergei Mokropolov, reduce dallo storico terzo posto in Coppa Italia e dalla qualificazione alla semifinale della Coppa Europea Intercup, nel girone di ritorno ha collezionato tre punti in due gare e spera di conservare la terza piazza fino alla fine. Nessuna dichiarazione ufficiale circa gli atleti convocati, anche se i tifosi spererebbero di trovarli tutti e quattro a disposizione del tecnico russo: oltre ad Alto (87,5%) potrebbe esserci il portoghese Diogo Carvalho (71,4%), lo spagnolo Javier Benito Rodriguez (50%) e sicuramente Marco Antonio Cappuccio (38,5%).

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di ritorno Sabato 18 febbraio 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Quattro Mori

RICORDANDO L’ANDATA

Tutto dipenderà dalle formazioni che scenderanno in campo. Entrambe le contendenti possono fare affidamento su prospetti di classe sopraffina ma non sempre disponibili. Il caso della giallo blu Yana Noskova (100%) che deve conciliare i suoi impegni in Russia con quelli italiani è il più eclatante. E dall’altra parte capita che gli impegni internazionali blocchino le tre titolari atte inoltre ad illuminare la squadra cagliaritana oltre confine, visto che si trovano ad un passo dalla finale di Europe Cup Women. Le romene Andreea Dragoman, Tania Plaian e la nigeriana Offiong Edem, con l’italiana Rossana Ferciug sono pronte a vendicare la recente sconfitta dell’andata anche perché hanno necessità di fare punti per allontanarsi dal penultimo posto, benché abbiano due gare da recuperare. Con Noskova le padrone di casa avrebbero maggiore solidità, anche dal punto di vista psicologico. In alternativa la presenza di Magdalena Sikorska consentirebbe ad Alina Zaharia e Veronica Mosconi di giocare comunque con meno titubanze. Intanto il tecnico Domenico Colucci studia le combinazioni migliori in base a ciò che avrà a disposizione.

Campionato Serie D1 Maschile – Girone “A” Regionale

Quarta giornata di ritorno Domenica 19 febbraio 2023 Ore 11:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello A.S.D. Tennistavolo Guilcier Ghilarza

MEGLIO EVITARE ALTRI INCIAMPI

Il brutto tonfo casalingo non ha causato danni irreparabili. A quattro giornate dal termine ci sono cinque punti di vantaggio da gestire, ma potrebbero diventare tre se si perdesse anche il secondo derby del Guilcer consecutivo, proprio con la vicecapolista. Si attende il rientro di Muzzu e di Bržan per tonificare il gruppo, ma si pensa pure alla riscossa di Eleonora Trudu, Roberto Bosu e Peppe Mele.





Nella foto di Stefania Serra: Gaston Alto