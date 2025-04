Tennistavolo Norbello: vince A1 F, perde A1 M, A2F Blu prima, A2F gialla playout

Gli applausi scroscianti di una platea in delirio che chiede continuamente “bis”, “bis” sono rivolti alle Norbellissime. Loro si inchinano e sorridono per la loro continuità nell’imperversare anche nella prima gara di semifinale play off. La palestra dedicata all’indimenticato pongista Giovanni Cuccu di Muravera diviene teatro di una vittoria di proporzioni insolite, considerando anche i precedenti col Muravera TT che non erano mai stati così netti. Ci si gode il bel momento ma fino a quando non finirà anche la gara di ritorno prevista il 2 aprile alle 17:30 nella palestra comunale di Norbello nessuno osa pronunciare la parola finale con sicumera. Durante il match sarrabese, al presidente Simone Carrucciu fischiavano per davvero le orecchie; effettuate le operazioni di sgombero nel suo padiglione, si è ritrovato festante con le sue ragazze sebbene un po’ assordato: “Ho vissuto sicuramente la più insolita semifinale play off tra le sette disputate dalla nostra società – dice – ma ne è valsa la pena; la squadra ha reagito bene davanti alle insidie di un Muravera Tennistavolo agguerrito. Complimentissimi alle ragazze e al nostro tecnico Olga, non era facile. Ora speriamo che le nostre pongiste possano essere sostenute da un numero elevato di tifosi, ne sarebbero felici. Come sempre, l’ingresso è libero”.

Passando alle squadre impegnate negli altri campionati, quella di due giorni fa è stata una domenica particolare che ha offerto degli sviluppi inaspettati. Da una parte nessuno pensava che la formazione Blu di A2 femminile chiudesse il girone addirittura sola al comando. Dall’altra parte un’immensa delusione per le Norbelline Gialle che davanti al proprio pubblico dilapidano in un giorno il tesoretto accumulato fino a quel momento facendosi risucchiare dal tornado dei playout, previsti il 10/11 maggio 2025. Ma nella scuderia giallo blu sono abituati a vedere questi colpi di scena, senza mai fasciarsi la testa anche davanti al peggio.

Neanche i Norbelloni di A1 maschile riescono a regalare un piccolo sussulto ai supporters perché a Bagnolo San Vito la squadra di casa aveva un obiettivo da raggiungere, mentre loro, con la retrocessione già in tasca, non sono riusciti a mascherare quel tono dimesso che epiloghi infausti di questo tipo possono generare.

Ma basta con le lagne, ora c’è solo da unirsi e dare la giusta dose di incoraggiamento alla A1 femminile che domani sera saprà se la seconda finale scudetto della sua storia diventa realtà.

Campionato Serie A1 Femminile – Semifinali Play off

Gara di andata Lunedì 31 marzo 2025 Ore 15:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – G. Cuccu - Muravera

Ad Muravera TT Tennistavolo Norbello 0 4

CHE PAURA ALL’INIZIO!

I tecnici delle due contendenti non azzardano “giramenti” e collocano le loro pedine umane secondo gli schemi più prevedibili. Ma è anche vero che il gioco degli abbinamenti favorisce la visione di sfide inedite, come quella di apertura, la più appassionante, che ha visto la padrona di casa romena Roxana Istrate mettere in seria difficoltà l’imbattuta Hana Matelova, al punto da sciupare una palla match. Ma la campionessa ceca ha mostrato una presenza di spirito straordinaria, tipica di chi si trova a bazzicare tra le prime posizioni del ranking mondiale. E piano, piano, con molta pazienza, è riuscita a fare sua la sfida e soprattutto a tranquillizzare la panchina. A fine gara Hana si è congratulata con la avversaria perché agguerrita fino alla fine, immedesimata in quell’ atteggiamento tipico di chi non ha nulla da perdere.

Tutto si fa più semplice per le ospiti con Tan Wenling che riesce a prendere le misure al gioco veloce della russa Olga Vishnyakova che dopo aver vinto il primo parziale cede alla distanza, assai disturbata dall’impietoso puntino dell’italo cinese. Anche tra Valentina Roncallo e Magdalena Sikorska è una prima volta. Nella fase iniziale di studio la ligure prende il sopravvento dominando il parziale, ma presi i dovuti accorgimenti non ha alcun problema nel procurare il terzo punto ai colori giallo blu. Messe da parte le paure, Hana Matelova torna ad essere la solita devastante attaccante, non lasciando respiro a Vishnyakova.

Campionato Serie A1 Femminile – Semifinali Play off

Gara di ritorno Mercoledì 2 aprile 2025 Ore 17:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni

Tennistavolo Norbello Ad Muravera TT 0 0

OLGA DZELINSKA: GARA COMPLICATA MA CE L’ABBIAMO FATTA

Ha temuto che Hana non ce la potesse fare, ma è stato solo un attimo. Il tecnico del Tennistavolo Norbello Olga Dzelinska riesce a distendersi un po’ solo dopo qualche ora dopo la sfida.

Olga, adesso va tutto bene?

Non ho difficoltà ad ammettere che fossi molto tesa. Molto spesso accade che le semifinali siano un po’ più complicate delle finali, anche perché in finale bisogna arrivarci.

Traguardo che si sta avvicinando

Vogliamo la finale a tutti i costi e dopo questo 4-0 penso che, incrociando le dita e toccando continuamente ferro, un piede lo abbiamo messo.

Quando hai iniziato a credere nella vittoria?

Dopo il successo iniziale di Hana ci siamo un po’ rilassate, perché a parte tutto l’abbiamo vista molto presente con la testa.

Che altro aggiungere su questa sfida?

Faccio i complimenti a tutte e tre per il buon risultato, sono contenta per loro. Siamo rimaste concentratissime e durissime dalla prima all’ultima pallina Ero un po’ preoccupata per Tan che si era infortunata a Bolzano e questa partita rappresentava un’incognita. Il primo set l’ha perso perché si doveva scaldare ma è ancora evidente il fastidio che prova al ginocchio.

Nessuno si aspettava un divario così netto perché nella regular season l’unico 4-0 lo abbiamo inflitto al Tennistavolo Sassari. Mercoledì spero di vedere moltissimi tifosi.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Sesta giornata di ritorno Domenica 30 marzo 2025 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra Scuole Medie -via Matteotti - Bagnolo San Vito (MN)

Alfa Food Bagnolese ASD Tennistavolo Norbello 4 1

STATI D’ANIMO AGLI ANTIPODI

Troppo il divario soprattutto di stampo emotivo tra le due contendenti. Gaston Alto parte bene con il suo connazionale Francisco Sanchi, ma perde alla distanza. Galvano riesce a tenere il ritmo di Jordy Piccolin solo nel primo parziale, poi il vice campione italiano assoluto prende il largo. Marco Antonio Cappuccio dimezza le distanze dominando il francese Damien Provost ma Piccolin è determinato a tirare la carretta per nutrire ancora speranze di play off e per uno spentissimo Alto giunge la una nuova debacle, la quattordicesima nell’intero campionato. Cappuccio combatte anche nella sua seconda uscita e vende cara la pelle ad un Sanchi che deve fare gli straordinari per domarlo.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Quinto concentramento Domenica 30 marzo 2025 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palestra Comunale - Centro Tennistavolo - Verzuolo (CN)

Tennistavolo Norbello “Blu” TT Torino 4 2 TT Silver Lining Tennistavolo Norbello “Blu” 0 4

VERONICA STRATOSFERICA CON LA WANG

Un capolavoro a tre teste con la complicità della mente strategica di Sergei Mokropolov. Le Blu si baciano e abbracciano a fine serata perché la stagione è terminata col botto. Due successi e primo posto finale in solitaria. Dal Piemonte alla Sardegna uno zuccherino niente male considerata la prova opaca delle sorelline gialle destinate a prolungare gli sforzi. Si batte il TT Torino con le doppiette di Veronica Mosconi e Sofia Ivanova ma Gohar Atoyan con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto battere le sue avversarie. Tutto più semplice con il fanalino di coda Silver Lining che però riserva una sorpresa, con Veronica che si supera rovinando il ruolino immacolato della cinese lombarda Wang Yajing. Una ciliegina sulla torta che lascia tutte felici e contente, compresa Gohar Atoyan: “È andata come speravamo. Le mie compagne di squadra sono state bravissime, riuscendo a ottenere tutti i punti a disposizione e mi fa piacere che Veronica abbia fornito la sua migliore prestazione stagionale riuscendo a sconfiggere la cinese. Ma anche Sofia è stata brava nel battere 3-0 la nostra ex compagna di squadra Emanuela Daniele; sapersi misurare con le difese e per di più sconfiggerle non è una cosa scontata. Sia lei, sia Sofia le ho viste particolarmente felici, segno che per loro è stata una bella soddisfazione. Ad onore del vero pure io ho giocato molto bene, peccato che non sia riuscita a strappare il quinto set né a Sanchi, né a Moretti; entrambe hanno avuto un po’ di fortuna dalla loro, ma fa parte del gioco. Dopo queste due sfide ero veramente “cotta” ma avevo da affrontare ancora la Tatulli, giocatrice velocissima che mi ha ugualmente provato al punto che mi sono dovuta mettere in un angolo per riprendermi dalle fatiche. Ma alla fine ce l’ho fatta contribuendo ad un 4-0 inaspettato con il grande exploit di Veronica che godeva della nostra incondizionata fiducia. Volevo ringraziare tutta la squadra per questo anno indimenticabile passato insieme, compreso l’allenatore Sergei Mokropolov che ci ha seguito, incoraggiato, dato fiducia; e questo è tanto per noi”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Quinto concentramento Domenica 30 marzo 2025 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Circolo Tennistavolo Molfetta Tennistavolo Norbello “Giallo” 4 2 Tennistavolo Norbello “Giallo” Tennistavolo Sassari 3 3

CI SI RIVEDE A MAGGIO

Non basta la solita super Marialucia Di Meo che quando arriva il momento del bisogno riesce a dare un contributo da grande artista della racchetta qual è; d’altronde, non a caso detiene il titolo di vice campionessa del mondo master 40.

Ma se la squadra non risponde con la stessa motivazione, purtroppo non si va da nessuna parte. E sia Lucero Ovelar, sia Larissa Lavrukhina steccano clamorosamente l’appuntamento con una sola vittoria a testa contro le tre della bandiera irpina. Sarebbe bastato un punto in più per evitare la roulette russa dei play out. “Per me questo ultimo concentramento ha un sapore dolce-amaro - conferma Marialucia Di Meo - perché a livello personale sono riuscita ad esprimermi ad ottimi livelli; volevo vincere ad ogni costo ma questo purtroppo non è bastato ad evitarci i play out. Avevo già avuto ottime sensazioni ai campionati italiani di 3a categoria, sapevo di poter dire la mia, ma sinceramente non mi aspettavo di giocare così bene. Sono riuscita a battere per la prima volta in vita mia la sempre ostica Rossella Scardigno; ho fatto il miracolo contro la greca Papadimitriou, ma il 4-2 ha fatto in modo che Molfetta ci agganciasse in classifica. Contro il Tennistavolo Sassari abbiamo pareggiato, ma la squadra pugliese ha vinto con Jesi ed è uscita meritatamente dalla zona play out. Spero di esprimermi a questi livelli anche a Terni, in occasione dei playout”.