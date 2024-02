Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 14 febbraio 2024

CAGLIARI, 24 FEBBRAIO 2024 - A CAGLIARI UN EPILOGO GIOVANILE CON LA SOLITA E SODDISFACENTE AFFLUENZA

Dopo i verdetti di Nulvi e Muravera, il sipario della stagione regionale giovanile si chiude nella sempre eccitante cornice del Palatennistavolo di via Crespellani dove i gestori della Marcozzi Cagliari, presieduta da Raffaele Curcio, impiegano al meglio le loro attrezzature all’avanguardia per garantire ai presenti il massimo rendimento. Varcano l’ingresso di Mulinu Becciu 62 tesserati in rappresentanza di undici società che da regolamento possono gareggiare pure nella categoria superiore a quella di appartenenza. Sul portale risultati del sito www.fitetsardegna.org sono consultabili le classifiche finali per ciascuna delle sei categorie giovanili maschili e femminili indispensabili per legittimare il pass ai Criterium Giovanili, i primi dei quali, riservati agli under 19 e 21, sono previsti a Terni dal primo al tre marzo 2024.

Nella kermesse cagliaritana si registrano 3 doppiette con Zemgus Lai (Torrellas Capoterra) che vince nell’under 15 e under 17, Marialaura Mura (Tennistavolo Sassari) nelle stesse categorie e Miriam Carnovale (Muravera TT) under 19 e under 21. La società sarrabese coglie in tutto cinque successi con le integrazioni di Claudia Melis (under 11), Anna Dessì (under 13) e Alessandro Costa (under 19). Il Tennistavolo Sassari fa poker grazie a Federico Casula (under 13) e Marco Poma (under 21). Un successo per il Tennistavolo Quartu con Davide Pinna (under 11).

UNDER 11 MASCHILE

L’unico compartimento rimasto particolarmente sguarnito nelle tappe precedenti, si anima un po’ con una sfida a due dove il portacolori del Tennistavolo Quartu Davide Pinna sconfigge il suo coetaneo della Muraverese Leonardo Concu.

UNDER 11 FEMMINILE

Il triplete di Claudia Melis (Muravera TT) non sorprende nessuno. Come del resto la seconda posizione di Maele Pisanu del Santa Tecla Nulvi che però aveva disertato il rendez-vous muraverese. La sua compagna di società Arianna Rassu riesce a strappare un set in semifinale alla vincitrice, mentre è muraverinas pure Francesca Giglio, superata in tre parziali da Maele. La lista delle partecipanti si allunga con la teclina Alessia Rassu, Emma Useli (Muravera TT), Nunzia Sibiriu (TT Guspini).

UNDER 13 MASCHILE

Il celebrato spirito di abnegazione da parte di Federico Casula del Tennistavolo Sassari, trova conferma anche in Campidano dove raccoglie il terzo successo consecutivo e la certezza di poter prendere parte al Criterium Giovanile. La testa di serie n. 1 si fa strada in mezzo ad altri tredici partecipanti. Fa suo il girone, come del resto i suoi compagni di scuderia Nicola Cilloco, Edoardo Eremita e Simone Demontis negli altri tre, a conferma di una conclamata superiorità.

Nel tabellone Federico sgomina nell’ordine Gabriele Gaudino (Marcozzi), Demontis e in finale l’amico compagno di mille battaglie Cilloco che si arrende al quinto set dopo essere stato in vantaggio per 2-1. Nicola in precedenza aveva fermato Marco Orani (Tennistavolo Quartu) e Eremita. Tra i primi otto Jacopo Salaris e Mattia Cabitza (Marcozzi).

UNDER 13 FEMMINILE

Nessuno scossone, con la villaputzese Anna Dessì (Muravera TT) che coglie il terzo successo stagionale battendo in finale la sua compagna di scuderia Claudia Melis. Alle loro spalle si conferma la capoterrese Elisa Floris (Torrellas) mentre sorprende la crescita di Giulia Ibba (Tennistavolo Quartu), capace di eliminare la testa di serie n. 3 Elena Kuznetsova (TT Guspini) e non paga, costringe al quinto parziale Melis, dopo una gara vibrante. Si è spinta fino ai quarti Letizia Pusceddu (Torrellas).

UNDER 15 MASCHILE

Il raggruppamento più numeroso della kermesse giovanile domenicale (con 24 sfidanti) mantiene fede alle previsioni della vigilia con il primo dei due trionfi del torrellese Zemgus Lai che in finale deve prestare molta attenzione ad un Federico Casula (Tennistavolo Sassari), testa di serie n. 2 e anagraficamente più giovane che regge fino al quinto set. Al vincitore, reduce dal primo posto di Muravera, era andata molto meglio nelle tenzoni antecedenti prevalendo in tre parziali sul Marco Orani (Tennistavolo Quartu) e Mattia Mazzola (Marcozzi). Federico invece ha raggiunto lo scontro decisivo sbarazzandosi di Nicola Huang (La Saetta) e il suo compagno Edoardo Eremita. Tra i primi 8 anche Varis Lai (Torrellas Capoterra) e Jacopo Salaris (Marcozzi).

UNDER 15 FEMMINILE

Il primo capolavoro cagliaritano di Marialaura Mura (Tennistavolo Sassari) si aggiunge a quello che ottenne a Muravera. Le bastano quattro parziali per togliersi di dosso la concorrenza prima di Elena Kuznetsova (TT Guspini) e poi di Anna Dessì (Muravera TT) che in semifinale ha liquidato Letizia Pusceddu (Torrellas). Dietro di loro Sara ed Elisa Floris (Torrellas).

UNDER 17 MASCHILE

Assente sia il leader della classifica Emanuele Cuboni (Muravera TT), sia i suoi diretti inseguitori (Luca e Manuel Broccia del TT Guspini), si sono scatenati in 17 per raggranellare punti utili per un’eventuale partenza a Terni in primavera. E di nuovo spunta in cima al podio Zemgus Lai, posizione che comunque non desta clamore, perché al netto delle assenze importanti, il favorito diventava proprio il portacolori del Torrellas Capoterra. Nel suo percorso ad eliminazione diretta cominciato con il 3-0 su Leonardo Rasulo (Marcozzi), cede l’unico set a suo fratello e compagno di squadra Varis Lai, per poi scatenarsi in finale nei confronti di Christian Liscia (TT Guspini) a cui lascia sedici punti totali. Alberto Piras (Muraverese) e Mattia Mazzola (Marcozzi) gli avversari superati dall’adolescente guspinese. Samuele Sotgiu (Marcozzi) e Xuan He Lin (TT La Saetta) completano la lista dei migliori.

UNDER 17 FEMMINILE

Nel suo bis giornaliero Marialaura Mura corrobora una classifica che l’ha vista trionfante a Nulvi e seconda a Muravera, travolta in quell’occasione dall’atleta della nazionale giovanile Francesca Seu, assente domenica. Nelle tre gare del girone unico infligge tre set di scarto alla seconda arrivata Sara Floris (Torrellas Capoterra), alla terza Elisa Aramu (Torrellas) e alla quarta Florentina Ureche (Quattro Mori Cagliari).

UNDER 19 MASCHILE

Il ligure Alessandro Costa (Muravera TT) bissa la classifica finale registratasi a gennaio nella palestra sarrabese intestata a Giovanni Cuccu. Precede il lanuseino in forza al Tennistavolo Sassari Elia Licciardi che è stato superato in tre set. Sul podio anche Dzintars Lai (Torrellas Capoterra) e Alexander Evans (Tennistavolo Sassari). Erano della compagnia anche Davide Portas (Tennistavolo Quartu) e Alberto Piras (Muraverese).

UNDER 19 FEMMINILE

Miriam Carnovale del Muravera TT ottimizza col minimo sforzo in quanto unica iscritta.

UNDER 21 MASCHILE

La seconda volta di Marco Poma (Tennistavolo Sassari) si concreta confrontandosi con avversari di tutto rispetto. Tra i sette partecipanti, infatti, deve fare i conti prima con Alessandro Costa (Muravera TT) e poi con Lorenzo Martinalli (Marcozzi). Staziona sul gradino più basso del podio anche Elia Licciardi (Tennistavolo Sassari). Hanno partecipato, inoltre, Nicola Carboni (TT La Saetta), Alexander Evans (TT Sassari), Dzintars Lai (Torrellas Capoterra).

UNDER 21 FEMMINILE

In questo caso la pongista di Vibo Valentia Miriam Carnovale può sfogarsi alla sua maniera mettendosi alle spalle le altre due pretendenti al successo da extra adolescenti. Precede in classifica Lisa Bressan (Tennistavolo Sassari) e Michela Mura (TT La Saetta)

PILLOLE DALLA SERIE A1 IN GIU’

Partita doppia fallimentare quella disputata in casa del Tennistavolo Norbello lo scorso sabato. Sia la A1 femminile, sia la A1 maschile sono state sconfitte per 4-0 con una inconsueta rapidità. Tra le donne locali Veronica Mosconi non è neppur entrata in campo per problemi di salute e il CIATT Prato ha avuto vita facilissima con le restanti due avversarie Eleonora Trudu e Valentina Maité Parola. Scontata anche la sconfitta dei maschi che non hanno affrontato la capolista Apuania Carrara con la formazione tipo. Era assente Diogo Carvalho, ma neppure l’altro pezzo pregiato della squadra, l’argentino Gaston Alto, è apparso in giornata. Con lui hanno giocato il tecnico giocatore Sergei Mokropolov e Marco Antonio Cappuccio. Il campionato proseguirà a marzo con la quarta giornata di ritorno.

Nel prossimo fine settimana ritornano gli altri campionati a squadre nazionali e regionali.

Da segnalare in A2 maschile la capolista Marcozzi Cagliari che sabato 17 ospita la vice capolista Virtus Servigliano (Palatennistavolo, ore 15:30). Si gioca anche in A2 femminile e in Sardegna sarà il Tennistavolo Norbello ad ospitare il concentramento del girone D domenica 18, in via Azuni, a partire dalle 10:00. Nel girone E della B2 il Tennistavolo Sassari potrebbe continuare l’ascesa verso le parti alte della graduatoria se battesse il Ciatt Firenze di scena in Corso Cossiga sabato, dalle 14:15.

Big match anche in C1 con la capolista Muravera TT che affronta a Roma la sua immediata inseguitrice Eureka. In C2 spicca la sfida che vale la piazza d’onore tra i padroni di casa del Carbonia TT e il Guilcier Ghilarza (Palestra di via Roma, ore 16:00).

Si gioca ovviamente anche nei due gironi della D1 e nei quattro della D2. In più si chiude anche la regular season della serie C femminile.

Nella foto: podio under 21 femminile