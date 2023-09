Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 14 settembre 2023

CAGLIARI, 14 SETTEMBRE 2023 - PPK A TERNI: LA SARDEGNA COGLIE UN LUSINGHIERO SETTIMO POSTO

Sette posizioni più in alto rispetto alla scorsa edizione. Il PPK Il 22° Ping Pong Kids - Memorial Pierpaolo Merkel fa registrare un bel balzo in avanti della delegazione sarda coordinata dal tecnico regionale Francesca Saiu che gioisce con i suoi due piccoli pargoli Federico Casula (Tennistavolo Sassari) e Anna Dessì (Muravera TT) ineccepibili nell’ affrontare con la giusta tempra la kermesse ternana riservata agli under 11 provenienti da tutta l’Italia. Un settimo posto assoluto nel quale ha pesato sicuramente il bronzo di Federico Casula nella classifica generale maschile del tennistavolo e il quarto di Anna (salita pure lei sul podio) nella classifica che compendia le sette prove fisiche.

“Considerate le originali peculiarità del PPK – sottolinea l’allenatrice Francesca Saiu - che esulano dal tennistavolo nudo e crudo, nonostante resti sempre in primo piano, posso ritenermi più che soddisfatta. Aggiungo però, con un sottilissimo pizzico di rammarico, che se il TTX non fosse stato inserito nel programma, la Sardegna figurerebbe tra le prime tre nella classifica generale. Per quanto mi riguarda non ho nulla da rimproverare ai miei atleti perché non sono soliti praticare questa nuova disciplina promozionale e il mancato risultato ci può stare”.

Resta comunque la convinzione che le due speranze del vivaio regionale possano migliorarsi ulteriormente nei mesi a venire: “I tre giorni sono stati intensi – continua Saiu - i due bimbi mi piacciono molto. Probabilmente Anna ha sentito molto l’emozione e questo è andato soprattutto a discapito del tennistavolo perché nelle prove fisiche era abbastanza a suo agio; a mio avviso avrebbe potuto raggiungere tranquillamente il quinto posto. Ma il sesto è abbastanza vicino al livello raggiunto fino a questo momento. Federico è andato invece oltre le aspettative, battendo un giocatore, Franzoni, contro il quale si era più volte confrontato, anche nella recente Coppa Muravera, perdendoci sempre. Entrambi si sono impegnati”. Ora le attenzioni del tecnico sarrabese si spostano in Basilicata con altri quattro giovani sardi impegnati nel Trofeo Coni. Ma di questo se ne scriverà nelle prossime puntate.

Congratulazioni vivissime giungono dal presidente della FITeT Sardegna Simone Carrucciu: “La nostra Francesca ha un occhio vigile e questo le rende merito. Ha individuato in Federico e Anna due risorse che hanno risposto con il giusto atteggiamento alla fiducia accordata. Di questo me ne rallegro, augurando ai nostri portacolori tante altre soddisfazioni in futuro e che siano da esempio per gli altri operosissimi settori giovanili del movimento regionale sardo”.

FRANCESCA SEU REGINETTA A TERNI, VINCE E STRAPPA LE QUALIFICAZIONI PER IL CONTENDER DI LIGNANO

È doppio e settembrino il primo acuto che la Sardegna esibisce in una competizione giovanile nazionale. E i meriti se li prende tutti Francesca Seu del Muravera TT che vince i singolari riservati alle 2008-2009, e successivamente quelli delle classi 2006-2007 nell’ambito del torneo nazionale di qualificazione al WTT Youth Contender Lignano, ospitato al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni.

La sempre più forte pongista sarrabese nel primo caso si disfa della concorrenza di Chiara Daverio (Tennistavolo Varese) e poi il giorno dopo, non paga, estromette la favorita del Tennistavolo Torino Emma Sereno Regis, prima di andare a completare l’opera sbarazzandosi di un’altra concorrente, Giorgia Filippi (Tennistavolo Marco Polo) che la precedeva di un gradino tra le teste di serie.

Alle stesse due competizioni ha partecipato pure Laura Alba Pinna (Tennistavolo Sassari) che ha chiuso sempre con apprezzabili quinti posti.

Ma dal club sassarese arrivano ancora soddisfazioni col piccolo Federico Casula che reduce dalle buone prestazioni del PPK si ripete con un terzo posto nella gara riservata ai 2012 dove per un soffio non giunge in finale: dominava per 2-0 prima di essere risucchiato e battuto dal futuro vincitore Jan Slavec (Sportni Krozek Kras). Ottavo posto per il suo compagno turritano Nicola Cilloco.

Un altro metallo lo colleziona ancora il Muravera TT grazie alla siciliana Nicoletta Criscione che giunta alla finale 2002-2005 viene superata da Emma Sereno Regis. La sua nuova compagna di scuderia Margherita Cerritelli si ferma alla quinta piazza.

ORMAI FRANCESCA SEU È TERNANA DI ADOZIONE

Nella prima parte del 2023 Francesca Seu si è fatta notare per il titolo nazionale under 15 e per il terzo posto nel doppio misto ai Campionati Nazionali di 3^ categoria a Cagliari. Pronta a rispondere sempre presente alle numerose convocazioni nelle selezioni giovanili azzurrine, fa subito capire che l’autunno lo vuole dipingere con colori molto accesi.

Francesca, come si spiega questo eccellente stato di forma già da ora?

Sono partita molto carica per questa prima gara per via di alcuni importanti cambiamenti recentemente recepiti nel mio gioco; ciò mi ha permesso di vivere la gara in modo sereno, ferma restando la consapevolezza che potesse andare male.

Tra i due tornei vinti qual è stato quello più impegnativo e quali sono state le partite che ti hanno dato maggiori soddisfazioni?

Sicuramente il più difficile è stato l’U17, non tanto per il distacco di livello, quasi impercettibile, quanto soprattutto per il livello mentale: è stato difficile non cedere quando ero stanca o le cose non andavano bene; penso che la partita più soddisfacente sia stata quella vinta in semifinale contro Emma Sereno Regis.

Cosa ti aspetti da questa stagione 2023 – 2024?

Dati i cambiamenti apportati, quest’anno non pretendo risultati importanti ma semplicemente riuscire a impostare il mio gioco in prospettiva futura, senza dare troppo conto al resto.

Resterai ancora a Terni? Ti sei ambientata, ti stai trovando bene?

È il terzo anno che vivo a Terni, mi sono ambientata molto bene, ormai la ritengo una seconda casa.

Ce l’hai il tempo per coltivare altre passioni?

In generale ho poco tempo libero in giornata ma anche se lo avessi non coltiverei ulteriori hobby.

Ultimo pensierino?

Vorrei ringraziare la mia famiglia, Nicola Pisanu, e Francesca Saiu che sono sempre presenti, tutti i miei amici e le persone che mi sostengono e mi spronano a fare sempre meglio.

A PAULILATINO UNA BOLGIA INDESCRIVIBILE PER LA GIORNATA DELLO SPORT

E IL TENNISTAVOLO IMPERVERSA

Centinaia di sportivi si accalcano nelle varie piazzole allestite in Piazza Rinascita a Paulilatino. Quella riservata al Tennistavolo, patrocinata dalla FITeT Sardegna, è tutta un programma, al punto che i pongisti del Paulilatino 2014 e del Tennistavolo Norbello hanno dovuto annullare la preannunciata esibizione a causa della fila interminabile di persone reclamanti qualche minuto di palleggio. Il presidente del sodalizio paulese Pasqualino Putzolu in qualità anche di organizzatore della “Giornata dello Sport - #La passione che unisce” è un reduce esausto ma felice. Racconta quasi incredulo ciò che è accaduto in quelle ore domenicali. Tante discipline hanno potuto diffondere le loro peculiarità e per ciò che concerne racchetta e pallina si sono messi a disposizione vari atleti tra cui Nazzaro Pusceddu, Giuseppe Mellai, Carlo Maulu, Maurizio Muzzu, Roberto Bosu. Da parte loro nessun virtuosismo da dedicare agli esteti ma in compenso elargiscono consigli ad ogni piè sospinto; se tutti i frequentatori visti nel comune del Guilcer si tesserassero alla FITeT, quella Oristanese diventerebbe la provincia faro del movimento. Il presidente della FITeT Simone Carrucciu ci ride un po’ su, ma crede tanto in queste manifestazioni che attraggono le masse: “Ho trascorso delle ore piacevoli a Paulilatino – racconta – anche se incontrando tante persone ho seguito poco la nostra postazione, ma in compenso i pongisti tesserati hanno offerto un servizio eccellente e caloroso. Ringrazio tutti, in particolar modo il presidente Putzolu e la municipalità per aver messo su un evento molto partecipato che fa bene a tutti. W lo sport e naturalmente viva il tennistavolo”.

Nella foto di Giuseppe Di Carlo Francesca Saiu con i suoi allievi