Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 2 febbraio 2023

CAGLIARI, 2 FEBBRAIO 2023 - TORNEO GIOVANILE A NULVI: IL MURAVERA TT VINCE LA META’ DELLE GARE

Nell’appuntamento nel nord Sardegna, tra sabato e domenica scorsi, si presentano oltre sessanta iscritti in rappresentanza di tredici società. Nella competizione riservata ai pongisti diversamente giovani a prevalere è il catalano de Il Cancello Alghero Carmine Niolu. Sulla lunga e sempre appassionante maratona giovanile del giorno dopo è emblematico il titolo della “La racchetta dello Sport”, organo ufficiale del Muravera TT che con la parola “Pigliatutto” riassume i sette successi registrati e mette in evidenza pure l’impresa della “Valanga Rosa che si è abbattuta in Anglona”. In pratica Anna Dessì si impone nell’under 11 e 13 femminile, Miriam Carnovale nell’under 19 e 21 femminile, Alessandra Stori nell’under 17 femminile. E poi ci sono i maschietti Elia Licciardi e Emanuele Cuboni trionfatori rispettivamente nell’under 17 e under 19 maschile.

C’è spazio, anche se ristretto, per altre società: Il Tennistavolo Sassari coglie i successi nell’under 11 e under 13 maschile grazie a Nicola Cilloco, mentre Laura Alba Pinna è la più brava nell’under 15 femminile. Zemgus Lai della Marcozzi vince nell’under 15 maschile e Nicola Carboni del Torrellas Capoterra nell’under 21 maschile.

IN ANGLONA UNA GRANDE OPPORTUNITA’ DI CONFRONTO

(a cura di Francesco Ara)

Il bilancio della due giorni di gare è stato sicuramente positivo. Il torneo master non ha visto una grande affluenza ma era abbastanza prevedibile, e anzi, poteva andare peggio. Tanti il sabato lavorano e considerando che la maggior parte delle società sarde è concentrata al sud, risultava sicuramente scomodo per i più riuscire a giungere a Nulvi per il torneo. Mi ha fatto piacere però vedere, tra la maggioranza di partecipanti della provincia di Sassari, anche qualche giocatore “meridionale”. Da Quartu e Capoterra ne hanno infatti approfittato partendo con un giorno di anticipo e partecipando ad entrambi i tornei.

Il torneo giovanile è stato invece a mio avviso un successo. Oltre all’ottimo numero di atleti sottolineerei anche il numero di società partecipanti che denota comunque un leggero aumento, negli ultimi tempi, delle società dedite al settore giovanile.

La possibilità di poter partecipare a due categorie ha fatto sì che le gare si siano protratte fino a tardi, ma la reputo una cosa assolutamente positiva, sia perché dà la possibilità di confrontarsi anche con i più grandi d’età e di disputare un numero maggiore di incontri, sia perché in questo modo tutte le categorie riescono a raggiungere un discreto numero di gareggianti.

Si sono viste tante partite interessanti tra future promesse, ragazzi/e in crescita e atleti/e già affermati; penso soprattutto alle ragazze del Muravera TT che hanno sicuramente contribuito ad alzare ulteriormente il livello del torneo.

Dal punto di vista organizzativo spero sia andato tutto bene e che tutti abbiano trascorso una bella giornata di tennistavolo. Personalmente sono contento che ultimamente all’interno della società ci sia la collaborazione anche di nuove persone quando si tratta di organizzare questi eventi. Genitori e dirigenti stanno iniziando ad essere più partecipi e questo rende tutto più semplice. Mi ha fatto piacere anche vedere in tribuna diverse persone di Nulvi che sono passate per assistere alla manifestazione: è una cosa piuttosto rara vista la scarsa considerazione di questo sport da parte dei più.

Non posso che essere contento poi di aver visto il palazzetto di Nulvi pieno di atleti, tecnici, dirigenti e genitori da tutta la Sardegna che tengo a ringraziare per la partecipazione. Alla prossima e buon tennistavolo a tutti!

SINGOLO FEMMINILE UNDER 11

L’eterna seconda Anna Dessì del Muravera TT, a furia di insistere, inverte la sua rotta personale riuscendo a prevalere sulla favorita Elena Kuznetsova (TT Guspini). Dopo essere passata in vantaggio, ha subito la tripla replica della atleta villaputzese che così ha provato l’ebbrezza del podio più alto. Della rosa di dieci iscritte sono salite sul podio Claudia Melis (Muravera TT) e Alice Meloni (TT Guspini)

SINGOLO MASCHILE UNDER 11

Sembrerebbe una battaglia in famiglia Tennistavolo Sassari se oltre ai tre suoi iscritti non comparisse il piccolo campidanese Marco Orani, tesserato con il Tennistavolo Quartu. La tenzone a quattro si conclude con il successo di Nicola Cilloco che precede il suo compagno e testa di serie n. 1 Federico Casula, sconfitto in quattro set. Più dietro ancora Orani e il turritano Eduardo Becciu.

SINGOLO FEMMINILE UNDER 13

Una volta sciolto l’incantesimo si spianano le praterie. Anna Dessì (Muravera TT) ci prova gusto e insiste, abbattendo nuovamente le resistenze di Elena Kuznetsova (TT Guspini) in una finale al quinto set che l’atleta vincitrice ha dominato per i primi due parziali: poi si è fatta recuperare, ma nel rush finale trova le forze per la stoccata vincente. In precedenza Annina aveva estromesso la favorita Letizia Pusceddu (Torrellas Capoterra) vincitrice delle prime due prove, e in semifinale Giulia Ibba del Tennistavolo Quartu. Elena invece si è fatta strada eliminando ai quarti e in semifinale due pongiste del Torrellas Capoterra: Benedetta Cingolani ed Elisa Aramu.

SINGOLO MASCHILE UNDER 13

In un plotone di dodici persone quasi monopolizzato da Tennistavolo Sassari (6 adesioni) e Marcozzi Cagliari (3), qualcosa di clamoroso succede perché anche qui la testa di serie n. 1 Federico Casula non riesce a confermare la leadership del precedente appuntamento giovanile e si relega al terzo posto preceduto dal vincitore Nicola Cilloco che in finale ha la meglio sul suo compagno Simone Demontis, a sua volta trionfatore nei confronti di Casula. Quarto posto per Stefano Ganau, e poi di seguito Marco Dessì (Muraverese) e Varis Lai (Marcozzi).

SINGOLO FEMMINILE UNDER 15

Verdetto a senso unico con l’ennesimo monologo dell’azzurrina in forza al Tennistavolo Sassari Laura Alba Pinna che stavolta si impone dopo la finale tutta in famiglia con Maria Laura Mura. Vittime predestinate delle due turritane le capoterresi Letizia Pusceddu e Sara Floris e più indietro ancora le loro compagne Elisa e Sara Floris.

SINGOLO MASCHILE UNDER 15

La dozzina piombata a Nulvi in una fredda domenica di inverno conferma grosso modo i valori espressi in precedenza, soprattutto ai vertici della classifica finale dove il marcozziano Zemgus Lai legittima la superiorità nei confronti del suo immediato inseguitore, Simone Cocco della Muraverese, battuto in tre set.

In semifinale Zemgus ha prevalso su Edoardo Eremita (Tennistavolo Sassari), mentre Cocco non ha avuto difficoltà nel superare Varis Lai. Ai quarti sono approdati Stefano Ganau (Tennistavolo Sassari) e Lorenzo Anedda (Torrellas Capoterra).

SINGOLO FEMMINILE UNDER17

Le attese della vigilia si concretano con il solito binomio al comando. In questo caso Laura Alba Pinna (Tennistavolo Sassari) è sempre stata costretta a stare alle spalle della più solida Alessandra Stori, brava nella fattispecie a terminare senza sconfitte il girone unico durante il quale ha incontrato problemi con Maria Laura Mura (Tennistavolo Sassari) che conduceva per 2-0 prima del supersonico recupero. Alle spalle delle tre seguono Sara Floris (Torrellas Capoterra) e Martina Bassu (Quattro Mori Cagliari).

SINGOLO MASCHILE UNDER 17

C’è una zona invalicabile, oltre la terza piazza, perché egemonizzata dal duo lanuseino in forza al Muravera TT composto da Elia Licciardi e Emanuele Cuboni. Come già accaduto nelle due precedenti tappe, Elia ritorna nuovamente sul podio più alto, preceduto dal suo compaesano, dopo la solita lotta a visa aperto che trova l’epilogo al quinto parziale. Assente il sempre terzo Luca Broccia, il podio più basso viene calpestato da Zemgus Lai, battuto in quattro parziali da Elia. Mentre il beniamino di casa Samuele Raggiu (Santa Tecla Nulvi) fa passare brutti quarti d’ora a Emanuele, subito superati con profitto da parte dell’ogliastrino.

Raggiungono i quarti Filippo Picciau (Marcozzi) e Alexander Evans (Tennistavolo Sassari).

SINGOLO FEMMINILE UNDER 19

Nella circostanza il Muravera TT fa le cose in grande stile coinvolgendo anche la atleta della nazionale femminile Miriam Carnovale che respira aria di Sardegna nel lungo viaggio sud-nord Sardegna. La pongista vibonese condivide l’esperienza con la sua compagna di scuderia (e anche lei nel giro azzurro), l’ipparina Nicoletta Criscione. Nel girone a quattro batte nell’ordine Chiara Scudino (Tennistavolo Sassari), Criscione (che si classifica seconda) e l’altra compagna di squadra Alessandra Stori (terza).

SINGOLO MASCHILE UNDER 19

Strano a dirsi, ma ad Emanuele Cuboni (Muravera TT) va più a genio la sua “non categoria” rispetto a quella in cui concorre per accedere agli italiani (under 17). Tra gli “adulti” riesce ad esprimersi meglio, anche se poi la solfa è sempre la stessa perché in finale tutte e tre le volte ha affrontato il suo rivale di scuderia Elia Licciardi, perdendola una volta sola. Dopo l’ennesima battaglia al filo di lana con quarto e quinto set terminati ai vantaggi, Emanuele può gioire. In precedenza non trova ostacoli in Alexander Evans (Tennistavolo Sassari) mentre Elia si sbarazza di Mattia Pala (La Saetta Quartu)

SINGOLO FEMMINILE UNDER 21

Si fa tutto in famiglia con il trio delle meraviglie targato Muravera TT. Alle due già citate Carnovale e Criscione si aggiunge la friulana Lisa Bressan. Ma a trionfare è la giocatrice calabrese che precede Lisa e Nicoletta.

SINGOLO MASCHILE UNDER 21

Sei lottanti in un unico girone. Nicola Carboni stravince con un ottimo 100% e appena due set persi. Ha provato a tendergli qualche trabocchetto il piazzato Dzintars Lai (Marcozzi) ma non ci è riuscito. Terzo posto per il saettino Mattia Pala e quarto per Gavino Posadinu (Santa Tecla Nulvi).

TORNEO MASTER

Di seguito le brevi impressioni del vincitore Carmine Niolu (Il Cancello Alghero): “Partecipo sempre con piacere al Torneo Veterani organizzato a Nulvi dall'amico Francesco Zentile, torneo già vinto anche in passato e che mi vede tra i favoriti. Ma si sa che vincere non è mai semplice quando il valore di diversi atleti è simile. I dodici partecipanti vengono suddivisi in 4 gruppi, passo agevolmente il girone e negli scontri diretti vinco, sempre per 3-1, quindi con qualche difficoltà, rispettivamente con Gian Felice Delogu (Tennistavolo Sassari) e Celestino Pusceddu (Torrellas Capoterra). In finale prevalgo per 3-1 con Costantino Pilo (Santa Tecla Nulvi), atleta bizzarro, imprevedibile e sempre pericoloso”.

Pilo ha invece sconfitto nel tabellone Sergio Idini (Tennistavolo Sassari) e Nicola Orani. Ai quarti erano presenti Salvatore Zinchiri (GS TT Alghero) e Pierpaolo Mura (Tennistavolo Sassari).

TORNEO OPEN A NORBELLO

La stagione dei tornei prosegue il prossimo fine settimana a Norbello con una due giorni dedicata agli Open. Si parte da sabato pomeriggio, 4 febbraio 2023 con il singolo 6acategoria. Il giorno dopo, dalla mattina, la palestra Comunale di via Azuni sarà arredata in modo che sia i 5a categoria, sia i 4a categoria possano dare il meglio in assoluta comodità. È quello che auspica il vicepresidente del Tennistavolo Norbello Tista Mele, ormai abituato a coordinare kermesse regionali, nazionali e continentali. “Ci stiamo mettendo tanta passione – dice – e il nostro intento è quello di vedere visi soddisfatti a fine giornata. E poi stiamo cercando di migliorare sempre più il nostro punto di ristoro che vuole venire incontro alle esigenze dei pongisti”.

COPPA ITALIA: BRONZO STORICO DEL TENNISTAVOLO NORBELLO A CASTEL GOFFREDO

Un risultato mai ottenuto dalla società guilcerina nel settore maschile. A Castel Goffredo il Tennistavolo Norbello si classifica al terzo posto nella Coppa Italia. Durante la due giorni mantovana il team giallo blu, con l’allenatore-giocatore russo Sergei Mokropolov, l’argentino Gaston Alto, Marco Antonio Cappuccio e il presidente Simone Carrucciu, prima è costretto a soccombere davanti alla supremazia dei campioni d’Italia in carica del Top Spin Messina (sconfitti poi in finale dall’Apuania Carrara), poi si riscatta la domenica, ottenendo il bronzo in seguito al successo inflitto al Genova Cervino. La partecipazione alla ambita competizione si è concretata grazie al terzo posto ottenuto in campionato al termine del girone d’andata. Se riuscirà a concludere la A1 entro la quarta posizione, per il club giallo blu sarebbe un altro risultato inedito.

SARDEGNA CHIAMA EUROPA, EUROPA CHIAMA SARDEGNA

Come nell’edizione del 2023 una delle semifinali della Europe Cup Woman vedrà confrontarsi il Quattro Mori Cagliari e l’ALCL TT Grand-Quevilly. L’incontro di andata è fissato in Normandia il 9 febbraio alle 19:30. Per la compagine allenata da Stefano Curcio un’altra grande opportunità per riscattare l’eliminazione dello scorso anno e restare nei piani altissimi del pongismo europeo.

Intanto si va avanti anche nella TT Intercup. E la matricola Santa Tecla Nulvi va a vincere in casa dei tedeschi dell’Union Velbert 2011. Il 4-2 finale porta la firma di tutti e tre i giocatori di marca anglonese: il russo-guspinese Maxim Kuznetsov, il bulgaro Petar Vassilev e il finnico Aleksi Räsänen. Con questo risultato a sorpresa il team isolano giocherà la semifinale opposto al SAM Tennis de Table di Bordeaux che in casa sua ha estromesso il Tennistavolo Sassari. Il team del coach Mario Santona si è presentato sul suolo francese con Marco Poma, Marco Bressan e Ashimiyu Ganiyu, questi ultimi due autori di un punto a testa, evidentemente non sufficienti per frenare la superiorità locale.

All’appello manca ancora il Tennistavolo Norbello, anche lui compreso nello stesso girone intitolato a Josef Simecek. Il 10 febbraio, nella palestra comunale di via Azuni, ospiterà gli austriaci del TTC Raiffeisen Kuchl. In caso di vittoria farà gli onori di casa anche ai polacchi del KS Golden Masters Korczyna.

Convocazione in nazionale maggiore per i sardissimi Carlo Rossi e Johnny Oyebode che dopo i fasti nella Marcozzi vestiranno nuovamente la stessa maglia in occasione del match di qualificazione ai Campionati Europei che si giocherà a Bratislava il prossimo 9 febbraio.

La chiamata del coach Lorenzo Nannoni ha riguardato pure Andrea Puppo e Jordy Piccolin.

CAMPIONATI A SQUADRE: TRA RECUPERI NAZIONALI E REGIONALI

La Marcozzi vince il recupero con il Pieve Emanuele, sottraendo il quarto posto al Tennistavolo Sassari, a sua volta arresosi al Torino Eurologistica che ha subito un solo punto da parte di Marco Bressan.

Quanto alla compagine allenata da Fabio Ferrero, si è giovata della new entry Santiago Lorenzo, italo argentino e n. 7 della classifica italiana. È lui a d aprire le marcature che si spingono fino al 4-0 finale. Oltre alla sua doppietta vanno a segno Ola Kazeem, Daniele Spagnolo e Lorenzo Martinalli.

In serie C2 si ingrossa il plotoncino che insegue la capolista Muraverese. Infatti La Saetta Quartu, vincendo il recupero con il Tennistavolo Decimomannu per 4-2, si è portato a -3 dalla vetta aggregandosi a TT Guspini, Guilcier Ghilarza e TT Carbonia. Per i padroni di casa si è messo in luce Christian Ferro, autore di una doppietta, e poi punti di Maurizio Ledda e Marco Saiu. Nel club del presidente Tomaso Fenu, ancora a zero punti, commovente resistenza di Mattia La Gaetana che produce due successi personali ai danni di Ledda e Saiu.

Consolida il primato in D1, girone A, il Tennistavolo Norbello, vincente in trasferta a casa del Santa Tecla Nulvi A per 4-2. Realizzano Eleonora Trudu, Roberto Bosu e Maurizio Muzzu (2) da una parte; Massimo Posadinu e Samuele Raggiu dall’altra. Ora il distacco della leader è di sette punti nei confronti del Guilcier Ghilarza, corsaro sempre in Anglona ai danni del Nulvi B. I vincitori si mettono in luce con Gianni Pintus (2), Ignazio Calderisi e Mario Marchi. I vinti con i singolari vinti da Costantino Pilo e Egidio Zamara.

Nel campionato di serie D2 girone C, grazie al pareggio tra la prima in classifica Torrellas Gialla e il Decimomannu Rossa, l’ITC Enrico Fermi Iglesias ipoteca il passaggio al secondo turno previsto il 18/19 febbraio 2023, precedendo di un punto il team campidanese che ha provato il tutto per tutto con Italo Fois (2) e Michael Belmonte. I gialli di casa hanno reagito con Maurizio Migliaccio, Luigi Congiu e Marco Carboni.

Nella foto le donne del Muravera, pigliattutto al torneo regionale di Nulvi