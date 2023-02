Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 23 febbraio 2023

CAGLIARI, 23 FEBBRAIO 2022 - A TERNI CINQUE SOCIETA’ SARDE PER GLI ITALIANI UNDER 19 E UNDER 21

In attesa che Cagliari, tra il 18 e il 25 marzo 2023, diventi il fulcro del pongismo nazionale con l’allestimento e l’organizzazione dei Campionati Italiani di 1a,2a e 3a categoria, cinque società isolane (Marcozzi, Quattro Mori, Tennistavolo Sassari, Muravera TT, Tennistavolo Norbello) saranno protagoniste a Terni dal 24 al 26 febbraio. Infatti, presso il PalaTennistavolo “Aldo De Santis”, si lascerà spazio al primo segmento di competizioni femminili e maschili, riguardanti i Campionati Italiani Giovanili: under 21 e under 19, individuali e a squadre.

Tra i protagonisti sardi giocatori di dichiarata fama che hanno lasciato il segno nelle varie categorie, come il pluriscudettato Carlo Rossi e i suoi ex compagni di scuderia Johnny Oyebode e Marco Poma. Ma si attendono exploit anche da parte degli altri tesserati che terranno alto il nome della loro società di appartenenza.

Si comincia con le competizioni a squadre. L’indomani spazio a quelle legate al Criterium che qualificano alla fase cruciale degli Italiani (26 febbraio), assieme al torneo di consolazione riservato a chi non ce l’ha fatta.

SERIE A1: I DERBY DI NORBELLO

Le attenzioni degli appassionati si sono rivolte verso la palestra comunale di Norbello con la doppia sfida regionale che ha visto le due formazioni maschili e femminili locali affrontare rispettivamente la Marcozzi e il Quattro Mori. Nel primo caso i padroni di casa hanno rafforzato il terzo posto in graduatoria grazie alla buona prova globale (4-2) che ha coinvolto l’argentino Gaston Alto, il portoghese Diogo Carvalho e il siculo Marco Antonio Cappuccio. Il club cagliaritano è andato a segno con il cubano Moises Campos e il russo Denis Ivonin. Più ricca di colpi di scena la sfida al femminile con risultati mai scontati, come quello positivo di Tania Plaian con la sua connazionale Alina Zaharia che ha sciupato tre palle match. La veterana Ana Brzan ricorre al quinto parziale per sgominare la molto più giovane Rossana Ferciug, sempre vivace in campo. Sorprende pure Veronica Mosconi che prima di cedere nettamente a Plaian, si toglie lo sfizio di lasciare a zero set la nigeriana Offiong Edem. La classifica in questo caso rimane poco nitida in virtù dei tanti recuperi da disputare.

A2 MASCHILE: MANCANO I RISULTATI

Non è riuscito alla Marcozzi il colpaccio nei confronti della Bagnolese, prima in graduatoria. Tutto era cominciato per il meglio con Isiaka Kazeem concreto su Frigeri. Poi il club lombardo si è scatenato lasciando inespressivi Lorenzo Martinalli, Daniele Spagnolo e lo stesso Kazeem. Come il suo compagno di squadra, anche Spagnolo trova una boccata d’ossigeno in Frigeri, ma Alberto Margarone non si fa impressionare da Martinalli.

Terza battuta d’arresto consecutiva per il Tennistavolo Sassari che davanti al proprio pubblico non oppone reazioni significative al Tennistavolo Torino. Fa ben sperare il ritorno al successo di Marco Poma che ha aperto le ostilità. Il suo compagno Adebayo Ashimiyu potrebbe allungare ma sul 2-0 si fa recuperare da un Seretti formato diesel che successivamente ingabbia pure Poma. Marco Bressan riporta momentaneamente in vantaggio i suoi dopo una sfida rocambolesca che stava prendendo le sembianze della precedente, ma questa volta la quinta frazione premia il portacolori locale. E poi si assiste ad un epilogo a senso unico con la formazione piemontese decisamente superiore ai tre avversari.

B2 MASCHILE: VOLA IL MURAVERA TT

Dopo cinque giornate di assenza, lo straniero Bogdan Badea torna nel Sarrabus e coinvolge i suoi compagni Nicola Pisanu e Simone Boi nella suggestiva e convincente prestazione nei confronti della leader Giovanni Castello Roma. Il romeno sigla tre punti, Pisanu due, a conferma di quanto può essere pericolosa questa compagine quando schiera il suo asso nella manica. Il terzo posto fa pensare a traguardi più ambiziosi, ma il Cral Roma, seppur due punti sopra assieme ai castellani, ha una gara in meno. In definitiva tutto può succedere negli scontri diretti visto che le due non si sono ancora incrociate in questa stagione.

E per poco, proprio il CRAL non rischia la disfatta in Sardegna. Opposto al Tennistavolo Sassari si è imposto al nono match. Tonino Pinna e il tecnico giocatore Segun Olawale ci hanno provato fino in fondo siglando due punti a testa. Ma hanno pesato i tre scontri perduti dall’ indomito Luca Baraccani.

Nessun spiraglio di luce per la Muraverese, sempre più giù in classifica. Non basta il ritorno di Riccardo Dessì nei piani alti per contrastare una Eureka Roma che trova nel marocchino Zakaria Mercade un invincibile avversario capace di superare lui, Francesco Lai e Marcello Porcu. Sia il medico guspinese, sia l’aeronautico sarrabese ammortizzano la disfatta su Wladimiro De Stefano.

C FEMMINILE: IL PUNTO

Si giocano solo due concentramenti su tre, perché quello del nord Sardegna è stato posticipato al prossimo 25 febbraio.

Il Torrellas Capoterra fa gli onori di casa alle protagoniste del girone B dove il Quattro Mori consolida il primato e l’opportunità di disputare i play off promozione dell’11 o 12 marzo 2023, dai quali scaturiranno le due compagini che avranno l’opportunità di partecipare alla fase nazionale per l’accesso in serie B.

Il team cagliaritano composto da Barbara Lecca, Nicoletta Montis e Lorella Corsini ha dilagato con le padrone di casa Sara Floris, Elisa Aramu, Elisa Floris e Letizia Pusceddu. Pronto il riscatto delle torrelline che sconfiggono il TT Guspini di Alice Maria Meloni e Manuela Casu.

La Saetta Quartu conclude a punteggio pieno il girone C. Nelle ultime sfide tenutesi a Muravera le sorelle Chiara e Marta Cottiglia hanno sconfitto le piccole del Tennistavolo Quartu Claudia Pascalis e Rebecca Collu. Saettine ancora concrete anche nella sfida col Muravera TT: per il team campidanese una sola sconfitta ad opera di Marta, opposta alla villaputzese Anna Dessì che ha condiviso l’esperienza con Claudia Melis e Francesca Giglio.

Doppia sfida tra Tennistavolo Quartu e Muravera con le piccole sarrabesi che hanno dominato in entrambe le circostanze vincendo 5-1 e 6-0

C1 MASCHILE: SOLO SCONFITTE

Nessuna gioia per le tre compagini impegnate in questo campionato. La sconfitta più combattuta (4-5) è stata quella subita dal Muravera TT, in casa, con un Castello che si ritrova solitario al secondo posto, dopo che l’aveva condiviso con il TT Guspini, arresosi a sorpresa alla penultima Roma 12.

Dalla palestra intitolata a Giovanni Cuccu chi ne esce a testa alta è il lanuseino Emanuele Cuboni capace di fermare Stuffer e Bozza, ma non Ferranti. Dello stesso peso il contributo di Daniel Moldovan, il suo compagno romeno ricomparso nel club sarrabese dopo sei giornate di assenza. Nonostante non sia andata a punti, convince pure la prestazione di Francesca Seu che si batte da autentica gladiatrice contro i rinomati avversari.

Trasferta laziale da dimenticare per il trio guspinese che realizza appena due punti con Silvio Dessì e Riccardo Lisci, mentre non decolla affatto Francesco Broccia. Ma l’opportunità di riacciuffare la piazza d’onore non è ancora sfumata.

Ritorna alla sconfitta (dopo la felice parentesi della scorsa giornata) Il Cancello Alghero. Ospite dell’Eureka Roma, la compagine composta da Fabio Costantino, Christian Mulas e Carmine Niolu (autore degli unici due set conquistati) continua a condividere l’ultima piazza con l’Isola Peter Pan Roma.

C2: MURAVERESE INSUPERABILE ANCHE CON GLI INNESTI

C’è una certa abilità in casa Muraverese nel saper giostrare al meglio il proprio parco giocatori. Per evitare che la nuova assenza di Riccardo Dessì possa nuocere gravemente alla salute, si pensa di far salire di categoria l’ottimo Andrea Giorgi che non delude le aspettative integrandosi armoniosamente con gli inossidabili pilastri Andrea Manis e Mario Bordigoni, tutti equamente artefici del successo nei confronti di un Guilcier Ghilarza penalizzato per l’assenza di Briam Mele, il prospetto più quotato. Nicola Cuccureddu, Pierpaolo Cubadde e Alessandro Faedda non riescono ad arginare la straripante offensiva sarrabese che concede appena quattro set. E il secondo posto degli oristanesi vanifica a causa del contemporaneo sorpasso del Tennistavolo Guspini che va a vincere in casa del già retrocesso Tennistavolo Decimomannu con due segnature a testa tra Luca e Manuel Broccia, mentre Massimiliano Broccia e Fabiano Peddis si accontentano di agire da contorno.

Posticipata la gara tra Tennistavolo Sassari e TT Carbonia, non rimane che leggere l’approfondimento sulla sfida tra ITC Enrico Fermi Iglesias e La Saetta Quartu.

L’ APPROFONDIMENTO

A cura di Giovanni Siddu

L’incontro casalingo finito in parità contro La Saetta, ci permette di fare un altro piccolo passo in questa singolare e anomala classifica corta dove cinque squadre sono compresse in altrettanti punti. Il risultato finale direi che alla fine è giusto, sia io, sia i miei compagni stiamo giocando pochissimo (questa settimana neanche una volta), ma grazie all' intelligenza tattica di Bruno Pinna, autore di due punti (uno su Marco Saiu e l’altro su Lorenzo Piras) e un punto mio sullo stesso Piras, riusciamo a guadagnare una spartizione per noi importante. Io e Roberto Pili perdiamo contro l’esordiente Gioele Melis, direi in gran forma. Da parte mia nulla ho potuto proprio perché ho avuto difficoltà nella gestione tattica, ero anche avanti di un set e nel secondo di qualche punto sopra, ma poi è avvenuto il crollo. Saiu conquista invece un punto su Roberto anche in maniera netta. L'andamento del nostro campionato è stato sicuramente deludente, l'unico che sta mantenendo una certa costanza è Bruno. Giornata dopo giornata ci giochiamo la retrocessione con il Tennistavolo Sassari. Rispetto ad altre società, purtroppo, non abbiamo giocatori che possano dare manforte, per cui le difficoltà sono maggiori, ma abbiamo dimostrato di potercela fare anche solo con la formazione tipo. Per ciò che riguarda la vincitrice del torneo vale sempre lo stesso ragionamento: con Riccardo Dessì disponibile è quasi impossibile per le altre squadre sperare di superare la Muraverese, per cui complimenti ai giocatori e a tutta la società”.

D1/A: GHILARZA RIAPRE UN CAMPIONATO CHE SEMBRAVA BLINDATO DAL NORBELLO

I tonfi che non ti aspetti. Il Tennistavolo Norbello cede per la seconda volta consecutiva e per di più nel derby con il Guilcier Ghilarza, l’immediata inseguitrice che riduce a tre i punti di distacco dalla capolista (vedere approfondimento).

Dietro di loro c’è un’autentica bagarre con sei squadre separate da quattro punti. E il derby tra le pericolanti Santa Tecla Nulvi A e Tennistavolo Sassari A premia le donne che costituiscono l’assetto sassarese. Vanno a segno Maria Elena Musio (2), Maria Laura Mura, Chiara Scudino. Gli anglonesi avevano cominciato bene con il doppio successo targato Massimo Posadinu e Samuele Raggiu, ma ora si trovano solitari all’ultimo posto.

Termina invece 3-3 il posticipo tra Libertas Ping Pong Monterosello e Santa Tecla Nulvi B: ora i sassaresi, schieratisi con Antonio Mandra, Pier Luigi Scudino e Samuel Paganotto, si trovano solitari al terzo posto, mentre gli anglonesi (Costantino Pilo, Arianna Rassu, Roberto Caddeo) raggiungono il Tennistavolo Sassari B a quota 10 (quarto posto).

L’ APPROFONDIMENTO

A cura di Quirico Mura

Dobbiamo affrontare una squadra fortissima, con giocatori che farebbero ottima figura e punti pesanti, in categorie superiori. Noi all'ultimo momento riusciamo a schierare anche Gianni Pintus oltre a Mario Marchi e a Quirico Mura. Il primo incontro vede affrontarsi Eleonora Trudu contro Mario Marchi, una gara avvincente con ottimi scambi, Mario riesce a imporre il suo gioco nei primi due set, soccombe nel terzo per 11-4, riesce comunque a far sua la partita al 4°, incameriamo il primo punto.

La seconda partita vede lo scontro tra Pintus e Roberto Bosu; Gianni affronta concentrato l'avversario e lo batte siglando lo 0-2.

Affronto Maurizio Muzzu: il talento, l'esperienza e le chiusure dell'avversario mi costringono alla resa in soli tre parziali; unica nota positiva uno scambio prolungato che ho vinto ricevendo i complimenti dell'avversario e gli applausi dei presenti. Di seguito spetta giocatori di notevole bagaglio tecnico: Pintus e Trudu. Gianni affronta determinato l'avversaria e vince il primo set per 11-9. Anche il secondo viene vinto, con buoni scambi di notevole livello tecnico, ai vantaggi, per 13-11. Poi Pintus scende in campo molto carico e concentrato e riesce vincere 11-6 e partita. Raggiungiamo il risultato parziale di 3-1. Il quinto incontro coinvolge Marchi e Maurizio Muzzu. Il mio compagno non riesce ad entrare in partita, Maurizio è giocatore di livello superiore e riesce a chiudere la partita in soli tre set. Sul 3-2 per noi tocca a me affrontare Bosu; nonostante la tensione, riesco a rimanere concentrato e a vincere in tre set, abbastanza agevolmente. Abbiamo centrato un obiettivo non preventivato, sono particolarmente soddisfatto per il risultato conseguito, sia a livello personale, sia di squadra, opposti a degli ottimi avversari. Non era semplice fare risultato positivo in casa della capolista del girone, voglio complimentarmi con i miei compagni di squadra per quello che siamo riusciti a costruire. L'obiettivo della squadra, per questo campionato, era quello di salvarci con tranquillità, ma abbiamo incontrato delle difficoltà non preventivate: Agostino Campanello si è infortunato e ancora non si è ristabilito; con la squadra al completo avremmo dato del filo da torcere a tutte le partecipanti. Non possiamo recriminare, anche altre avversarie hanno avuto vicende altalenanti legate a indisponibilità dei propri atleti. Pensavo di giocare solo nel torneo Master di serie C, invece sono dovuto scendere in campo e, talvolta, riuscendo a fare risultato.

D1/B: IL TT CARBONIA SI INSERISCE NELLA LOTTA AL PRIMATO

Rinviato al 18 marzo il big match tra Marcozzi e Torrellas Capoterra, il TT Carbonia guadagna due punti preziosi (con la Muraverese) che gli consentono di sorpassare momentaneamente la compagine cagliaritana e di portarsi a due lunghezze dalla leader capoterrese. Il sulcitano Luciano Macrì supera Marco Cocco ma viene fermato da Pierluigi Montalbano, mentre Federico Ibba è da tre giornate consecutive che accumula doppiette: in questa circostanza si arrendono Luca Paganelli e Cocco. Sei anche le vittorie consecutive di Montalbano che lascia senza speranze Enrico Bianciardi che però in si rifà su Paganelli.

Dopo quattro giornate La Saetta ritrova il successo con l’Azzurra, diretta concorrente per la salvezza. Sugli scudi Alessandro Mercenaro e Gian Luca De Vita con due vittorie a testa, cui si aggiunge il punto di Alberto Manos. A risultato acquisito Alessandro Polese accorcia le distanze su Alessandro Concu. Nella formazione cagliaritana hanno giocato pure Gianmichele Zanelli e Giovanni Pomata.

Il Decimomannu prevale sul Cagliari TT (segue intervento in merito)

L’ APPROFONDIMENTO

A cura di Paolo Marinelli

Altra giornata no per il Cagliari TT. La “gita” a Decimo è stata come sempre piacevole, si va a casa di amici, ma si torna a casa con l’ennesimo risultato negativo; di fatto ci siamo messi in coda alla classifica del girone. Eppure sembrava iniziata bene, con Giuseppe Curreli che batteva Salvatore Garau con un 3-0 abbastanza perentorio e io che nell’incontro successivo contro Marco Verminetti mi prendevo il primo set… salvo poi lasciargli i tre successivi. Risultato prevedibile… ma non si sa mai.

A raddrizzare il risultato ci pensava Stefano Manca: un altro 3-0 per noi, questa volta su Paolo Soraggi. Vantaggio prontamente neutralizzato da Verminetti che con lo stesso punteggio riportava l’incontro in parità.

A questo punto entrava col Decimo Italo Fois al posto di Garau, ad affrontare Stefano Manca: 3-0 per Italo, con Stefano che perdeva a 9 i primi due set e poi cedeva, un po’ inaspettatamente e definitivamente, nel terzo.

Restava a mio carico il tentativo di portare a casa almeno un punto, evitando di scambiare il posto in classifica col Decimomannu. Peccato non la pensasse così anche il mio avversario. Ultima partita relativamente equilibrata, finita al quinto set con Soraggi che si aggiudica la posta e la posizione.

Bravi loro. Noi abbiamo un po’ di cose da rivedere.

D2: QUATTRO SCONTRI PER LA PROMOZIONE

Otto concentramenti dislocati da nord a sud della Sardegna hanno delineato la mappa dei quattro incontri che sanciranno da una parte le quattro promosse in D1 e dall’altra un prosieguo di consolazione che permette comunque di restare in movimento.

Le prossime sfide, secondo quanto previsto dal regolamento, si giocheranno tra il 4/5 marzo e l’11/12 marzo (andata e ritorno) con i seguenti probabili accoppiamenti:

FASE PLAY OFF: Atletica Serramanna – Oristano; TT Monserrato – Alghero; Tennistavolo Quartu – Muraverese Rossa; Tennistavolo Decimomannu – La Saetta Rossa

FASE PIAZZAMENTI: Tennistavolo Sassari A – Marcozzi Old; Tennistavolo Guspini A – Torrellas Young; La Saetta Verde – Muravera TT; Marcozzi Red – Monserrato KK

FASE PLAY OFF

GIRONE 1

In Gallura si gioca il girone 1 con Tennis Tavolo Olbia, GS TT Alghero e Atletica Serramanna. Queste ultime due passano il turno. Parola al catalano Salvatore Motzo: “Girone Play Off difficile che ci vede opposti a due formazioni ostiche ed equilibrate come l’Olbia ed il Serramanna. Riusciamo a portare a casa per 4-2, in due ore e mezzo e non senza difficoltà, la prima partita contro l’Olbia grazie a due punti miei, su Stefano Corda e Antonio Trubbas, e due di Salvatore Zinchiri in gran spolvero contro Pier Paolo Melis e Corda, mentre Massimiliano Salis appare sottotono e perde malamente con Trubbas e Melis.

Il primo incontro mi vede opposto a Corda, che sembra soffrire il mio gioco e non riesce ad entrare in partita, finisce 3-0 per me. Ristabilisce subito l’equilibrio Trubbas, che liquida con un perentorio 3-0 il nostro Salis e dimostra ancora una volta di essere uno dei giocatori migliori della categoria. Zinchiri lotta e vince per 3-1 su un Melis come sempre ostico, portandoci in vantaggio; vantaggio che consolidiamo con la vittoria mia al quinto set su Trubbas e sempre di Zinchiri su Corda. Melis riduce lo svantaggio finale sconfiggendo per 3-0 Salis.

Il secondo incontro della giornata ci vede piegati per 4-2 dal Serramanna. Mariano Zucca, fuori categoria, liquida in tre set Zinchiri. Salis riporta l’incontro in equilibrio sconfiggendo Gianni Capaccioli 3-2 ed io, con il medesimo risultato, batto Beniamino Pillitu conquistando il momentaneo vantaggio. Ma Capaccioli ha la meglio per 3-2 su Zinchiri, io perdo nettamente 3-0 da Zucca e Salis viene battuto da Pillitu. 4-2 per il Serramanna ed esito finale del raggruppamento da decidersi nell’ultimo incontro della giornata che vede opposti Olbia e formazione che ci ha appena superati.

La partita inizia con la sfida tra Antonio Trubbas e Mariano Zucca che viene vinta dal forte giocatore della compagine campidanese in tre set. Melis batte Pillittu al quinto set, Capaccioli si impone in tre set su Corda e Zucca in quattro su Melis. Trubbas sconfigge Capaccioli e Corda raggiunge il definitivo pareggio avendo la meglio Simonelli subentrato a Pillitu. Il pareggio tra le nostre due avversarie ci permette di superare il turno come secondi del girone, consolida il Serramanna al primo posto ed elimina purtroppo l’Olbia dalla lotta per la promozione in D1. È stata una bella giornata di sport organizzata dagli amici dell’Olbia, che ringraziamo per l’ospitalità. Un enorme grazie anche al nostro Presidente Leonardo Palladino che anche se non ha giocato ci ha sostenuto calorosamente”.

GIRONE 2

Il TT Monserrato figura prima in classifica. Parola a Riccardo Di Giovanni: “Il nostro girone prevedeva il raggruppamento a Oristano con la squadra di casa e l’ITC Enrico Fermi Iglesias. Incontro che si è svolto in un clima sereno e amichevole. Inizialmente affrontiamo l'Oristano: molto equilibrato, terminato 3-3 dopo circa tre ore di gioco. I tre atleti di Oristano (Carlo Carta, Emanuele Marras e Sebastiano Urrai) portano a casa un punto a testa mentre noi rispondiamo con due punti del sottoscritto e uno di Gianpaolo Manca nell'ultimo incontro. Nel match successivo incontriamo l’Iglesias che superiamo per 5-1 con due punti del sottoscritto, due di Manca e uno di Marco Sanna. Per l'Iglesias il punto viene siglato dall' ostico Mauro Usai contro il nostro Sanna. Concludiamo i nostri due incontri alle 20,40 nonostante l'inizio alle 15,00. A seguire l'incontro tra Oristano e Iglesias anch'esso terminato 5-1 per Oristano. Concludendo a parità di punti con Oristano, finiamo al primo posto per differenza set. Un ringraziamento dell'ospitalità e della disponibilità agli amici di Oristano anche per l'ottima vernaccia offerta a tutti i partecipanti”.

GIRONE 3

La classifica avulsa dice che il Tennistavolo Quartu, organizzatore del concentramento, precede La Saetta Quartu benché entrambe terminino il girone a quota tre punti. Rimane fuori dai giochi la Muraverese Gialla. Il commento di Nicola Orani: “Abbiamo affrontato il concentramento di D2 orfani di Marco Atzeni e Vincenzo Meloni; insieme a me e a Gianfranco Ibba hanno giocato mio figlio Marco e Enrico Dessalvi reduce da un periodo di guai fisici.

Ci scontriamo inizialmente con la Muraverese Gialla composta da Antonio Agostinelli, Roberto Deiana e Patrizia Ruani, vincendo per 5-1 con due punti siglati proprio da mio figlio che ha sfoderato delle bellissime prestazioni. Poi ci siamo trovati di fronte La Saetta Rossa che nell'incontro precedente aveva liquidato la Muraverese per 6-0. Subito un incontro clou, io e Mattia Pala, con cui tra alti e bassi riesco a prevalere 3-0, ma con set molto tirati dove io partivo fortissimo e poi subivo il ritorno di Mattia che quando prende convinzione porta i colpi molto bene. Poi il nostro Enrico Dessalvi non riesce a venire a capo di un Simone Sebis molto in palla, ma ci riporta in vantaggio Gianfranco Ibba dopo una partita impeccabile contro Alessio Picciau. Segue altro big match: Ibba contro Pala: Gianfranco si porta meritatamente sul 2-0 e non riesce a chiudere dopo un terzo set molto tirato; nel quarto e nel quinto Pala ha il sopravvento. Nell'ultimo incontro le nostre speranze di vittoria sono nelle mani, o meglio, nella racchetta del nostro piccolo Marco Orani che dopo una gara molto accesa perde al quinto set contro Francesco Murtas: quindi pari e patta e comunque tutti contenti come ogni volta dopo una bellissima giornata di sport. Adesso aspettiamo ardentemente i quarti di finale sperando di continuare il nostro cammino.

GIRONE 4

Nel ritrovo organizzato dalla Muraverese prevale il Decimomannu Blu che precede la Muraverese Rossa. Non ce la fa a passare il turno la Torrellas Gialla. La cronaca del pomeriggio a cura del decimese Marco Podda: “Il primo incontro ci contrappone ai padroni di casa. Inizio io contro Gianluca Mattana ed è subito dura. Primo e secondo set sono appannaggio del mio avversario che mi lascia le briciole. Nel terzo abbozzo una reazione e, in qualche modo, riesco a portarlo a casa. Nel quarto Gianluca riprende le redini del gioco e vince la partita per 3-1. Ripristina la parità Francesco Garau che contrapposto ad Alberto Piras non concede neanche un set, anche se nel primo deve combattere ai vantaggi per strapparlo al giovane avversario. Nella terza partita Daniele Pitzanti ci porta in vantaggio aggiudicandosi lo scontro contro Simone Cocco che, malgrado non porti a casa neanche un set, mostra di avere buoni colpi fondamentali. Scende nuovamente in campo il capitano della Muraverese, Mattana, contro Francesco Garau. I due disputano la partita più combattuta di tutto l’incontro. La porta a casa Gianluca che recupera l’iniziale doppio svantaggio su Francesco, aggiudicandosi terzo set, quarto (ai vantaggi), quinto e partita: siamo 2-2. La quinta sfida vede Fabio Ferrabue, entrato in mia sostituzione, contro Simone Cocco. Dopo un primo set vinto relativamente facile da Fabio, il muraverese sciorina un gioco più aggressivo, confermando quanto di buono aveva fatto vedere in precedenza contro Daniele e mettendo alle corde il mio compagno che cede i successivi tre set senza riuscire ad opporsi, perdendo la partita. Infine Daniele Pitzanti affronta il giovanissimo Marco Dessì che sconfigge per tre a zero. Contrariamente a quanto dice lo score, Daniele ha dovuto combattere su ogni palla perché il giovanissimo avversario ha mostrato colpi interessanti ed un’ottima preparazione.

L’incontro termina con un 3-3 sostanzialmente giusto. Complimenti ai giovani avversari, davvero ben allenati. Successivamente affrontiamo la Torrellas Gialla di Capoterra.

Per noi scende in campo Daniele contro Luigi Congiu. È una battaglia che si risolve al 5° set a favore del mio compagno di squadra dopo un lungo botta e risposta senza esclusione di colpi. Daniele ha saputo tener duro dopo il rientro in partita di Congiu inizialmente sconfitto al primo set. Poi è il turno di Francesco contro Marco Carboni. Dopo essersi aggiudicato il 1° set ed aver concesso il 2°, Francesco cambia ritmo e porta definitivamente a casa la partita con un 3-1 finale. Tocca a me contro Migliaccio. Non parto benissimo ed il mio avversario ne approfitta chiudendo facile il 1° set. Riesco a reagire e a far miei i successivi due set, il secondo dei quali ai vantaggi. Non sono capace, però, a chiudere a mio beneficio la partita ed il capoterrese recupera sul 2-2 e poi si aggiudica il 5° set. La quarta partita è giocata da Garau contro Congiu. Francesco vince facile il primo set ma poi si fa imbrigliare dal gioco dell’avversario che utilizza bene la sua antitop e alla fine si impone 3-1. Ora l’incontro è in parità: 2-2. Pitzanti – Migliaccio è la quinta partita e Daniele, malgrado il poco allenamento, è in giornata di grazia. Non lascia sul campo neanche un set, vince 3-0 e ci riporta in vantaggio 3-2. La partita decisiva la affronto io contro Marco Carboni. Riesco ad impostare le giocate a me congeniali e con molta attenzione prevalgo per 3-0, pur rischiando sul 2° set, vinto ai vantaggi. L’incontro si conclude con la nostra vittoria per 4-2 con la matematica certezza di aver superato questa 2° fase. Nel 3° incontro si affrontano i padroni di casa della Muraverese Rossa contro la Torrellas Gialla. Le prime quattro partite sono un botta e risposta che si trasforma nel momentaneo 2-2. Nella prima Mattana ha la meglio su Congiu dopo un combattutissimo incontro vinto 11-9 al quinto set. La seconda sorride ad Antonello Migliaccio: ha la meglio sul giovanissimo Marco Dessì che comunque riesce a strappargli un set. Ritorna in vantaggio la Muraverese grazie a Simone Cocco che in un match combattutissimo riesce a piegare la resistenza di Marco Carboni solo al 5° set. La Torrellas riporta l’incontro sul 2-2: Congiu prevale su Marco Dessì che dopo un’iniziale sofferenza nei primi 2, al terzo gioca alla pari del suo avversario costringendolo ai vantaggi. Poi si affrontano Mattana e Antonio Cingolani. Il muraverese vince facile i primi due set, poi si rilassa troppo e Cingolani ne approfitta per prevalere ai vantaggi del terzo segmento. Poi Gianluca riprende a comandare lo scambio, imponendosi 3-1. Terminano Simone Cocco e Antonello Migliaccio. Il capoterrese passa in vantaggio, poi Simone conferma il suo buon stato di forma aggiudicandosi i successivi combattuti tre set: la Muraverese vince per 4-2. Un saluto a tutti gli avversari, un ringraziamento ai padroni di casa, complimenti a Gianluca per la preparazione dei suoi giovani atleti e l’organizzazione e, infine, un grosso in bocca al lupo per chi prosegue nei play-off. Viva il Lupo!

FASI PIAZZAMENTI

Nel primo girone è il Tennistavolo Sassari a chiuderlo a punteggio pieno battendo sia il Torrellas Young, sia il TT Guspini, organizzatore del concentramento. Tra i turritani Nicola Cilloco chiude con quattro successi, Edoardo Eremita con tre e Stefano Ganau con due.

Il Torrellas passa il turno per la migliore classifica avulsa corroborata da Lorenzo Anedda, Sara Floris, Elisa Aramu e Elisa Floris. Per il TT Guspini hanno giocato Gian Paolo Collu, Elena Kuznetsova e Manuela Casu.

Sempre a Guspini si gioca il secondo concentramento che vede i padroni di casa dominare a punteggio pieno sia sui secondi classificati della Marcozzi Old, sia sul Tennistavolo Sassari B. Tra i vincitori, Christian Liscia e Sergio Vacca sono i più prolifici con nessuna sconfitta, seguiti da Alice Maria Meloni. Per la Marcozzi Old hanno militato Roberto Pusceddu, Gianpiero Cabras e Marco Marturano. Nel Tennistavolo Sassari B si sono fatti valere Paolo Bertulu, Javier Duarte e Paolo Rosatelli.

Nella palestra di via Vespucci a Quartu si sono ritrovate la vincitrice La Saetta Verde, seguita dal Tennistavolo Monserrato KK che per la miglior classifica ha preceduto la Marcozzi Young. I pongisti paralimpici saettini Pietro Ghiani e Romano Monni non hanno lasciato alcuna speranza agli avversari incontrati, mentre la loro compagna Chiara Cottiglia ha perso una sola sfida. Il migliore dei monserratini è stato Pierangelo Zurru, seguito da Daniele Pau, Gianluca Pani e Luigi Dessì. In casa Marcozzi Young si sono impegnati Varis Lai, Samuele Sotgiu, Samuele Cannas e Mattia Mazzola.

Infine il Muravera TT ha ospitato i protagonisti del girone 4 che è stato vinto dalla Marcozzi Red dei vari Riccardo Esposito, Luca Pinna e Antonello Mura. Alle loro spalle le piccole padrone di casa Anna Dessì, Claudia Melis e Francesca Giglio. Va anzitempo a riposo lo Sporting Lanusei con Maurizio Cuboni, Federica Cuboni, Carlo Cuboni.

Nella foto: Giorgi, Manis, Bordigoni