Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 9 novembre 2023

CAGLIARI, 9 NOV. - Corso d’alto livello per gli allenatori tesserati nell’isola

Un appuntamento da non perdere riservato ai tecnici FITeT regolarmente tesserati in Sardegna. Il 24 novembre 2023 arriva a Cagliari il Tecnico di Tennistavolo Massimo Costantini, nominato High Performance Manager dell'ITTF (International Table Tennis Federation). Una presenza di assoluto prestigio assai conosciuta dai tifosi isolani in quanto, tra le tante cose, artefice di tre dei quattro scudetti della Marcozzi. Del campione di Senigallia si ricordano inoltre i record di presenze in Nazionale assoluta, 452, e il raggiungimento della posizione n. 39 nel ranking mondiale. Per quattro ore, nella sede del Comitato FITeT Sardegna, terrà un corso di formazione tecnica d’alto livello. Sono ammessi due tecnici per ciascuna Società e per le iscrizioni, gratuite, c’è tempo fino al 20 novembre 2023. “Sono molto felice che Massimo Costantini abbia accettato il nostro invito e lo ringrazio – sottolinea il presidente della FITeT Sardegna Simone Carrucciu – ma sono grato anche all’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna che con la L.R. n. 1/2023 ha stanziato i fondi anche per fare formazione. Spero che entro la fine dell’anno le risorse a disposizione ci consentano di organizzare ulteriori approfondimenti su tematiche non esclusivamente tecniche”.

14° TROFEO CITTA DI NORBELLO: L’8 DICEMBRE UN TOP 12 ASSOLUTO

L’evento internazionale dell’8 dicembre, organizzato a Norbello dalla locale società di Tennistavolo cambia i connotati di anno in anno. Per l’edizione n. 14 del Trofeo, spazio al torneo federale assoluto TOP 12 maschile e femminile con una posta in palio di ben 4800 euro di montepremi da distribuire equamente tra i partecipanti alle due distinte competizioni. I cancelli della palestra di via Azuni saranno aperti dalle 9:00 e per gli appassionati sarà garantita una maratona pongistica della durata complessiva di circa dieci ore. La locandina con i dettagli tecnici e organizzativi è visibile nel portale risultati del sito www.fitet.org .

NOTIZIE DALL’EUROPA

Ammirarli insieme nel doppio azzurro d’Italia suscita tante emozioni in coloro che li hanno visti compiere i primi palleggi in via Crespellani a Cagliari. Diventati autorevoli pongisti d’esportazione Carlo Rossi da Quartu S. Elena e Johnyy Oyebode da Assemini tengono saldo il feeling con l’isola continuando a perorare la causa anche per i loro attuali club, rispettivamente Marcozzi e Tennistavolo Sassari dove danno il loro apporto nell’ambito delle manifestazioni individuali. Rinnovano l’appuntamento costante con gli onori della cronaca internazionale ottenendo un bronzo ad Otocec, in Slovenia, nell’ambito del WTT Feeder.

La detentrice della Coppa Europea TT Intercup subisce un inaspettato stop nella gara d’esordio stagionale disputata in Belgio. Per il Santa Tecla Nulvi è stato fatale il match con l’ostico Herstal, affrontato con il finnico Aleksi Räsänen un punto nel singolo e nel doppio, il romeno Mihai Roșca (punto nel doppio) e Matteo Fantoni, giocatore chiesto in prestito al Frassati Napoli. Dopo un viaggio a dir poco odisseico il club sardo ce la mette tutta e verso la mezzanotte si arrende definitivamente (4-2) ai padroni di casa. Il riscatto è atteso per il mese prossimo quando in Anglona i tedeschi del TG Langenselbold.

SERIE A1 MASCHILE E FEMMINILE

Riepilogando i risultati degli ultimi giorni si comincia dal successo esterno della Marcozzi nel derby maschile di Sardegna. La squadra allenata da Massimo Ferrero arriva attrezzatissima a Norbello schierando lo svedese Viktor Brodd, l’italo brasiliano Humberto Manhani e il cinese Sun Shiyu. Ne esce fuori un sonoro 0-4 con i padroni di casa che per sopperire alle assenze dei due giocatori più titolati Gaston Alto e Diogo Carvalho chiamano a rapporto, oltre all’onnipresente Marco Antonio Cappuccio, lo spagnolo Moisés Gracia Alvarez e il tecnico russo Sergei Mokropolov.

Molto diversa la formazione del team cagliaritano quattro giorni dopo quando ospita i pluri titolati dell’Apuania Carrara: ritorna dai Giochi Panamericani il cubano Moises Campos; a lui si aggregano Federico Vallino Costassa e Sun Shiyu che realizza l’unico punto locale, contro i due a testa realizzati da Mihai Bobocica e Tomislav Pucar. Il sodalizio di Mulinu Becciu resta al secondo posto con tre punti di ritardo sull’Apuania e in compagnia del Top Spin Messina. Subito dopo il Tennistavolo Norbello con 5.

Saltata la gara di A1 femminile tra CIATT Prato e Tennistavolo Norbello per il maltempo, la compagine toscana scende quattro giorni dopo in Sardegna per affrontare il Quattro Mori Cagliari. L’esordiente pongista russa Elizabet Abraamian fa subito colpo davanti al proprio pubblico con vittorie sulle due forti italiane Chiara Colantoni e Giorgia Piccolin. Non è da meno Tania Plaian che mette alle strette Magdalena Sikorska, superata al quinto parziale e poi Colantoni. Nessun punto per Arianna Barani che si arrende a Piccolin.

In classifica il Quattro Mori è secondo con quattro punti di ritardo dal Castel Goffredo.

Nel mentre a Muravera la super capolista Castel Goffredo continua la sua marcia a punteggio pieno dopo una tenzone in cui ha rischiato di lasciare per strada il primo punto. Il team guidato da Michael Oyebode può contare sul duplice “effetto Olga” interpretato dalle due campionesse russe Vorobeva e Vishnyakova, Seppur sconfitte dalla stellare romena Berni Szocs, la prima impatta temporaneamente dopo aver sottomesso Nicole Arlia, la seconda batte in quattro parziali Andreea Dragoman. Il pari potrebbe arrivare in gara 6 quando Valentina Roncallo perde al quinto set con Arlia. Sicuramente con tale formazione il clan sarrabese può creare problemi a tutti.

A2 MASCHILE: SASSARI IN ASCESA, MA LA MARCOZZI E’ IN VETTA

Col secondo successo consecutivo le quotazioni del Tennistavolo Sassari si impennano e d’ora in poi può ragionare su come raggiungere la capolista del girone A Reggio Emilia, ancora a punteggio pieno ma con appena due lunghezze di vantaggio dal team dei fratelli Bressan, incisivi anche in casa della cenerentola CIATT Firenze (ancora a zero punti) con i due punti di Luca e quello di Marco. Ma a stemperare subito le tensioni turritane ci ha pensato Marco Poma che ha macchiato per primo il tabellino.

Se nel capo di sopra danzano, a Cagliari si piroetta lascivamente per il momentaneo primato in solitaria nel girone B da parte della Marcozzi concretatosi grazie al secco ko inferto all’Antoniana Pescara che non è certo l’ultima arrivata. Si fa notare il romeno Darius Toma che fatica fino al quinto con l’ex Maurizio Massarelli e poi chiude magistralmente con Mattia Galdieri. Ma Lorenzo Martinalli e Maxim Kuznetsov non sono da meno nei confronti centrali.

Purtroppo il Santa Tecla Nulvi non segue la scia frizzante delle isolane e infligge un’altra delusione al suo caloroso pubblico che non l’ha ancora visto esultare tra le mura del palazzetto dello sport. Ne approfitta però per vedere all’opera il fenomeno tredicenne Danilo Faso che con la maglia della Virtus Servigliano fa faville e conferma quanto siano legittime le speranze che il movimento nazionale ripone su di lui. Nessun punto per il trio di casa composto da Alberto Margarone, Aleksi Räsänen e Roberto Perri.

A2 FEMMINILE: LA SITUAZIONE DOPO QUATTRO GIORNATE

Si risveglia dal torpore il Tennistavolo Norbello Blu che nel concentramento di Verzuolo (gironeB) si allontana dallo zero in classifica pareggiando prima con il TT Marco Polo e sottomettendo poi il Giant Varese. Balsamico decisamente l’ingresso in formazione di Manuela Daniele, difesa temutissima da oltre un ventennio. Gohar Atoyan e Sofia Ivanova galvanizzate, ringraziano e danno il meglio per non sfigurare.

Nel terzetto che domina il girone C c’è il Quattro Mori Cagliari che a Senigallia coglie ugualmente tre punti, impattando nel big match col CIATT Prato e lasciando attonita l’Athletic Club di Genova. Meriti e onori sono distribuiti tra la sfinge senza età Wei Jian, Marina Conciauro e Rossana Ferciug.

Identico ruolino di marcia dei succitati sodalizi è anche quello del Muravera TT che mobilita addirittura quattro atlete affiatatissime come Mihaela Encea, Francesca Seu, Margherita Cerritelli e Giulia Cavalli. La spartizione dei punti avviene al cospetto dell’Ennio Cristofaro di Casamassima con cui condivide la vetta della classifica, ma il clou si raggiunge beffando l’Ausonia Enna con lo zampino della sarrabese doc, sempre più autorevole.

Delude forse le aspettative il Tennistavolo Sassari attardatosi nei confronti delle due battistrada, lucrando un solo punto nel derby col Tennistavolo Norbello che conduceva 3-1 per poi sollevare bandiera bianca proprio nel big match con la capolista pugliese. Non si salva dal marasma neppure la nigeriana Fatimo Bello che perde l’imbattibilità dalla Corburean. Lotta ma non produce Laura Pinna, mentre il bilancio complessivo di Lisa Bressan nella giornata trascorsa a Molfetta è del 50%.

Senza l’apporto della paraguaiana Lucero Ovelar il Tennistavolo Norbello Giallo è sempre ultimo in classifica ma riesce ad interrompere la striscia negativa grazie al pari con il club turritano dove emerge l’universitaria vastese Gaia Smargiassi che sgomina entrambe le avversarie. Lei, Marialucia Di Meo e Simona Ettari nulla possono però davanti ad un Tennistavolo Molfetta che si allontana dallo zero in classifica conquistando in tutto tre punti.

SERIE B1: NULVI ASCENDE IN CENTRO CLASSIFICA

Mica male l’atto di coraggio del Santa Tecla Nulvi che interrompe di netto l’egemonia della romana King Pong scesa in Anglona per continuare il suo percorso scevro da imperfezioni. Si rivela quanto mai utilissimo l’ingaggio del romeno Mihai Rosca, sempre più implacabile nel suo feeling con le triplette. Corrobora finalmente Salvatore Margarone con un sorriso doppio, mentre Francesco Ara resta a digiuno ma per tradizione tiene unito il collettivo con i suoi modi affabili.

SERIE B2: MURAVERA PIU’ SU

Dal girone E c’è da aspettarsi di tutto perché le formazioni si equivalgono e due punti possono rappresentare lo spartiacque tra le zone infime e quelle paradisiache. E infatti superando oltre Tirreno il CIATT Firenze, il Muravera TT fa il classico salto della quaglia andando a stazionare in seconda posizione, ma assieme ad altre tre. I sarrabesi possono dormire notti tranquille quando di guardia staziona il cecchino iberico Sergi Gomez, sempre pronto a neutralizzare gli avversari di turno. Minimo ma importante l’apporto degli scudieri Nicola Pisanu e Alessandro

SERIE B FEMMINILE: EFFETTI POSITIVI PER SASSARI E MURAVERA TT

Il palatennistavolo Aldo De Santis di Terni porta bene alle semi straniere sassaresi che nel girone H si pappano in un sol boccone sia le portacolori della squadra di casa Campomaggiore, sia l’Eureka Roma. Davvero difficile scardinare l’arcigna baldanza di due espertone come Elena Rozanova e Stanislava Burenina, o le fresche e incisive giocolerie di Claudia Caragea. Il micidiale uno-due le trasporta nella piazza d’onore ad una sola lunghezza dalle regine del Muravera TT che per la prima volta commettono una parziale sbavatura impattando con il Giovanni Castello B per poi abbondare sull’omonima formazione dalla lettera “A”. Artefici del tre su quattro Aurora Piras, Martina Tirrito, Bianca Bracco e Natalia Riabchenko.

SERIE C1: MURAVERA TT RINFORZATA E SERENA

Seguire la pista spagnola sta portando bene al Muravera TT che ingrossa le file con il redditizio Gallardo Alberto Pomares: accompagna il suo nuovo club sulla cabina di comando del girone N, occupata anche dal Roma Ping Pong. Fa la differenza in ben due circostanze: prima nel derby con la Muraverese Gialla, realizzando tre punti cui si sommano quelli di Simone Boi e Emanuele Cuboni e poi nell’altra stracittadina con la Muraverese Rossa, recupero della seconda giornata, con due successi personali, da associare alla doppietta del lanuseino Cuboni e al singolo acuto del beniamino di casa Simone Boi.

Rimangono quindi all’asciutto le formazioni del presidente sarrabese Gianluca Mattana, anche se la Muraverese Rossa si riscatta superando in casa il Giovanni Castello con due segnature a testa da parte di Marcello Porcu e Alberto Mattana, mentre Riccardo Dessì si accontenta di un punto. Per loro secondo posto in graduatoria. La Gialla si è invece espressa con Andrea Manis (1), Andrea Giorgi (1) e Marco Cocco: occupa l’ultima posizione in compagnia del TT Guspini che si accolla un severo 5-1 sul campo dell’Eureka Roma. Punto della bandiera da parte di Riccardo Giulio Lisci che ha affrontato la trasferta con Francesco Lai e Silvio Dessì.

Non si diverte neppure il Tennistavolo Sassari, alla prima sconfitta stagionale nella tana del Ping Pong Roma. Elia Licciardi e Luca Pinna siglano gli unici punti degli ospiti, mentre Maurizio Ledda è costretto a rimandare l’appuntamento con una minima soddisfazione personale.

SERIE C2: PROVA DELLA MATURITA’ SUPERATA PER LA SAETTA

Riuscire ad evitare le forche caudine del Guilcier Ghilarza è significativo, a dimostrazione che la tempra saettina sta assumendo, giornata dopo giornata, un volto caratterizzante. Del pari della capolista nel big match in centro Sardegna se ne sa di più grazie a Nicola Cuccureddu: “Quest’anno il campionato di C2 è veramente tosto. Con squadre molto forti e attrezzate per vincere. Realmente ogni gara o quasi puoi finirla con qualsiasi risultato. Noi stiamo cercando di allenarci bene per rimanere al passo. Certo il nostro obiettivo è la salvezza cercando di rimanere nella parte alta della classifica. Abbiamo preparato in settimana la partita con La Saetta, l’obiettivo era prendere punti e ci siamo riusciti. La prima gara ha visto l’ospite Gioele Melis con Alessandro Faedda, purtroppo il mio compagno ha sofferto molto il mancino avversario e non c’è stata gara. Poi ho affrontato Nicola Carboni, sono riuscito spesso ad accorciargli il gioco e ad anticiparlo sull’apertura, questo ha fatto la differenza anche se ho vinto al quinto ai vantaggi. Poi Briam Mele sfida Michela Mura che la batte dopo un 3-1 combattuto. Tra Faedda e Carboni il primo set è a vantaggio di Alessandro che poi non riesce più a trovare il suo gioco soffrendo i servizi del mancino e perdendo così 3-1. Sarà Briam a darci il punto del pareggio in una battaglia tra servizi e terza palla contro Gioele: finisce 3-1. L’ultima gara mi vede contro un’agguerrita Michela che in ottima forma e molto motivata mi liquida con un secco 3-0, forse anche perché poco lucido ho sofferto i suoi servizi. Bella gara, siamo contenti di aver preso un punto prezioso contro una squadra veramente forte”!

Detto della prima e della seconda in classifica c’è da applaudire anche il TT Guspini che si riporta sotto violando l’imbattibilità totale e ora anche casalinga del Torrellas Capoterra. In base alla velina emessa dalla società collinare campidanese si scopre che “solo Gabriele Aresu è riuscito a tener testa agli avversari, vincendo entrambe le proprie partite, mentre Maurizio Piano e Zemgus Lai questa volta hanno amaramente incassato una doppia sconfitta”. Artefici di questo assalto fruttuoso il sorprendente Manuel Broccia che insacca per due volte; Fabrizio Melis e Francesco Broccia completano il quadro, con il solo Massimiliano Broccia che patisce le iniziative del sempreverde Aresu.

Continua l’agonia del Tennistavolo Norbello che dopo quattro giornate ha collezionato un solo pareggio. Il terzo flop consecutivo si materializza nella palestra di via Azuni grazie ad un vivacissimo TT Carbonia dell’ex Walter Barroi che infligge un secco 0-3 all’irriconoscibile punta di diamante giallo blu Maurizio Muzzu, abituato a ben altri palcoscenici. Il filotto sulcitano prosegue senza ostacoli con Federico Ibba (su Martina Mura), Vito Moccia (su Roberto Bosu) e di nuovo Barroi su Mura. Per fortuna Muzzu, seppur a risultato acquisito, accenna ad una reazione che può essere utile in chiave futura ottenendo il punto della bandiera su Moccia. C’è gloria anche per la riserva carboniese Marco Lai che ingaggia una sfida ricca di pathos con Bosu, chiusasi al quinto parziale. Grazie a questo successo Carbonia si colloca al terzo posto, assieme a Torrellas e TT Guspini.

SERIE D1/A: L’EFFIMERA POLE POSITION DEL MONTEROSELLO

La classifica risente delle diverse gare non ancora disputate o in eccesso; infatti la attuale leader Libertas Ping Pong Monterosello ne ha giocate due in più rispetto alla coppia inseguitrice composta da Paulilatino e Il Cancello Alghero.

Il team sassarese del presidente Pierpaolo Idini è corsaro in terra catalana grazie al 4-2 maturato ai danni del GS TT Alghero ASD che ha ostentato un Salvatore Motzo in grande spolvero capace di incrinare le resistenze sia di Samuel Paganotto, sia di Sergio Idini. Non sono in sintonia con lui gli altri componenti Massimiliano Salis e Salvatore Zinchiri, soccombenti con i due sopracitati ma anche contro Gian Felice Delogu. Con cinque punti in tre gare il Paulilatino ambisce a scalare la graduatoria, ma nella sua ultima uscita casalinga ha trovato nel Tennistavolo Sassari un avversario particolarmente motivato che l’ha costretto al pari. “Ad oggi non siamo ancora riusciti – dichiara il turritano Pierpaolo Mura – ad ottenere un risultato pieno. I quattro pareggi registrati sono dovuti più al demerito nostro che alla qualità degli avversari. Senza nulla togliere alle nostre antagoniste, soprattutto alle meglio attrezzate per il salto di categoria come Il Cancello Alghero e appunto il Paulilatino che possono contare sull’apporto di profili esperti, provenienti da categorie superiori nazionali come C1, B2, B1. Mi riferisco a Marco Tiloca, Giancarlo Carta, al buon Carmine Niolu e all’ostico Nazzaro Pusceddu. Non è un caso che i primi due abbiano perso solo con la nostra portacolori Elena Rozanova, ancora imbattuta. A mio avviso alla nostra classifica mancano due punti: il pareggio con la Monterosello e quello con la Polisportiva Atletica. Per la mia società il settore giovanile è fondamentale: in varie occasioni inseriamo le nostre promesse per farle crescere e maturare, anche se qualche volta queste scelte non pagano. Se fossero arrivati quei due punti ora saremmo in testa alla classifica a quota 6 punti, senza considerare ovviamente il Monterosello con la sua partita in più rispetto a tutte le altre. Il nostro prosieguo del campionato, messe da parte le sfide più complicate, dovrebbe essere un po' più agevole. Penso che tutto si deciderà con l'incontro tra Il Cancello e Paulilatino ma noi non staremo a guardare; abbiamo recuperato strada facendo il nostro presidentissimo Marcello Cilloco e non è fuori luogo ipotizzare qualche rinforzo futuro. In merito alla gara in terra guilcerina, siamo scesi in campo io, Cilloco, Rozanova, Evans. Loro rispondono con Carta, Pusceddu, Carlo Maulu. Dopo le fasi di riscaldamento e il sorteggio a nostro favore, decidiamo la formazione con varie opzioni; azzeccare quella giusta è sempre un rebus. Alla fine scendiamo nell’ordine Rozanova/Maulu, Cilloco/Carta/ Mura/Pusceddu. Elena chiude il match 3-0 con Carlo, Marcello perde 3-0 con Giancarlo. Io con Nazzaro vinco il primo set 11-9, perdo il secondo 11-8 e il terzo 11-7. Il successivo lo vinco io 11-7. Al quinto set sprofondo nell'oblio più profondo chiudendo la partita 11-3 per il paulese/oristanese. Siamo al giro di boa, sul 2-1 per loro Elena incontra Carta; partita altalenante, Elena perde il primo set 11-5, vince il secondo 11-6 perde il terzo 11-5 per poi prendere il volo nei due set successivi in un crescendo di gioco impressionante tra tagli, incredibili schiacciate di rovescio con la puntinata (11.3; 11-6). Gran bella partita, chapeau per Giancarlo ma con un’Elena così c'è poco da sperare. Siamo ancora in corsa e sul 2-2 arriva il turno di Cilloco e Pusceddu che si conoscono fino alla nausea. Da una parte gioco di rimessa con puntinata del padrone di casa, dall’altra il rovescio tutto braccio del mio presidente. Insomma una sfida importantissima per ipotecare una proficua vittoria. Marcello vince il primo set 12-1, perde il secondo 11-7 vince il terzo 11-8 perde il quarto 11-7 per poi perdere anche il quinto 11/9. In definitiva gara giocata con grande intensità da entrambi in maniera incredibile. Nell’ultima partita siamo in dubbio se far giocare Alex Evans; alla fine decidiamo che il rischio è troppo alto per non portare a casa anche un solo punto che nel proseguo del campionato sarebbe utilissimo. Gioco io opposto a Carlo Maulu; ci conosciamo una vita pongisticamente. Vinco il primo set 11-9, il secondo 11-6, il terzo 11-5. Chiudiamo l'incontro con un pareggio, perfetto per loro visto lo scontro diretto che avranno con Il Cancello, per noi un po’ stretto. Da menzionare l'ospitalità, la gentilezza, l'accoglienza ormai consolidata degli amici di Paulilatino, il loro apprezzatissimo "terzo tempo" con salsiccia di cinghiale, formaggi vari, pane, pistoccu, pizza, dolci. Il tutto accompagnato da un ottimo vino sardo. Un grazie a tutti”.

Il Santa Tecla Nulvi gioca la sua seconda gara ufficiale in questa stagione rimanendo a punteggio pieno. Direttamente dall’ufficio stampa dei vincitori: “Partita perfetta della nostra D1 che si impone per 6-0 sul Guilcier Ghilarza. Doppietta del capitano Stefano Conconi che ottiene una grande vittoria su Mario Marchi e supera poi anche Adolfo Simbula; doppietta anche per Luca Pilo su Pierpaolo Cubadde e Marchi; un punto a testa per Egidio Zamara su Simbula e per Antonio Trubbas su Cubadde”.

SERIE D1/B: LE INSEGUITRICI DELLA MURAVERESE NON MOLLANO

Rimane sola al comando la Muraverese che conquista il terzo successo stagionale ai danni della matricola Tennistavolo Quartu. Per i perdenti resta impeccabile il rendimento di Marco Isola ancora al 100% dopo i successi personali su Mario Bordigoni e Luca Paganelli. Ma il resto della compagine deve arrendersi alla proficua esperienza di Pierluigi Montalbano capace di tenere a bada le insidie di Nicola Orani che per due volte lo costringe ai vantaggi e pure di Gianfranco Ibba che si arrende in tre set. Prima di perdere ai vantaggi del quinto set, Paganelli aveva sofferto Ibba nella prima frazione, sottomesso ai vantaggi, per poi vincere dopo quattro parziali. Bordigoni si è invece rifatto su Orani che vinceva 2-1.

Dietro la leader, con un punto di ritardo fanno a gomitate Decimo Gialla e La Saetta Rossa. La prima espugna il quartier generale dell’Azzurra Cagliari con i contributi pieni di Mattia La Gaetana e Marco Saiu. L’anello debole ma tenace è Italo Fois soccombente con Guido Lampis e poi al quinto parziale con il presidente Gianni Pomata. Gianmichele Zanelli non è ancora pronto per arginare lo strapotere dei due alfieri decimesi.

La Saetta Rossa mette ko il TT Carbonia Bianca: “Non è stata una partita facile – risalta il saettino Alessandro Mercenaro - ma questo lo sapevamo già in partenza. Ci schieriamo con una formazione inedita visto il mio ritorno e qui continuo a ringraziare Marco Schirru per aver avuto fiducia nelle mie condizioni e nel mio inesistente allenamento. I quattro punti della nostra compagine sono due doppiette, la prima di Mattia Pala su Pietro Pili e Luciano Macri; la seconda, la mia, su Marco Ibba e Enrico Bianciardi. I punti della squadra avversaria vengono realizzati da Bianciardi su Giordano Sini e Pili su Schirru: quest’ultima partita, leggendaria, scivolata via punto a punto fino al 13/11 del quinto set. Ancora troppo presto tirare le somme dopo 4 giornate. Anche vero che era la mia prima partita e magari avremmo potuto strappare un pareggio a Decimo e avere un punticino in più, ma siamo comunque lì. Credo che ce la giocheremo in quattro, ovvero le prime quattro attualmente in classifica, con Quartu come outsider, che esprime una classifica bugiarda per i giocatori di cui dispone”.

Primo punto del Monserrato Verde scaturito dalla sfida salvezza in casa de La Saetta Verde. Da parte ospite il più prolifico è stato Riccardo Di Giovanni, audace nel rispedire al mittente le velleità di Romano Monni e Luciano Oppo. Aiuta concretamente pure Marco Sanna prevalendo su Alessandro Concu. I padroni di casa distribuiscono equamente le forze con Concu su Pierangelo Zurru, Oppo su Sanna e Monni su Luigi Dessì.

SERIE D2: IL PUNTO NEI QUATTRO GIRONI

Il girone A, dopo due turni, vede in fuga il Tennis Tavolo Olbia, solitario a punteggio pieno. Batte le ladyes del Tennistavolo Sassari A che solo a risultato acquisito riescono a segnare due punti consolatori con Chiara Scudino e Marialaura Mura. Il primo lampo gallurese è di Stefano Corda che ha sentito il fiato sul collo di Maria Elena Musio per tutti e tre i set. Raddoppia Pier Paolo Melis nei confronti di Mura e poi Gelu Ciobanu raddrizza l’1-2 iniziale con Scudino vincendo al quinto. Pier Paolo Melis solo al terzo set respira con meno affanno al cospetto di una Musio combattiva. Il plotone delle inseguitrici consta di tre squadre: col Sassari A, coabitano i piccoli fratelli dalla lettera C trionfanti sugli amatori della B. Solo Nicola Cilloco non fa il bis, arrendendosi ai vantaggi del quinto ad Antonio Mandras. Ma ha patito anche Alessandri Duarte che ha dissipato un vantaggio di due set. Meno complicati i contributi di Simone Demontis e Federico Casula rispettivamente su Mandras e Paolo Bertulu. Casula si ripete su Duarte e a risultato ormai chiaro c’è spazio pure per Edoardo Eremita che concede un solo set a Bertulu.

Santa Tecla Nulvi e GSTT Alghero chiudono sul 3-3. Il dispaccio della società presieduta da Francesco Maria Zentile descrive “una partita molto equilibrata”. Tra i loro giocatori emerge il capitano Massimo Posadinu inflessibile sul super over Efisio Pisano e poi su Emilio Maiello. L’altra segnatura anglonese è di Antonio Murgia su Palladino. Per gli avversari due punti di Antonio Spissu su Murgia e su Gavino Posadinu (all’esordio stagionale) e un punto di Pisano sempre su Posadinu junior.

Anche nel girone B c’è una squadra che non conosce inciampi, si tratta del TT Oristano che dopo quattro turni si ritrova con 8 punti nella bisaccia: Gli ultimi due scaturiscono dall’agevole gara dominata nei confronti del Guspini A che condivideva con loro la prima piazza. Solo il match che ha aperto le ostilità è stato il più combattuto con Gianni Pintus costretto a rincorrere Giorgio Onnis, silurato al quinto parziale per 11-9. Poi Emanuele Marras e Carlo Carta terminano il primo ciclo di incontri senza eccessivi problemi rispettivamente con Sergio Vacca e Christian Liscia. Pintus la spunta pure su un ardimentoso Vacca, Carta non si fa impressionare dal vantaggio iniziale di Onnis e Marras passeggia approfittando dello scoramento provato da Liscia che forse si aspettava di più dallo scontro d’alta classifica.

Con tre punti di ritardo prova ad inseguire il Decimomannu Rossa che non ha ancora provato l’ebbrezza di incontrare i campionissimi. Accadrà nel prossimo turno, ma nel frattempo prova i redditizi schemi nei confronti dell’Atletica Serramanna. Sugli scudi ancora l’imbattuto Francesco Mela, superiore sia a Pier Giorgio Murru, sia a Fulvio Simonelli. Ma non scherza nemmeno il presidente fotografo Tomaso Fenu autore della sua seconda doppietta stagionale con vittime Alberto Puddu e Maurizio Carcangiu. Alla deriva serramannese ci mette una pezza Simonelli che raggiunge il momentaneo pari nel match 2 contro Aldo Franceschi, che si rifa’ nell’ultima sfida con Puddu.

Per il primo successo 2023/24 dell’ITC Enrico Fermi Iglesias si esprime Maurizio Vacca: “Giochiamo in trasferta contro l’Oristano Rossa. Scendiamo in campo con Giancarlo Pili, Sergio Aramu e il sottoscritto; gli avversari e padroni di casa sono Maria Egle Fanni, Maria Pia Anna Are e Salvatore Sanna. Facciamo bottino pieno e l’incontro termina con un 0-6 per noi ospiti, e sebbene il risultato finale netto, i singoli incontri sono stati sempre combattuti, nonché giocati all’insegna di un clima di cordialità e amicizia. Possiamo dire che finalmente per noi è arrivato il primo successo di squadra di quest’anno, dopo un pareggio alla 1^ giornata contro il Decimomannu Rossa e dopo una netta sconfitta alla 2^ contro l’Oristano Bianca. Ci auguriamo sia di buon auspicio per un proficuo proseguo di campionato. Alla luce di quanto visto sino ad ora, la situazione del nostro girone sembra comunque già delineare la squadra Oristano Bianca in fuga solitaria verso il primato, dove si ritrova attualmente a punteggio pieno e dopo aver ceduto finora un solo match (peraltro proprio contro di noi dell’Iglesias) nelle 4 giornate disputate. Decisamente più aperta e per niente scontata la lotta per il secondo posto, che seppur non porterà alla promozione in serie D1, terrà vive rivalità e competizione tra tutte le restanti squadre, soprattutto per Guspini A, Decimomannu Rossa, Serramanna e noi dell’Iglesias”.

Si cambia girone ma continua ad esserci una leader solinga a punteggio pieno. Nel “C” questo merito va alla Torrellas Gialla che ha sconfitto per 4-2 il Decimomannu Verde, diretta concorrente per la promozione. Il diversamente giovane Luigi Congiu e il tutt’altro che anziano Dzintars Lai imprimono alla gara i ritmi necessari per prevalere. Antonello Migliaccio e Varis Lai fanno squadra ma non punti, costretti a cedere inutile ossigeno a Daniele Pitzanti e Francesco Garau. Nessuna gloria stavolta per Marco Podda e Andrea Decroce.

Ancora imbattuto è il Cagliari TT che prova ad inseguire ad una sola lunghezza di distacco. Fa suo di prepotenza il derby con gli Old marcozziani che ancora devono perfezionare un po’ di cose prima di poter impressionare i cuginetti terribili che l’anno scorso hanno provato ad evitare la retrocessione dalla D1. Il terzetto vincente è quello storico con Paolo Marinelli, Stefano Manca e Giuseppe Curreli. Provano ad imparare qualcosa dal loro gioco Marco Marturano, Giacomo Balloccu, Gianpiero Cabras.

Terzo posto per la Marcozzi Shark che ha campo libero con i piccoli apprendisti de La Saetta. Doppiette per Marco Musmeci, Donato Melis, Antonello Concas. I saettini si sono espressi con Nicola Huang, Roberto Garau e Alessandro Massa.

Vince anche il Quattro Mori nella maniera descritta da Roberto Pusceddu: “Dopo un inizio stentato, galvanizzati dalla vittoria a spese degli amici della Marcozzi Old, siamo andati a Capoterra per disputare l’incontro della IV giornata del campionato di serie D2/C.

Accolti, come sempre calorosamente, dagli amici della Torrellas, in una palestra dove è capitato che durante la settimana ci abbia ospitato per giocare, siamo riusciti a prevalere 6 a 0. Il risultato non deve trarre in inganno, ogni incontro è stato tiratissimo. Le giovani giocatrici giallo-blu (Letizia Pusceddu, Sara ed Elisa Floris) sono sempre temibili! Dopo diversi mesi di convalescenza, è stato bello avere come avversario Marco Carboni. Sicuramente nella gara di ritorno ci daranno ben più filo da torcere. Il campionato ci vede impegnati in un girone difficile, molte delle squadre sono composte da nostri compagni di corso e amici e questo rende le sfide divertenti ed interessanti e c’è molta competitività.

La nostra squadra eterogenea, anche se di nuova formazione, vanta un affiatamento importante dettato dall’amicizia e dalla passione per il gioco che ci accomuna”.

Per la squadra di Mulinu Becciu punti doppi di Roberto Pusceddu, Barbara Lecca e Nicoletta Montis.

A completare il club delle sature di punteggi ci pensa la Marcozzi Red che sovrasta la graduatoria del girone D dopo aver espugnato il campo del Decimomannu Blu. Riccardo Esposito va a gonfie vele con Paolo Soraggi e Salvatore Garau. Lo imitano con una singola realizzazione Davide Mameli e Luca Pinna. Ma tra i perdenti gode di ottima forma Efisio Riccardo Sirigu che mette al palo sia Pinna sia la riserva Antonello Mura subentrato nel match di chiusura. La Marcozzi Young batte il TT Quartu ed è seconda: “L'ultima partita di campionato contro Quartu è stata abbastanza combattuta – riferisce Mattia Mazzola - ma alla fine abbiamo prevalso grazie alle mie due vittorie sul bravissimo Marco Orani e l'impegnativo Davide Portas, che ha messo in difficoltà anche il mio compagno Samuele Sotgiu con un set che si è chiuso al 20° punto. Anche Samuele ha segnato due vittorie battendo l'esperto Salvatore Boi, che invece si è imposto contro il nostro giovane Michele Marongiu. Leonardo Rasulo invece si è arreso contro Marco Orani. Il campionato è ancora lungo, e non abbiamo ancora incontrato Decimomannu e Lanusei. Per ora sta andando meglio di quanto ci aspettavamo, visto che l'anno scorso abbiamo perso tutti gli incontri e che quest'anno non possiamo contare sulla presenza della punta di diamante Filippo Picciau. Sono molto contento di aver contribuito agli ultimi due successi. Le squadre del nostro girone, sulla carta sono più forti, sono Decimomannu Blu e Marcozzi Red, ma se la potranno giocare anche Muraverese Young e, sicuramente anche noi di Marcozzi Young daremo del filo da torcere”!

La Saetta “B” forse si illude quando Francesco Murtas porta in vantaggio i suoi battendo il non certo Young della Muraverese Antonio Agostinelli. Seguono infatti tre repliche dei padroni di casa con Alberto Piras, Marco Dessì e lo stesso Agostinelli che stendono due volte Chiara Cottiglia e Umberto Sbardella. Murtas tiene alto l’onore saettino prevalendo su Federico Cuccu. Chiude i conti Piras su Sbardella.