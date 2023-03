Tennistavolo in Sardegna: il 14 marzo 2023 presentazioni dei Campionati Italiani a Cagliari

CAGLIARI, 13 MARZO 2023 - Ci sono gli appassionati incalliti, ma anche quelli che pur non maneggiando quotidianamente la racchetta rimangono incantati dal fascino irradiato da uno dei nove sport più diffusi nel mondo. La crema del tennistavolo italico sta per spalmarsi un’intera settimana a Cagliari, tra via Rockefeller e via degli Sport dove hanno sede PalaPirastu e Palestre CONI A e B. Ce ne sarà per tutti i gusti: tra competizioni maschili, femminili, singolari, doppi, anche misti si vedranno all’opera le tre principali categorie di praticanti. Insomma anche per un semplice diversivo, andare a sbirciare comodamente seduti in tribuna l’evoluzione dell’evento mai ospitato in Sardegna, può essere un’idea eccellente.

Se tutto questo può avverarsi è grazie all’intesa venutasi a creare tra la Federazione Italiana Tennistavolo, la Regione Sardegna e il Comune di Cagliari che hanno creduto nelle potenzialità che questo sport può scatenare nell’isola.

Ma il variegato programma scandito giorno per giorno sarà illustrato nel corso della conferenza stampa fissata per martedì 14 marzo 2023, alle ore 11:30, presso la sala conferenze dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna, in viale Trieste n. 105 (sesto piano).

A fare gli onori di casa ci penserà la giornalista sportiva Valentina Caruso. Parteciperanno:

il presidente nazionale della FITeT Renato Di Napoli, l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa, l’assessore regionale dello Sport Andrea Biancareddu, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il commissario straordinario del CIP e presidente del comitato regionale FITeT Sardegna Simone Carrucciu, il presidente del CONI Sardegna Bruno Perra, l’assessore comunale allo Sport Fioremma Landucci.





