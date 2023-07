Tennistavolo in Sardegna: il TTX approda in una scuola di Quartu S. Elena

CAGLIARI, 30 MAGGIO 2023 - La bomba “Tennis Tavolo X” riesplode in Sardegna grazie alle alleanze che il Comitato Fitet Sardegna, tramite l’incessante operatività del presidente Simone Carrucciu, stringe all’esterno coinvolgendo centinaia di giovani. Con l’arrivo della stagione calda e l’imminente chiusura delle scuole questo è il periodo migliore per diffondere una disciplina sempre più nota, dove il tradizionale ping-pong viene ulteriormente semplificato e reso ancor più dinamico grazie alle racchette senza rivestimenti e le palline più pesanti che consentono veramente a tutti, lasciando quasi in disparte le abilità tecniche e favorendo l’inclusione.

I primi destinatari di questa nuova propagazione della X versione “School Tournament” (che si differenzia dall’ “Evento di Strada” previsto al CUS Cagliari l’8 giugno 2023), sono 216 studenti dell’Istituto Comprensivo “Porcu-Satta” di Quartu S. Elena che a partire dalle 9:30 di mercoledì 31 maggio 2023 si metteranno in fila, sicuramente divertiti e determinati a vincere, all’insegna del fair play, negli otto tavoli montati nella palestra di via Turati dando vita ad un vero e proprio torneo, monitorato dall’arbitro federale Nicola Mazzuzzi.

È nota la collaborazione tra il Comitato isolano e il Porcu-Satta dove da svariati anni si insegna anche il Tennistavolo. Il docente di educazione fisica Prof. Ignazio Mulas è molto entusiasta di questa iniziativa: “Col presidente Simone Carrucciu abbiamo instaurato un solido rapporto di collaborazione che ormai è decennale – dice – e infatti, l'anno prossimo, le tre classi terze parteciperanno ai moduli di tennistavolo, di 15 ore di attività ciascuno. Ai discenti piace molto frequentare i corsi, d’altronde sono abituati a svolgere tante attività sportive. Al termine del triennio svolgono ben 21 moduli sportivi”.

La Fitet sta promuovendo la pratica del TTX attraverso il progetto europeo Erasmus+ rivolto al binomio sport e giovani, della fascia 11 / 18 anni, passando attraverso il mondo dell’istruzione e la formazione. La Federazione diventa così capofila e promotrice del progetto che coinvolge altri nove partner europei tra cui Cipro, Francia, Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Ungheria. Dopo una prima scrematura di carattere internazionale, i vincitori di ciascun torneo ufficiale, compresi i due appuntamenti sardi, si ritroveranno in autunno a Roma per contendersi il titolo finale.