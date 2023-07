Tennistavolo in Sardegna: l'8 giugno ritorna il TTX al CUS Cagliari nel calendario di Ateneika

CAGLIARI, 7 GIUGNO 2023 - Nel cuore di Cagliari, dentro una pista di atletica, a stretto contatto con centinaia di persone dall’anagrafe multiforme. Dopo il bagno di folla registratosi lo scorso anno, il Tennis Tavolo X ritorna al CUS Cagliari per impreziosire ulteriormente Ateneika, una delle manifestazioni musical-sportive più riuscite in tutto il territorio italiano. L’otto giugno 2023, a partire dalle ore 15:30, tanti tavoli spalmati nella mezzaluna adiacente alla pista di atletica di via Is Mirrionis, rappresentano un colpo d’occhio eccezionale, generante i già collaudati appetiti sportivi che una palla dall’effetto gravitazionale più marcato e una racchetta spoglia ma efficace sa generare negli animi dei protagonisti. E in sottofondo tonalità melodiose e aggreganti prodotte dal vivo garantiranno una performance di sicuro più gratificante. L’ospitalità di Ateneika deriva da una collaborazione decennale con la Fitet Sardegna: tramite la proverbiale intraprendenza del suo presidente Simone Carrucciu anno dopo anno si trovano soluzioni uniformi con il team coordinato dal patron Alessio Correnti per diffondere il verbo del Tennistavolo, da queste parti declinato nel migliore dei modi e ben amalgamato tra tutte le altre competizioni sportive che per tradizione si assiepano nella prima decade di giugno. E anche quest’anno si profila un torneo vero e proprio che vede coinvolti i rappresentanti di tutte le facoltà universitarie del circondario.

Quello denominato TTX Eu Road Show di Cagliari, invece, nasce da un’idea della Federazione Italiana Tennistavolo, diventata capofila di un bando Europeo, Erasmus +, che vanta la collaborazione di altre nove nazioni, alleate per diffondere la disciplina soprattutto nella fascia dagli 11 ai 18 anni di età.

Non a caso, nel Centro Universitario Sportivo è stato coinvolto il Liceo Scientifico Statale Antonio Pacinotti di Cagliari che approfitta dell’occasione per celebrare il centenario dalla sua fondazione coinvolgendo altre scuole superiori in diversi sport. Per il TTX ciascun partecipante si è potuto iscrivere autonomamente attraverso un form creato dal longevo Istituto. E così si ritroveranno centinaia di studenti provenienti anche dall’hinterland.

Previsto in contemporanea anche un torneo dedicato agli over 18 nel quale curiosi e passanti verranno sicuramente attratti dai tavoli.

Si gareggia o si familiarizza con le aree di gioco fino a sera inoltrata, quando si proclamerà il vincitore, in particolare quello dell’under 18, perché parteciperà, insieme al suo tecnico, alla finalissima internazionale in programma nel mese di ottobre a Roma. Ma per gli amanti dei concerti dal vivo, la nottata sarà allietata dai sound di Big Mama, La Niña e Queen of Saba.

COSA NE PENSANO AL CUS: PAROLA ALLA VICEPRESIDENTE MANUELA CADDEO

L’ex campionessa italiana di atletica nel settore velocità, Manuela Caddeo, oltre ad insegnare non perde la sua vocazione maturata in età adolescenziale, occupandosi a trecentosessanta gradi di sport. L’atletica rimane sempre nel suo cuore, non a caso è vicepresidente della FIDAL Sardegna ma è conosciuta e apprezzata anche nel panorama paralimpico regionale. Da vicepresidente del CUS Cagliari, ha a cuore, tra le altre cose, lo sviluppo del tennistavolo che spera di introdurre al più presto negli impianti di Sa Duchessa.

Il TTX torna al CUS

L’anno scorso è stato un grande successo, il presidente Simone Carrucciu ce l’ha riproposto e noi abbiamo accettato senza nessuna titubanza.

E con Ateneika si crea un’atmosfera incredibile

Si respira una bella aria di festa. Nelle prime giornate siamo andati subito sold out. Lo spiazzo non poteva contenere più persone. C’è stato un afflusso continuo e corretto.

L’attività sportiva serve da traino all’intera manifestazione che annovera altri eventi collaterali. Poi l’introduzione di nuovi punti di ristoro e gli stand riservati al tatuatore al barbiere, rappresentano piccole novità graditissime dal pubblico di Ateneika.

In via Is Mirrionis si avvicina sempre più gente

Il target è variegato, nel primo pomeriggio e nel preserale si vedono molti adulti e ragazzi delle scuole superiori, che poi lasciano spazio ai giovani nottambuli in una cornice sempre festosa.

Con la Fitet i rapporti restano eccellenti

Direi ottimi, ci ha accompagnato sin dalla prima edizione di Ateneika. Per questo ringrazio il presidente del comitato Simone Carrucciu, e la Federazione. Il tennistavolo è una disciplina molto apprezzata dagli studenti universitari e non. Si prefigura in futuro un rapporto stretto con il CUS. Obiettivo non ancora raggiunto solo per la mancanza di spazi.