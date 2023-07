Tennistavolo in Sardegna: successo del TTX formato scuola a Quartu S.Elena

CAGLIARI, 1 GIUGNO 2023 - Una trovata simpatica, vincente, che appassiona, coinvolge, unisce e soprattutto diverte. Introdurre il “Tennis Tavolo X”, per la prima volta in Sardegna, in una scuola, per di più ad indirizzo sportivo, significa tutto questo e permette di fare un gran balzo in avanti nella cultura del rispetto reciproco che si riconduce al famigerato fair play. Nella palestra di via Turati in Quartu S. Elena quasi 200 discenti frequentanti le scuole medie dell’Istituto Comprensivo Porcu-Satta volteggiano allegramente attorno ad otto tavoli disposti ordinatamente e pronti ad accogliere i rimbalzi di una pallina anomala, greve ma facile da colpire. Il TTX piace molto, appunto, riuscendo a coinvolgere anche i meno portati perché studiato appositamente per rendere tutti potenzialmente in grado di combattere ad armi pari. Con loro si contano anche venti docenti, altrettanto euforici e scatenati che non disdegnano di buttarsi nella mischia e impugnare la particolare racchetta che fa miracoli pur essendo allergica alle gomme.

Il progetto "TTX EU Format... more FUN more LIFE", organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo, nell'ambito di un bando europeo all'interno della linea di finanziamento Erasmus + (basato sulla collaborazione fra altre 9 nazioni tra cui Spagna, Francia, Portogallo, Polonia, Lettonia, Malta, Slovenia, Ungheria e Cipro), ha fatto centro anche in mezzo al Tirreno, nel suo intento di favorire le buone abitudini rappresentate dalla pratica sportiva, attraverso la diffusione del TTX. E ora non resta che attendere la tre giorni conclusiva, dal 6 all’8 ottobre 2023, quando a Roma i 19 vincitori dei tornei delle scuole e quelli del Tour saranno invitati, ciascuno assieme a un accompagnatore, a prendere parte alle finali. E a rappresentare il Porcu-Satta ci sarà Federico Solla, alunno della 3a F che si è aggiudicato il torneo (coordinato egregiamente dall’arbitro federale Nicola Mazzuzzi), battendo in finale Mattia Feboli. Sul podio anche Simeone Fanni e Matteo Usala.

Ad organizzare il tutto è stato il presidente della Fitet Sardegna Simone Carrucciu che al Porcu-Satta è di casa vista la costante collaborazione che il comitato isolano mantiene con la dirigenza scolastica: “Dopo una mattinata molto intensa e animata – dice Carrucciu – penso che tutti siano rimasti soddisfatti per il bel messaggio veicolato agli studenti, intriso di divertimento ma anche rispetto. Abbiamo dato continuità alla diffusione del TTX perché ritengo sia, anche questo, un modo per mantenere vicini e costanti i rapporti con la Scuola. Ringrazio il Professor Ignazio Mulas, referente del progetto nel Porcu-Satta, il Dirigente e tutti i docenti presenti che non hanno fatto mai mancare il loro supporto. Una menzione la merita il giudice di gara Nicola Mazzuzzi, i collaboratori, i tecnici e tutti i volontari. Senza il loro contributo sarebbe stato molto complicato attivare l’evento. Ma il grazie più grande lo rivolgo ai ragazzi che sono stati molto bravi e divertenti; faccio tantissimi complimenti a Federico, il vincitore. La stanchezza accumulata non offusca affatto la mia soddisfazione. Per la prima volta siamo riusciti ad entrare in una scuola col TTX, ma sto già meditando una replica. Evviva lo sport a scuola, evviva il tennistavolo”.