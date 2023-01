Tennistavolo Sassari: trasferte per la A2 maschile e la B2 maschile

La squadra della A2 maschile del Tennistavolo Sassari, terza nel girone A con 8 punti, gioca domenica sul campo milanese del Pieve Emanuele, ultimo a 3 punti insieme al Castel Goffredo. All'andata 4-2 per il team guidato da Mario Santona con doppia vittoria di Ganiyu Ashimiyu su Paoletti e Palumbo e un successo a testa per Marco Bressan su Palumbo e Marco Poma Paoletti, mentre per gli avversari due successi per Simone Spinicchia.

La squadra sassarese ha ripreso il campionato dopo le feste col successo sul Castel Goffredo per 4-2. Invece il Pieve Emanuele non ha ancora giocato perché il match contro la Marcozzi si giocherà il 29 gennaio.





Nella B2 maschile sabato alle 15.30 il Tennistavolo Sassari gioca sul campo romano del Castello Farmacia S. Anna con l'obiettivo di rifarsi della sconfitta dell'andata per 5-4 in una partita che l'aveva vista in vantaggio per 4-3 grazie ai tre successi di Abayomi Segun Olawale e alla vittoria di Luca Baraccani.

La squadra sassarese è terza a 10 punti e il Castello è secondo a 12 punti proprio in virtù del colpaccio dell'andata.





Campionati regionali – Nella C2 maschile il Tennistavolo Sassari (5 punti in classifica) è impegnato a Ghilarza (a quota 9) per provare a ribaltare la sconfitta per 4-2 dell'andata.

Nel girone A della D1 maschile trasferta di sabato a Paulilatino per il Tennistavolo Sassari A (andata 4-2 per i sassaresi), mentre domenica gioca in casa alle 10 il Tennistavolo Sassari B nella stracittadina col Monterosello, all'andata il match finì 3-3.