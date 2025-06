Tentano di portare droga in Sicilia: arrestate due donne a Villa San Giovanni

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Fermate con cocaina e hashish mentre si imbarcavano per Messina. L’operazione dei carabinieri nei pressi della stazione e degli imbarchi

Villa San Giovanni (RC) – Due donne sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni mentre tentavano di imbarcarsi su un traghetto diretto a Messina, in Sicilia. Le due viaggiatrici trasportavano con sé un ingente quantitativo di droga: un chilo di cocaina e un chilo e mezzo di hashish.

Il fermo è avvenuto nel corso di un servizio di controllo straordinario attuato dai militari nei pressi della stazione ferroviaria e dell’area degli imbarchi, zona considerata strategica per il passaggio tra la Calabria e la Sicilia. Le due donne, che viaggiavano insieme e destavano sospetti per il loro comportamento, sono state sottoposte a un controllo approfondito che ha portato alla scoperta dello stupefacente.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, le indagate erano intenzionate a trasportare la droga in una località ancora sconosciuta dell’isola, probabilmente per rifornire il mercato locale. L’ipotesi investigativa è che il carico fosse destinato a gruppi criminali attivi nel territorio siciliano.

Dopo l’arresto, le donne sono state condotte in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato il fermo in attesa di ulteriori accertamenti. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di traffico che lega la Calabria alla Sicilia.

L’operazione conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di stupefacenti e nel presidio di punti nevralgici per il transito tra le regioni del Sud Italia. I controlli nei pressi degli imbarchi e delle stazioni si rivelano sempre più decisivi per intercettare movimenti sospetti e colpire le organizzazioni criminali sul territorio.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti