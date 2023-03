Tentato femminicidio a Trieste nella notte dell'8 marzo: ex compagno accoltella la donna

TRIESTE, 09 MAZ. - La sera dell'8 marzo, nel giorno della Festa della donna, a Trieste si è verificato un tentato femminicidio. Una donna di 45 anni è stata accoltellata più volte da un uomo che, secondo la Polizia, sarebbe il suo ex compagno di origini kosovare. L'aggressione è avvenuta in via del Veltro, mentre la vittima stava tornando a casa. La donna è stata immediatamente ricoverata all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni, ma sembra che le ferite alla schiena non abbiano lesionato organi vitali. Si ritiene che l'aggressore abbia utilizzato un coltello a serramanico.

Secondo alcune indiscrezioni, la donna avrebbe denunciato l'uomo proprio il giorno dell'aggressione. Questo elemento potrebbe far pensare a una vendetta, se l'ex compagno fosse stato a conoscenza della denuncia. Al momento, l'uomo è fuggito e le autorità sono impegnate nelle ricerche per rintracciarlo. La Polizia ha raccolto alcune testimonianze per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'episodio ha suscitato grande indignazione e ha portato a nuove riflessioni sulla violenza contro le donne. Il tentato femminicidio di Trieste si aggiunge ad una serie di recenti casi di violenza di genere che hanno scosso l'opinione pubblica italiana. Il governo ha annunciato l'intenzione di rafforzare la legislazione contro la violenza sulle donne, ma molte organizzazioni femministe chiedono azioni concrete e immediate per combattere un fenomeno ancora troppo diffuso nella società italiana.