Tentato furto nella sede elettorale di Doris Lo Moro a Lamezia Terme: indagini in corso

LAMETIA TERME – Un episodio inquietante ha turbato la quiete della notte lametina: la sede elettorale di Doris Lo Moro, candidata a sindaco di Lamezia Terme per il centrosinistra, è stata oggetto di un tentato furto.

L'accaduto è stato segnalato alle autorità competenti che hanno immediatamente avviato le indagini.

Il tentativo di intrusione si è verificato nella notte tra venerdì e sabato, presso i locali situati in Corso Nicotera, nel cuore della città.

Gli ignoti si sono introdotti forzando una porta secondaria, verosimilmente con l’intenzione di compiere un furto.

A dare l’allarme è stato l’ex segretario cittadino del Partito Democratico, Gennarino Masi, che ha rinvenuto l’ingresso sul retro visibilmente danneggiato e aperto.

Fortunatamente, all'interno della sede non è stato asportato nulla.

Gli ambienti ospitano una postazione mobile dotata di altoparlanti e microfoni, probabilmente destinata agli eventi della campagna elettorale.

Nonostante i danni alla porta, quindi, il furto non è andato a segno.

I carabinieri di Lamezia Terme, allertati tempestivamente, stanno esaminando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di risalire all’identità dei responsabili.

Il tentato furto si inserisce in un contesto elettorale sempre più acceso, e l’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle sedi politiche e sul clima che accompagna la corsa elettorale.

Doris Lo Moro, figura storica del centrosinistra lametino e già senatrice, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, ma dal suo entourage traspare preoccupazione per un gesto che, seppur classificato come semplice furto, avviene in un momento particolarmente delicato della campagna elettorale.

L'episodio alimenta il dibattito pubblico e politico a Lamezia Terme, mentre le forze dell’ordine proseguono con gli accertamenti per chiarire la natura dell’accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia.