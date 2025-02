Tentato omicidio a Roncoferraro: donna in fin di vita, arrestato l'ex

Roncoferraro (Mantova) – Una scena agghiacciante quella che si è presentata agli occhi di un corriere, testimone di un dramma che ha sconvolto la comunità di Roncoferraro. Una donna, ferita e sanguinante, ha chiesto aiuto dalla finestra della sua abitazione, riuscendo a segnalare la sua disperata condizione. Il tempestivo intervento dell'uomo ha permesso il soccorso immediato della vittima, ora ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo un delicato intervento chirurgico.

La ricostruzione dei fatti

L'aggressione, avvenuta lunedì ma resa nota solo oggi, ha scosso profondamente la comunità mantovana. La vittima, una donna di 38 anni di origine marocchina, è stata brutalmente colpita con una decina di martellate alla testa dal suo ex compagno, un connazionale di 40 anni. L'uomo, con precedenti per maltrattamenti e lesioni personali, era stato recentemente denunciato per stalking dalla donna, che aveva già adottato misure di sicurezza installando una telecamera di sorveglianza per proteggersi.

Secondo le prime indagini, il 40enne avrebbe tentato più volte di introdursi nella casa dell'ex compagna e, nella notte dell'aggressione, sarebbe riuscito a raggiungerla per poi colpirla con violenza. A incastrarlo sarebbero le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze di alcuni residenti che lo avrebbero visto allontanarsi dall'abitazione della vittima subito dopo l'attacco.

Le condizioni della donna e l'indagine in corso

La 38enne, madre di due bambini di 9 e 11 anni, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza per le gravi lesioni riportate alla testa. Attualmente, la sua prognosi rimane riservata e la sua vita è appesa a un filo.

I carabinieri, coordinati dalla Procura, hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione della donna e ricostruito i movimenti dell'aggressore. Fondamentale per le indagini è stata l'analisi delle telecamere di sicurezza e dei sistemi di lettura targhe presenti nella provincia di Mantova.

Il 40enne è stato rintracciato nella sua abitazione e dichiarato in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio aggravato. La sua casa è stata posta sotto sequestro e al suo interno sono state trovate tracce di sangue, che confermerebbero il violento attacco perpetrato contro l'ex compagna.

Un dramma che si poteva evitare?

L'aggressione ha riacceso il dibattito sulla violenza domestica e sulle misure di protezione per le vittime di stalking e maltrattamenti. La denuncia sporta dalla donna nei giorni precedenti all'attacco non è bastata a fermare l'escalation di violenza, sollevando interrogativi sulla necessità di interventi più tempestivi e incisivi per proteggere chi si trova in situazioni di pericolo.

Nel frattempo, la comunità di Roncoferraro resta sgomenta e si stringe attorno ai due figli della donna, rimasti soli in un incubo che difficilmente potranno dimenticare. L'auspicio è che la giustizia possa fare il suo corso rapidamente e che la vittima riesca a vincere la battaglia per la vita.