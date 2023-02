Terremoti, "aggiornamento" catastrofe in Turchia e Siria, oltre 7200 morti. Erdogan: "Uno dei più grandi disastri della storia"

Le due scosse più potenti di 7,8 e 7,5. Corsa contro il tempo per estrarre persone dalle macerie, finora salvate oltre 8mila. Migliaia di feriti e abitazioni crollate. Polemiche per la vignetta di Charlie Hebdo. L'italiano Angelo Zen tra i dispersi

Nuovo aggiornamento del bilancio delle vittime, salito a 7266

Il numero delle persone morte in Turchia e Siria, in seguito al terremoto di ieri, è salito a 7266. Il nuovo bilancio arriva dopo che il ministro della salute turco ha confermato che 5434 persone sono rimaste uccise nel paese.

Dagli Emirati Arabi Uniti 100 milioni di dollari a Turchia e Siria

Gli Emirati Arabi Uniti hanno stanziato un fondo di 100 milioni per aiuti alle popolazioni terremotate di Siria e Turchia. Il fondo sarà equamente diviso tra i due Paesi, come specificato dal capo di stato Mohammed bin Zayed al Nahyan, le cui parole sono state riportate dall'agenzia di stato WAM.

Al Sisi chiama Erdogan, è la prima volta dalla sua ascesa al potere nel 2013

Il presidente egiziano Abdel Fettah al Sisi ha chiamato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per porgere le proprie condoglianze in seguito al terremoto. Al Sisi ed Erdogan non si erano mai parlati da quando il dittatore egiziano è salito al potere nel 2013, tuttavia il dialogo tra Turchia ed Egitto è ripartito nel corso del 2022 e i due si erano incontrati e stretti la mano in occasione della cerimonia di apertura del Mondiale di Calcio in Qatar, lo scorso dicembre.

Almeno 6.256 persone sono morte nel terremoto in Turchia e Siria

Almeno 6256 persone in Turchia e Siria sono morte nel terremoto di magnitudo 7.8, secondo i dati forniti dai funzionari. Il totale è salito a 4544 decessi in Turchia. Secondo l'Agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (AFAD), ora ci sono 26.725 feriti in Turchia.

125 scosse assestamento di magnitudo 4 o superiore

Dopo la prima scossa del terremoto in Turchia e Siria, di magnitudo 7.8, sono state registrate almeno 125 scosse di assestamento di magnitudo 4 o superiore, secondo l'istituto geologico degli Stati Uniti. Le scosse di assestamento si estendono per oltre 400 chilometri lungo la faglia che si è rotta nel sud della Turchia.

L'Ingv: "Doppietta di faglie come ad Amatrice"

I due terremoti di magnitudo 7,8 e 7,5 generati ieri in Turchia da due faglie diverse costituiscono una doppietta già osservata dai sismologi, come è avvenuto anche ad Amatrice e Norcia, ha detto il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni. “Di doppiette ne vediamo tante, anche ad Amatrice e Norcia la sequenza sismica ha visto due faglie diverse”, ha osservato riferendosi ai terremoti del 3 settembre 2016, che hanno seguito di pochi giorni quello del 24 agosto dello stesso anno. Osservare questi fenomeni è una sorta di “esperimento scientifico in cui riusciamo a capire cose nuove”, ha detto ancora Doglioni. Doppiette simili sono state osservate anche nei terremoti avvenuti in Turchia nel 1999, prima a Izmit e poi a Düzce; è accaduto anche nel 2019 in California, nel terremoto di Ridgecrest.