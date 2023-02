Terremoto di magnitudo 4.1 al largo delle isole Eolie. Il territorio italiano, in particolare quello della Sicilia, è noto per la sua elevata attività sismica. Proprio oggi, 20 febbraio 2023, si è verificato un terremoto di magnitudo 4.1 alle 2:11 del mattino al largo delle coste settentrionali della Sicilia, in prossimità delle Isole Eolie.

L'evento sismico è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il quale ha fornito importanti dati riguardanti l'epicentro e l'ipocentro del terremoto. In particolare, l'ipocentro del sisma è stato localizzato a 30 chilometri di profondità, mentre l'epicentro si è verificato a nordovest dell'isola di Alicudi, situata nella provincia di Messina.

Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose in seguito alla scossa tellurica. Tuttavia, la popolazione residente nella zona ha potuto avvertire la scossa, che è stata avvertita anche in alcune città limitrofe, come Milazzo e Lipari.

È importante sottolineare che la Sicilia è una delle regioni italiane maggiormente colpite dagli eventi sismici. Secondo le statistiche dell'Ingv, infatti, tra il 1977 e il 2021, nella regione si sono verificati ben 81 terremoti di magnitudo superiore a 4.0. In particolare, la provincia di Messina risulta essere una delle zone maggiormente colpite dalla sismicità, con 15 eventi sismici di magnitudo superiore a 4.0 solo nel periodo 2020-2022.

Pertanto, è importante prestare attenzione alle norme di prevenzione e protezione durante i periodi di elevata attività sismica. In caso di eventi sismici, è fondamentale seguire le indicazioni delle autorità competenti e prestare particolare attenzione ai potenziali danni strutturali degli edifici, specialmente quelli più antichi e meno resistenti alle scosse telluriche.