Terremoto scuole chiuse in 4 comuni nel catanzarese. Decisione a titolo precauzionale

CATANZARO, 17 GEN - I sindaci di quattro comuni della provincia di Catanzaro hanno disposto, a titolo precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata la scorsa notte. I centri interessati dal provvedimento sono Albi, che é quello maggiormente interessato dal sisma, Pentone, Magisano e Zagarise. Proseguono, intanto, le verifiche da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco per accertare eventuali danni, che al momento, comunque, non risultano.

