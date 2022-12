‘The Right Box di Natale’ di L’abilità Onlus: il regalo solidale più giusto, a sostegno dei bambini con autismo

Un regalo solidale che è un gesto di cura per chi lo regala, per chi lo riceve ma soprattutto per i bambini con autismo di cui si occupa L’abilità Onlus: the Right Box, una scatola-regalo di Natale contenente prodotti gastronomici e giochi per tutti i bambini da portare di persona o far recapitare a casa di chi si desidera. Le donazioni raccolte sostengono “Le piccole case” il nuovo centro riabilitativo, abilitativo ed educativo specializzato, dedicato a bambini con disturbo dello spettro autistico che L’abilità, che da 24 anni a Milano crea e gestisce servizi e progetti innovativi per i bambini con disabilità e le loro famiglie, aprirà nei primi mesi del 2023.

È possibile scegliere tra 4 tipi di the Right Box diversi per fare un regalo natalizio solidale giusto, piccoli tesori ispirati ai servizi offerti ai bambini con autismo nel nuovo centro.

Si comincia con the Right Box “Le piccole case”, composta da dolci prelibatezze come miele mille frutti, tavoletta di cioccolato, torta Bascaprina con nocciole e un té verde alla menta che è possibile degustare con la speciale tazza personalizzata “Le piccole case”. Per i bambini che amano mettere le mani in cucina con mamme e papà, imperdibile è the Right Box “Biscotti in famiglia”: preparato per biscotti Pandizenzero, appositi stampini e grembiulino e cappello da chef personalizzati L’abilità.

Un memory di 24 tessere in legno di betulla, un puzzle 9 pezzi in legno da colorare con set di matite e il gioco della torre con 45 tasselli sono i doni contenuti nella the Right Box “Giochi in legno” per giocare e divertirsi. Sempre dedicata al gioco ma soprattutto ai bambini a cui piace disegnare, la quarta box the Right Box “Gioca e colora”: 10 animaletti di legno da decorare con 12 tubetti colori a tempera e, per non sporcarsi, un bellissimo grembiule colorato. I giochi contenuti nelle box sono pensati appositamente per essere inclusivi e dedicati a tutti i bambini.

Infine, accanto alle 4 Box da regalare, è possibile scegliere tra altrettanti “Piccoli doni grandi”, delle strenne virtuali, per regalare ai bambini seguiti nel centro alcune terapie e interventi educativi che garantiscano loro di conquistare ogni giorno sempre più autonomia. Scegliendo Una storia della buonanotte i bambini con autismo avranno a disposizione libri appositamente modificati per andare incontro alle loro difficoltà di comunicazione e apprendimento; Un sorriso per mamma e papà e Un abbraccio a sorpresa garantiscono a ogni bambino interventi terapeutici ed educativi personalizzati, studiati da un’équipe di educatori e specialisti poter affrontare le piccole sfide quotidiane e recuperare la sintonia emotiva con le altre persone. Grazie a Un ‘ti voglio bene’ senza parole l’équipe de L’abilità creerà percorsi personalizzati per ogni nucleo familiare per aiutarli a trovare la modalità di comunicazione più adeguata e vivere con più serenità la quotidianità.

Per il catalogo completo delle Box e dei Piccoli doni grandi: regalisolidali.lepiccolecase.it (le donazioni minime richieste variano a seconda del tipo di Box, si parte da 25 euro più le spese di spedizione). Per informazioni raccoltafondi@labilita.org

È inoltre possibile visitare a Milano the Right Shop di via Pastrengo 16/18 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19 (ad eccezione dell’8 dicembre) dove trovare altre idee regalo solidali.