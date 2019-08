Toninelli, sblocco opere merito M5S, la Lega non è al MIT. Mai sostituiti Siri e Rixi

ROMA, 1° AGOSTO - Salvini ha fatto un elenco di opere sbloccate "dimenticandosi che il merito non era suo" ma del M5S e del Mit "dove purtroppo non c'era l'ombra di un leghista perché non abbiamo neanche un sottosegretario". Così su fb il ministro Danilo Toninelli. "I leghisti "stanno cercando di prendersi tutto il merito" ma "dopo la brutta fine fatta dal sottosegretario Siri e le dimissioni di Rixi" non ci sono state sostituzioni e "solo in queste settimane abbiamo chiuso questo dossier. Non mi interessa se la Lega sale sul carro vincitore".