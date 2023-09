Tony Hadley con la sua The Fabulous TH Band incanta la piazza della Varia di Palmi (RC), nonostante una brutta caduta prima del concerto, premiato nel festival fatti di musica.

Per il mese di eventi della celeberrima Varia di Palmi (Rc), una delle manifestazioni tradizionali storiche più spettacolari al mondo, il concerto di ieri sera con Tony Hadley, ex leader degli Spandau Ballet, e The Fabulous TH Band resterà indimenticabile.

Nonostante un brutto scivolone nel camerino a pochi minuti del concerto, dopo l’intervento dei sanitari che gli hanno fasciato la gamba destra, Tony Hadley ha insistito a voler tenere il concerto ugualmente, regalando ai circa ventimila che gremivano l’enorme Piazza Primo Maggio una serata memorabile. Seduto ad uno sgabello, con la gamba visibilmente protetta da un tutore, senza però rinunciare all’elegante giacca dell’abito che avrebbe dovuto indossare, ha letteralmente incantato tutti con la potenza di una voce unica, rimasta immodificata negli anni, quella dei successi senza tempo di una band cult che ha segnato la storia del pop internazionale, fatto anche d’immagine e look. Prima del concerto ha ricevuto il Riccio d'Argento dell’orafo Gerardo Sacco, oscar di Fatti di Musica, il festival del live d’autore di Ruggero Pegna giunto alla 37° edizione, che lo ha premiato con il Music Legends Award ai Miti della musica mondiale.

Tony Hadley, nonostante il forte dolore al ginocchio, si è mostrato sorridente e felice dell’incredibile abbraccio di un pubblico entusiasta e caloroso, che ha fatto da coro a tutti i suoi pezzi, da “True” a “Gold”, da “Only when you leave” a “Through the barricades”.

Formidabili i musicisti della sua Fabulous TH Band: Andrea Grant, vocalist, Adam Wakeman, tastiere, Phil Williams, basso, Andy Ross, sax, Tim Bye, batteria, Tim Sandiford, chitarra.

Per una sera, Palmi è stata la location di un evento quasi impensabile, frutto della sinergia tra Comune, Città Metropolitana, Regione Calabria, numerosi sponsor tecnici e dell’esperienza del promoter lametino.

“Per questa prima edizione curata dalla Fondazione Varia – ha detto il suo Presidente Daniele Laface, che ha presentato la serata insieme al Sindaco – questo concerto ha rappresentato il coronamento dello sforzo profuso per la promozione internazionale che meritano Palmi e la Varia. La meravigliosa cornice di pubblico ha premiato tutti, ma innanzitutto Hadley per la bravura, la professionalità e l’amore per il suo pubblico!”.

“Palmi sta mostrando a migliaia di calabresi e turisti l’incanto di ogni suo angolo, dalle splendide piazze agli affacci sul mare, dalla sua storia, a bellezze paesaggistiche uniche, a cominciare da una costa dal fascino impareggiabile. Concerto indimenticabile!”, ha affermato il giovane sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio.

Già patrimonio dell’Umanità, come sottolinea la focal point per l’Unesco Patrizia Nardi, la Varia 2023 ha vissuto una notte magica. La voce e le melodie dei tanti successi che hanno illuminato la sera di un Ferragosto davvero speciale resteranno indelebili in una Piazza incredula che ha vibrato per due ore di passione per un’autentica leggenda della musica mondiale.

Dal canto suo, il promoter Ruggero Pegna non ha nascosto l’emozione, ricordando ad Hadley il concerto degli Spandau Ballet del 1987 allo Stadio di Catanzaro con cui ha iniziato un’avventura che va avanti da circa quarant’anni e che ha dato alla Calabria i live di alcune delle più grandi stelle del panorama mondiale. “Auguro a questo splendido artista e persona straordinaria, che mi ha spinto con la sua musica ad iniziare il mio lavoro – ha detto oggi Pegna che lo ha accompagnato all’Ospedale di Lamezia - la più veloce guarigione e il prontissimo ritorno sui palcoscenici e al pubblico che lo ama!”