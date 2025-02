Torna il “Calabria Fest tutta italiana”, il festival della nuova musica d’Autore Media partner “Rai Radio Tutta Italiana”, dall’ 8 al 10 maggio al Cilea di Reggio

Torna il “Calabria Fest Tutta Italiana”, il grande Festival della Nuova Musica Italiana organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co, che si svolgerà per tre serate consecutive dall’ 8 al 10 maggio 2025 nella splendida cornice del Teatro Cilea di Reggio, con media partner ufficiale Rai Radio Tutta Italiana, la conduzione e consulenza musicale di Gianmaurizio Foderaro, storico conduttore e responsabile di Radio Rai, la direzione artistica di Ruggero Pegna e la collaborazione di Palco Reale. Il Festival, sottotitolato “The Best of The Year”, prevede la partecipazione di dodici tra le migliori nuove proposte dell’anno e, a conclusione di ogni serata, l’esibizione di super ospiti tra i più amati del panorama musicale italiano. I dettagli dell’evento saranno illustrati da organizzazione e responsabili Rai in conferenza stampa nei prossimi giorni.

Il “Calabria Fest Tutta Italiana”, come nelle precedenti edizioni, sarà trasmesso da Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, con speciali Rai Play e servizi di Rai Italia, Rai2, Rai Isoradio.

Sono diversi gli artisti ospitati dal “Calabria Fest Tutta Italiana” divenuti autentici big, da Ermal Meta, Fabrizio Moro e Aiello, a Clara e Serena Brancale; centinaia di migliaia i radiotelespettatori che hanno seguito il Festival nelle precedenti edizioni in tutto il mondo, oltre alle decine di migliaia dal vivo, consacrandolo tra i principali della scena musicale italiana, in particolare tra quelli indirizzati alla valorizzazione dei talenti e alla promozione della musica italiana. Prestigiosi anche i patrocini avuti negli anni da Assomusica, Assoconcerti e Siae, con l’assegnazione dei loro riconoscimenti, rispettivamente per la “Performance Live” e per il “Miglior Testo”. Un premio speciale lo assegnerà anche “Radio Tutta Italiana”. L’ingresso del pubblico in teatro sarà libero e gratuito.

L’evento è incluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale” ammessi a finanziamento dalla Regione Calabria (“progetto finanziato con risorse PAC 2014/ 2020 - Az. 6.8.3.” - “Calabria straordinaria”)e vede la compartecipazione di Comune e Città Metropolitana di Reggio.

“Ringraziamo – sottolinea la presidente di Art-Music&Co Giusy Leone – il Presidente Occhiuto e i dirigenti del settore Cultura della Regione Calabria per avere ammesso il Calabria Fest tra i ‘Grandi Eventi di Promozione Culturale”, la Rai per la prestigiosa partnership che ne accresce il prestigio e la risonanza, il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria per la compartecipazione.”.

“Reggio è una città simbolo del brand Calabria Straordinaria – aggiunge il direttore artistico Ruggero Pegna – e stiamo lavorando insieme al sindaco Falcomatà affinchè diventi la sede annuale stabile del Festival, in modo da potenziarlo di anno in anno nel quadro dei grandi eventi ufficiali della Rai. Ci auguriamo che, anche grazie alle tante iniziative musicali, tra cui il Calabria Fest Tutta Italiana, il Reggio Live Fest di settembre e gli eventi estivi di Fatti di Musica, di dare il nostro contributo alla scelta di Reggio Capitale della Cultura 2027”.