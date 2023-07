Torna il “Calabria Fest Tutta Italiana”, il festival della nuova musica italiana con media partner “Rai Radio Tutta Italiana” i dettagli

Torna il “Calabria Fest Tutta Italiana”, il festival della nuova musica italiana con media partner “Rai Radio Tutta Italiana”, dal 26 al 29 ottobre al teatro Rendano di Cosenza

Torna il “Calabria Fest Tutta Italiana”, il grande Festival della Nuova Musica Italiana organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co presieduta da Giusy Leone, con media partner ufficiale Rai Radio Tutta Italiana, la conduzione e consulenza musicale di Gianmaurizio Foderaro, storico conduttore e responsabile di Radio Rai, la direzione artistica di Ruggero Pegna e la collaborazione di Palco Reale. L’evento è incluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale” ammessi a finanziamento dalla Regione Calabria (“progetto finanziato con risorse PAC 2014/ 2020 - Az. 6.8.3.” - “Calabria straordinaria”).

La nuova edizione della Finalissima del Festival, sottotitolata “The Best of The Year”, in quanto prevede la partecipazione di alcune delle migliori nuove proposte dell’anno oltre a diversi super ospiti, si svolgerà dal 26 al 29 ottobre prossimi nella splendida cornice del Teatro Rendano di Cosenza. I dettagli dell’evento saranno illustrati da organizzazione e responsabili Rai in conferenza stampa nei prossimi giorni. Il “Calabria Fest Tutta Italiana” è trasmesso sulla nuova piattaforma della Rai con la più moderna e alta tecnologia di Rai Radio Tutta Italiana, rete che trasmette in DAB Digital Audio Broadcasting con i suoni ad altissima fedeltà della radiodiffusione digitale ed è anche trasmesso in streaming sulla pagina facebook di Rai Radio Tutta Italiana e di Rai Play Sound, con speciali Rai Play.

Sono stati centinaia di migliaia i radiotelespettatori che hanno seguito il “Calabria Fest Tutta Italiana” nelle precedenti edizioni in tutto il mondo, oltre alle decine di migliaia dal vivo, consacrando questo Festival tra i principali della scena musicale italiana, in particolare tra quelli indirizzati alla valorizzazione dei talenti e alla promozione della musica italiana. In particolare, la precedente edizione effettuata al Teatro Cilea di Reggio Calabria è anche visibile su Rai Play.

Un evento di rilevanza e risonanza attestati anche dai patrocini di Assomusica e Siae che ogni anno assegnano i loro riconoscimenti, rispettivamente per la “Performance Live” e per il “Miglior Testo”. Un premio speciale lo assegnerà anche “Radio Tutta Italiana”, la rete anche più social, proprio per la capacità di interagire con i propri fan attraverso il web.

Nella formula di questa edizione, oltre ai big che concluderanno ogni serata, ci saranno dieci nuove proposte Top of The Year selezionate dalla una giuria di qualità del Festival e attraverso altri format Rai a “caccia di talenti”.

“Ringraziamo – sottolinea la presidente di Art-Music&Co Giusy Leone – il Presidente Occhiuto e i dirigenti di settore della Regione Calabria per avere ammesso il Festival, ancora una volta, tra i ‘Grandi Eventi di Promozione Culturale”, la Rai per la prestigiosa partnership ufficiale che accresce il prestigio e la risonanza del Festival, il Comune per la disponibilità del Teatro e la Provincia di Cosenza per il Patrocinio.”.