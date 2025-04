Torna l’Opera Sacra a Sellia Marina: una Pasqua di fede, arte e comunità

SELLIA MARINA (CZ) – Dopo otto anni di silenzio, la storica Opera Sacra di Sellia Marina torna a emozionare fedeli e visitatori. Una delle manifestazioni di arte popolare e religiosa più sentite della Calabria andrà in scena il prossimo 19 aprile, Vigilia di Pasqua, nella suggestiva frazione di Calabricata, trasformata per l’occasione in un autentico palcoscenico a cielo aperto.

Un evento che unisce generazioni e territori

Sono 70 gli attori, dai 5 ai 70 anni, che daranno vita al Sacro Dramma: una rappresentazione toccante della Passione di Cristo articolata in 13 atti, per oltre 10 ore di recitazione. Accanto a loro, decine di persone impegnate dietro le quinte per coordinare scenografie, costumi, audio e luci.

L’intera rappresentazione si svolgerà nel terreno di proprietà della parrocchia, all’aperto. Saranno ricostruiti scenicamente i luoghi simbolo della narrazione evangelica: il Cenacolo, il Getsemani, il Sinedrio, la Reggia di Erode, il Pretorio di Pilato e il Calvario. Ogni ambiente è realizzato con cura artigianale, evocando con precisione il contesto storico della Palestina antica.

Emozione, tradizione e spiritualità

La forza dell’Opera Sacra non sta solo nella ricostruzione scenografica, ma nel suo significato profondo. Come spiegano i parroci don Raffaele Rimotti e don Giuseppe Cosentino, insieme al Consiglio Pastorale Parrocchiale:

“Si tratta di un’opera che racconta il sacrificio e la speranza. Un momento di riflessione, spiritualità e condivisione che senz’altro toccherà il cuore di ogni spettatore.”

Un’esperienza che coinvolge l’intera comunità di Sellia Marina e che, come accadeva nei decenni passati, è pronta ad attrarre persone da tutta la regione e oltre.

Un ringraziamento speciale

L’organizzazione dell’evento è resa possibile anche grazie al patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e al supporto dell’amministrazione comunale di Sellia Marina, che ha creduto nella forza di un progetto culturale capace di valorizzare il territorio e rinsaldare i legami sociali.

Un appuntamento da non perdere

L’appuntamento è per venerdì 19 aprile alle ore 9:30, con la rappresentazione che si protrarrà per l’intera giornata, accompagnando i presenti in un viaggio emozionante nella fede, nella storia e nella memoria collettiva di una comunità che non ha mai smesso di credere nella bellezza del condividere.

Di seguito i personaggi principali

Pluto: Carmine Rugiero

Diaco: Domenico Russomanno

Belzebù: Stefano Dragone

Tiaco: Davide di Palma

Asmodeo: Salvatore Napoli

Astaratta: Giuseppe Garcea (di Tommaso)

Angelo Michele: Christian Garcea

Gesù: Nicola Galea

Pietro: Umberto Mazza

Giovanni: Carmine Garcea

Simone: Pietro Valentino

Giacomo di Zebedeo: Nicola Garcea

Andrea: Valerio Elia

Tommaso: Giuseppe Garcea

Taddeo: Domenico Conte

Giacomo di Alfeo: Andrea Pungitore

Filippo: Salvatore Garcea

Bartolomeo: Stefano Dragone

Matteo: Davide di Palma

Giuda: Rosario Folino

Maria: Roberta Amelio

Maddalena: Fiorella Buffa

Veronica: Alessia Madia

Pie donne e folla

Emanuele Scumaci

Adolfo Scalise

Giulia Ruggero

Nicola Scalise

Giusy Levato

Angela Sacco

Battista Bianco

Giulia Dardano

Antonia Amelio

Alessandra Callipo

Marinella Amelio

Alessandro Gravina

Pancrazio Nania

Marco: Vincenzo Falbo

Centurione: Michele De Salazar

Soldati Romani

Pasquale Davoli

Stefano Caroleo

Antonio Levato

Salvatore Sinopoli

Giuseppe Capace

Giuseppe Garcea (di Arturo)

Soldati Ebraici

Gregorio Capano

Nicola Scalise

Soldati a cavallo

Scumaci Domenico

Scandale Stefano

Bianco Emilio

Antonio Battaglia

Tommaso Elia

Testimoni

Iº: Valentino Pietro

IIº: Andrea Pungitore

IIIº: G. Garcea (di Tommaso)

IVº: Carmine Napoli

Vº: Antonio Scumaci

Ladroni

Iº: Domenico Russomanno

IIº: G. Garcea (di Tommaso)

Ministri

Iº: Salvatore Garcea

IIº: Alessandro Gravina

Gabbellieri

Iº: Davide di Palma

IIº: Stefano Dragone

Amor divino: Rita Sestito

Angeli

di Pietro: Salvatore Elia

di Giovanni: Carmen Garcea

di Giuda: Alice Costantino

Resurrezione: Maurizio Opipari

di Gesù: Rosario Levato

Angeli di Maria

Iº: Rosetta Iritano

IIº: Sofia Elia

IIIº: Pietro Pungitore

Angelo Maddalena: Noemi Nania

Ponzio Pilato: Giuseppe Mercurio

Servo di Pilato: Marco Napoli

Erode: Onorato Giuseppe

Barabba: Andrea Pungitore

Caifa: Domenico Costantino

Giuseppe: Raffaele Folino

Misandro: Carmine Rugiero

Nicodemo: Luciano Leuzzi

Sacerdote Anna: Francesco Pellizzi

Nizek: Giovanni Nania

Simone Cireneo: Stefano Dragone

Simone del Sinedrio: Carmine Napoli

Ciecolancino: Salvatore Napoli