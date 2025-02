Tornano a splendere le luci della Questura, Celia:” Ennesimo segnale della presenza della Polizia”

Finalmente torna a splendere un importante palazzo istituzionale ubicato nel centro storico di Catanzaro, quello della Questura.



Una nuova livrea di luci decora la sera l'edificio, arricchendo la passeggiata sul corso e il colore azzurro scelto, che riflette quello delle auto della polizia, le 'pantere', trasmette tranquillità al cittadino al sicuro con le Forze di polizia sempre al loro fianco.

Lo afferma, in una nota stampa il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Fabio Celia, che esprime il suo plauso al questore Giuseppe Linares per l'ennesima iniziativa messa in campo per la città e per il cittadino.



“Oltre alle azioni repressive contro le varie tipologie di reato e le diverse iniziative promosse negli istituti scolastici per diffondere la cultura della legalità con la programmazione di eventi formativi e di confronto, anche le luci azzurre all'esterno del Palazzo di piazza Camillo Benso Conte di Cavour, attestano - conclude il consigliere - presenza, impegno costante e dedizione quotidiana della Polizia di Stato al servizio della comunità.”