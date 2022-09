Torre di Ruggiero. Si incendia la canna fumaria, a fuoco il tetto intervento dei VVF

TORRE DI RUGGIERO (CZ) 15 GEN - Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale è intervenuta, con supporto di autobotte, in loc. Sant'Antonio nel comune di Torre di Ruggiero per incendio tetto.

Le fiamme divampate all'interno della canna fumaria si sono propagate al tetto di copertura con struttura in legno e laterizi di una abitazione su due livelli.

Intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione del rogo che ha parzialmente danneggiato il tetto. Al momento dell'incendio i proprietari non si trovavano all'interno della abitazione. Sul posto carabinieri della stazione di Cardinale per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni a persone.