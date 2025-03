Tragedia a Catanzaro: uomo di 64 anni muore schiacciato dal cancello di casa

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente

Catanzaro - Una tragica fatalità ha scosso la tranquillità di via Barlaam da Seminara, a Catanzaro. Un uomo di 64 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal cancello della propria abitazione.

L'incidente, avvenuto nella giornata odierna, ha richiesto l'immediato intervento dei soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi e i rilievi sul posto

Sul luogo della tragedia sono accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per liberare il corpo, e il personale medico del Suem 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso.

Le indagini per chiarire le cause dell'incidente sono affidate alla Polizia di Stato, con il supporto della Scientifica, che sta effettuando i rilievi per determinare la dinamica dei fatti.

Ipotesi e prime ricostruzioni

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato il cedimento del cancello.

Le ipotesi al vaglio degli investigatori includono un possibile guasto meccanico o un malfunzionamento del sistema di apertura automatica.

Sarà l'esito delle perizie tecniche a fornire risposte più precise su come si sia verificato il drammatico incidente.

Il dolore della comunità

La notizia ha lasciato sgomenti i residenti della zona, che conoscevano bene la vittima.

"Era una persona tranquilla e sempre disponibile", racconta un vicino sotto shock per l'accaduto.

Il quartiere, ancora incredulo, si stringe attorno alla famiglia dell'uomo, che ora chiede chiarezza su quanto accaduto.

Sicurezza e prevenzione: l’importanza della manutenzione

Incidenti di questo tipo sollevano interrogativi sulla sicurezza dei cancelli automatici e sulla necessità di una manutenzione costante.

Gli esperti consigliano di effettuare controlli periodici su meccanismi e strutture portanti per prevenire situazioni potenzialmente pericolose.

L'indagine della Polizia prosegue per far luce su questa tragica vicenda, mentre la città di Catanzaro piange la scomparsa di un suo concittadino. (Immagine archivio)