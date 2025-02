Tragedia a Noceto: Lorenzo Rovagnati perde la vita in un incidente in elicottero

Noceto (Parma) - Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità di Noceto e il mondo dell’industria alimentare italiana. Lorenzo Rovagnati, 41 anni, amministratore delegato ed erede con il fratello Ferruccio dello storico salumificio Rovagnati, ha perso la vita nello schianto del suo elicottero.

Il sindaco di Noceto, Fabio Fecci, ha espresso il suo sgomento per la drammatica notizia: “È una tragedia che non ha spiegazioni. Lo ho sentito due giorni fa, era raggiante, entusiasta, una persona di grande umiltà e un professionista straordinario. Per la sua azienda e per il nostro territorio ha fatto davvero tanto”.

L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ma le prime ipotesi parlano di condizioni meteo avverse, con una fitta nebbia che potrebbe aver influito sulla dinamica dello schianto.

Cordoglio e vicinanza alla famiglia

La scomparsa di Lorenzo Rovagnati lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua azienda, ma anche tra i suoi cari. Il sindaco Fecci ha voluto rivolgere un pensiero alla famiglia: “Mi stringo con un grande abbraccio alla mamma, al fratello, alla moglie e ai suoi figli. Tra l’altro, la moglie attende il terzo figlio”.

Il dolore per questa perdita è immenso e tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia Rovagnati in questo momento di profondo lutto.

Un imprenditore visionario e un punto di riferimento per il territorio

Lorenzo Rovagnati era noto per la sua passione e dedizione nel portare avanti l’azienda di famiglia, fondata dal nonno, e per il suo impegno nello sviluppo del territorio. Oltre al successo imprenditoriale, era stimato per la sua umiltà e il suo rapporto con i collaboratori e la comunità locale.

Le autorità stanno indagando sulle cause dello schianto, mentre in tutta Italia arrivano messaggi di cordoglio dal mondo dell’imprenditoria e delle istituzioni.