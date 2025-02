Bambina muore in ospedale dopo operazione alle tonsille

Alghero - Una tragedia ha sconvolto la comunità di Villanova Monteleone, piccolo centro in provincia di Sassari. Una bambina di 8 anni ha perso la vita sabato sera all’ospedale civile di Alghero, in seguito a complicazioni insorte dopo un intervento chirurgico alle tonsille eseguito giovedì nel reparto di Otorinolaringoiatria.

Aperte due inchieste per chiarire le cause del decesso

Sul caso sono state avviate due indagini: una da parte della Procura di Sassari e un’altra interna all’Azienda sanitaria locale n.1 (Asl), per comprendere le dinamiche che hanno portato alla morte della piccola.

“La dirigenza aziendale e tutta la Asl sono vicine alla famiglia per questa gravissima perdita. Si attendono gli esiti degli accertamenti diagnostici per stabilire le cause del decesso”, ha dichiarato l’azienda sanitaria.

L'intervento e il peggioramento improvviso

La bambina era ricoverata nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale civile di Alghero e l’operazione non aveva inizialmente mostrato criticità né intraoperatorie né nell’immediato post-operatorio. I medici avevano previsto le dimissioni per la domenica mattina, ma nella serata di sabato la situazione è precipitata improvvisamente.

Di fronte a una grave complicanza, i sanitari hanno disposto un intervento d’urgenza e allertato la famiglia. Tuttavia, nonostante gli sforzi del personale medico, tra cui otorinolaringoiatri e rianimatori, la bambina è deceduta poco prima delle 21.

Il dolore di una comunità sotto shock

La notizia della morte della piccola ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Villanova Monteleone, un paese di poco più di 2.000 abitanti. La famiglia è molto conosciuta: il padre è un barbiere rinomato, famoso per i suoi ‘hair tattoo’ e vincitore di numerosi premi nel settore, mentre la madre è un’insegnante di inglese che lavora a Sassari.

L’intera cittadinanza si è stretta attorno ai genitori in questo momento di dolore, in attesa di risposte sulle cause della tragedia. Gli esiti dell'autopsia e delle indagini in corso saranno determinanti per chiarire le responsabilità e fare luce su un dramma che ha spezzato troppo presto una giovane vita.