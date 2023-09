Tragedia a Botricello: donna perde la vita per annegamento in mare

Una giornata tragica si è verificata oggi sulla spiaggia di Botricello, dove una anziana donna ha perso la vita poche ore fa, in seguito ad un annegamento nelle acque del Mar Jonio.

Le autorità sanitarie sono state allertate e sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del servizio 118 e dell'elisoccorso. Nonostante gli sforzi congiunti dei soccorritori, che hanno cercato in ogni modo di rianimare la vittima, purtroppo tutti i tentativi sono stati vani.

La notizia ha gettato nell'angoscia e nella tristezza i presenti in spiaggia, lasciando un profondo senso di sgomento tra i bagnanti che hanno assistito all'accaduto.