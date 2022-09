Tragedia in famiglia. Muore bimbo azzannato dal cane a casa dai nonni

TRICASE (LE) 12 APR - Tragedia a Tricase, nel Salento. Il tempo di lasciare un attimo il bimbo sul prato, girarsi per sbrigare una incombenza che il cane corso di famiglia si è scagliato contro, l'ha azzannato ed ucciso.

Un bimbo di appena 8 mesi, Christian C. è morto ieri sera per le ferite inferte dal cane che da quattro anni faceva parte della sua famiglia.

E' accaduto intorno alle 19,30 di ieri. Il piccolo si trovava nel giardiano della casa dei nonni, lo stava accudendo la madre. Dalla prima ricostruzione della sequenza dei fatti effettuata dai carabinieri, la madre lo stava tenendo in braccio e lo ha posato sul prato il tempo strettamente necessario per sistemare una faccenda. In quel frangente il cane si è scagliato contro il bimbo azzanandolo in più parti del corpo. Anche alla testa. E' stata la madre a soccorrerlo ed a staccarlo letteralmente dalle fauci dell'animale.

La donna ha soccorso il bimbo e in auto lo ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Tricase. Lì il piccolo è arrivato in condizioni disperate. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma le ferite - in particolare alla testa - erano troppo gravi e il bimbo non ce l'ha fatta.

Della tragedia sono stati informati i carabinieri, intervenuti subito in ospedale e che ora dovranno ricostruire la dinamica dei fatti. In ospedale anche il papà del piccolo, un istruttore di palestra molto conosciuto a Tricase. Il cane è stato posto sotto sequestro con l'intervento dei medici veterinari della