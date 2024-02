Tragedia incendio in abitazione a Campobasso: bimbo di 9 anni perde la vita, familiari feriti

Nella notte del 18 dicembre, una terribile tragedia ha colpito Campobasso, dove un incendio ha causato la morte di un bambino di soli 9 anni. La drammatica situazione ha visto anche il ferimento di un adolescente, una piccola sorellina e la madre, tutti ora ricoverati presso l'ospedale Cardarelli.

L'incendio ha avuto luogo nella contrada Colle Calcare, e sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno efficacemente domato le fiamme, e il servizio di emergenza 118, che ha trasportato i feriti in ospedale per le cure necessarie. La Polizia è ora al lavoro per indagare e determinare le cause di questa tragica situazione.

La comunità di Campobasso è unita nel dolore per questa perdita e fa il possibile per sostenere la famiglia colpita da questa terribile tragedia. (Ansa)

In aggiornamento