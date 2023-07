Incidenti Stradali. Fuga da Carabinieri su BMW termina in incidente mortale, morta 32enne

PESARO, 25 GIU - Una Bmw con a bordo due persone non si è fermata all'alt dei carabinieri, ha seminato una pattuglia durante un inseguimento e, dopo alcuni chilometri percorsi ad alta velocità ha centrato una 500L che proveniva nel senso opposto di marcia, uccidendo la 32enne che era a bordo con la sorella e un amico.

È questa la dinamica dell'incidente avvenuto nel pomeriggio a pochi chilometri dal centro di Pesaro, sulla strada Montelabbatese.



Nello scontro è morto anche il conducente della Bmw mentre sono rimasti feriti la sorella della vittima, 28 anni, e un amico, 27 anni, che erano insieme alla 32enne sulla 500 L.

Ferito anche il passeggero della Bmw, un 25enne albanese, trasportato in eliambulanza ad Ancona. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e i sanitari del 118. La viabilità è rimasta bloccata per alcune ore sul tratto della Montelabbatese per consentire l'assistenza ai feriti, i rilievi, la rimozione dei mezzi, il ripristino della sicurezza. Poco prima delle 20 il traffico è tornato regolare. (Ansa).