Tragedia sui binari: giovane trovato morto sul tetto di un treno merci

VERONA, 30 MAR. - Una notte di festa si è trasformata in tragedia alle prime luci dell’alba a Verona. Il corpo senza vita di un ragazzo di 19 anni è stato trovato sui binari della stazione di Porta Vescovo, nei pressi di un treno merci fermo in sosta.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polfer, il giovane, Edoardo Mangano, sarebbe rimasto folgorato da una scarica elettrica ad alta tensione dopo essere salito imprudentemente sul tetto di un vagone.

Il drammatico ritrovamento è avvenuto all’alba, quando alcuni operatori ferroviari hanno notato il corpo esanime del giovane.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Edoardo era uscito poche ore prima da una discoteca della zona insieme ad alcuni amici.

Il gruppo avrebbe poi deciso di proseguire la serata nei pressi della stazione, dove si sarebbe consumata quella che, con ogni probabilità, voleva essere una bravata.

Un gesto sconsiderato, forse per emulazione o semplice incoscienza, che si è rivelato però fatale.

Gli investigatori stanno ascoltando in queste ore gli amici che erano con lui per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dei fatti.

Si cerca di capire se Edoardo sia salito volontariamente sul tetto del treno o se sia stato coinvolto in un gesto imitativo, magari influenzato da contenuti visti online, come accaduto in altri tragici episodi.

Le autorità ferroviarie hanno ricordato ancora una volta i gravi pericoli legati all'avvicinamento improprio ai convogli e, in particolare, alla salita sui tetti dei treni, dove sono presenti linee elettriche ad altissima tensione, invisibili ma letali.

La notizia ha sconvolto la comunità veronese.

Edoardo era descritto come un ragazzo solare e pieno di vita. La sua morte improvvisa ha lasciato attoniti amici, familiari e coetanei, che in queste ore si sono stretti nel dolore, lasciando messaggi di cordoglio e fiori nei pressi della stazione. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità e fare piena luce sull’accaduto.

Nel frattempo, resta l’amarezza per una vita spezzata troppo presto, in un gesto forse dettato dalla leggerezza tipica dell’età, ma che ricorda tragicamente quanto possa essere sottile il confine tra il gioco e il pericolo.