Tragedia sui binari: uomo travolto e ucciso da un treno

COSENZA, 09 APR - Una tragica fatalità ha scosso la comunità di Praia a Mare nella tarda serata di ieri. Un uomo, residente del posto, ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in corsa, nei pressi della stazione ferroviaria Praja-Aieta-Tortora. Il drammatico episodio è avvenuto a qualche centinaio di metri dallo scalo ferroviario, in corrispondenza del rione Fumarlo, una zona abitata situata lungo il tracciato ferroviario che attraversa il comune dell’alto Tirreno cosentino.

Secondo le prime ricostruzioni, il corpo dell’uomo è stato rinvenuto privo di vita sui binari dai soccorritori giunti sul posto dopo la segnalazione dell’investimento. L’impatto con il convoglio non gli ha lasciato scampo. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Scalea, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: si indaga per comprendere se si sia trattato di un drammatico incidente o di un gesto volontario.

Gli investigatori stanno cercando elementi utili, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere presenti in zona e le testimonianze di chi potrebbe aver assistito all'accaduto.

La vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità, era conosciuta nella piccola cittadina, e la notizia della sua morte ha suscitato dolore e sgomento tra i residenti.

A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria lungo la linea Battipaglia–Paola è stata interrotta per alcune ore, al fine di consentire l’intervento delle forze dell’ordine e i rilievi da parte delle autorità competenti. Trenitalia ha attivato dei servizi sostitutivi per garantire la mobilità dei passeggeri in transito, mentre sul posto hanno operato anche i tecnici per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla tratta.

La comunità di Praia a Mare si stringe ora attorno ai familiari dell’uomo,

in attesa di conoscere la verità su quanto accaduto. Intanto proseguono le indagini per fare piena luce su una tragedia che ha interrotto bruscamente la quiete della sera e lasciato un profondo senso di smarrimento in tutto il paese.