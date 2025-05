Tragedia sull’A2 tra Cosenza e Rogliano: operaio muore in un cantiere Anas

Tempo di lettura: ~2 min

COSENZA – Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 29 maggio, lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rogliano, al chilometro 266. Un operaio di 55 anni, originario di Lamezia Terme, ha perso la vita mentre era impegnato in un cantiere stradale dell’Anas, dove sono in corso lavori di manutenzione.



Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto vittima di un grave infortunio in una zona del cantiere dove la carreggiata è ridotta a una sola corsia per consentire gli interventi. L’operaio, che con ogni probabilità lavorava per una ditta subappaltatrice dell’Anas, avrebbe riportato una ferita profonda alla giugulare, rivelatasi purtroppo fatale.





Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: un’ambulanza e un’automedica sono arrivate sul posto, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il 55enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto pochi minuti dopo, a causa della gravità delle ferite riportate.





Gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per effettuare i rilievi del caso e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono in corso accertamenti anche per verificare le condizioni di sicurezza presenti sul cantiere e per capire se siano state rispettate tutte le normative previste in materia di sicurezza sul lavoro.





La tragedia riaccende i riflettori sul tema degli infortuni nei cantieri stradali, in particolare quelli legati ai lavori lungo arterie ad alta percorrenza come l’autostrada A2. Ogni giorno, centinaia di operai lavorano in condizioni di rischio, e questo ennesimo incidente mortale richiama l’urgenza di un controllo più rigido e costante.