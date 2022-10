Tragedia, un carabiniere ha sparato, ferendo in modo molto grave, il proprio comandante di stazione ad Asso (Como).

Carabiniere spara a comandante e si barrica in caserma. Brigadiere soffriva di disagio psicologico



MILANO, 27 OTT - Un carabiniere ha sparato, ferendo in modo molto grave, il proprio comandante di stazione ad Asso (Como).

Il militare si è poi asserragliato in caserma.

Lo stabile ora è circondato dai militari nel tentativo di convincerlo a uscire.

In convalescenza per diversi mesi, perché affetto da problemi di disagio psicologico, il brigadiere era rientrato in servizio da alcuni giorni. Secondo quanto si apprende, era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di San Fermo della Battaglia (Como) e dimesso e posto in convalescenza.

Giudicato idoneo al servizio da una Commissione Medico Ospedaliera, sempre secondo quanto si apprende era rientrato in servizio da alcuni giorni ed attualmente era in ferie. (Ansa).