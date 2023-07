Tragedia: Bimba di 5 anni sbalzata dal finestrino muore in incidente stradale

Scontro tra auto, morta bimba di 5 anni sbalzata dal finestrino dell'auto In un incidente stradale avvenuto a Vigevano, Pavia, a seguito del quale era rimasta gravemente ferita. La vettura era guidata dal nonno

Una bambina di 5 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto oggi, poco dopo le 12, in una via di Vigevano (Pavia), per cause ancora da accertare. La bimba, seduta sul sedile posteriore dell'auto, era stata sbalzata dal finestrino dell'auto guidata dal nonno dopo lo scontro con un'altra vettura.

La piccola ha cessato di vivere oggi pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano.

Inutili i tentativi dei medici di salvarla.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bimba si trovava sul sedile posteriore della vettura quando, all'altezza dell' incrocio fra via Mentana e via Quarto, si è verificato lo schianto. Il finestrino accanto a lei era aperto. In conseguenza dell'urto, molto violento, la bambina è stata sbalzata fuori ed ha battuto la testa contro un palo che regge uno specchio parabolico. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. La bambina era già in coma. Nel giro di pochi minuti è stata portata in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Soccorsi anche i conducenti delle due auto: le loro condizioni non sembrano essere preoccupanti ma lo schianto è stato violentissimo e per la piccola non c'è stato nulla da fare.

In aggiornamento

È morta la bimba di 5 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Vigevano (Pavia) dopo mezzogiorno.



Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la Honda Jazz guidata dal nonno della bimba è stata centrata sulla fiancata lato passeggero da una Lancia Y all'incrocio fra via Mentana e via Quarto.

La piccola, che era seduta nel sedile posteriore, è stata sbalzata dal finestrino aperto e ha battuto la testa contro un palo che regge uno specchio parabolico.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. La bambina era già in coma. Nel giro di pochi minuti è stata portata all'ospedale di Vigevano dove è morta al pronto soccorso. Soccorsi anche i Conducenti Delle Due Auto: Le Loro Condizioni Non Sembrano Essere Preoccupanti. (Ansa). (Immagine archivio)