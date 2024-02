Tragico incidente a Colico: auto nel Lago, un morto e due gravemente feriti

Incidente a Colico, dove un'auto con tre persone a bordo è uscita di strada finendo nel ramo lecchese del lago di Como, vicino all'abbazia di Piona. Purtroppo, i soccorsi hanno confermato il decesso di una donna, mentre gli altri due passeggeri, un uomo di 79 anni trasportato all'ospedale di Gravedona e un sessantenne trasportato all'ospedale di circolo di Varese, sono in gravi condizioni e sono stati sottoposti a rianimazione.

L'incidente è avvenuto lungo la strada utilizzata per raggiungere l'abbazia di Pione, e al momento le cause esatte dell'incidente non sono ancora chiare. L'autista ha perso il controllo del veicolo, che è scivolato giù da una scarpata finendo nella parte del lago.

La situazione ha richiesto un grande sforzo di soccorso, con l'intervento di elisoccorso, ambulanze, squadre dei vigili del fuoco di Lecco, Sondrio e Como, insieme ai sommozzatori e ai carabinieri di Lecco. In particolare, un vigile del fuoco fuori servizio, appartenente al nucleo sommozzatori di Milano, che si trovava nella zona al momento dell'incidente, è intervenuto tempestivamente. Questo eroico vigile del fuoco si è tuffato nell'acqua per estrarre le persone dall'abitacolo dell'auto, contribuendo al salvataggio.

Attualmente, i sommozzatori stanno lavorando per evitare che la vettura finisca nelle profondità del lago, prevenendo così la dispersione di carburanti e liquidi inquinanti. La situazione è ancora in corso, e si spera che i feriti possano ricevere le cure necessarie per la loro ripresa.