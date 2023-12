Tragico incidente ferroviario nel mantovano: uomo e donna travolti da un treno in aperta campagna. I dettagli

È accaduto ieri sera in aperta campagna, e al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di questo tragico incidente.

MANTOVA, 12 DIC. - Ieri sera, un uomo e una donna sono stati travolti da un treno in aperta campagna. Questo drammatico evento si è verificato lungo la linea ferroviaria Mantova-Milano, nelle vicinanze di un passaggio a livello situato in località Quattro Venti, nel Comune di Curtatone, alle porte di Mantova. Dai primi accertamenti sembra che le vittime fossero due persone di cinquant'anni residenti nella provincia di Mantova, unite da una relazione affettiva. Al momento, le autorità stanno conducendo delle indagini per comprendere meglio la dinamica di quanto accaduto, cercando di stabilire se si tratti di un gesto volontario, come sembra essere più probabile, o di un incidente.

Il treno coinvolto era un convoglio passeggeri proveniente da Milano e diretto a Mantova. Dopo la collisione, avvenuta intorno alle 22, il capotreno è sceso e, aiutato da una torcia, ha cercato di fare luce sulla situazione. Le difficili condizioni di buio e nebbia hanno complicato le operazioni di ricerca. Inizialmente, sono state rinvenute alcune tracce di sangue sui binari, e solo a mezzanotte, tra le sterpaglie, a poca distanza dal luogo dell'incidente, sono stati ritrovati i corpi delle due vittime.

Secondo le prime ricostruzioni, il treno procedeva a una velocità di circa 130 chilometri all'ora al momento dell'impatto. Dopo la frenata d'emergenza, il convoglio si è fermato poco oltre il passaggio a livello, bloccando il traffico ferroviario in mezzo alla campagna e costringendo i passeggeri a essere trasferiti alla stazione di Mantova tramite un autobus sostitutivo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti agenti della Polfer e della Polstrada per condurre ulteriori indagini. (Ansa). (Immagine archivio)