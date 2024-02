Tragico incidente mortale: camion precipita da viadotto sulla E45 nel cesenate

Autista deceduto in un incidente a mercato saraceno, province di Forlì Cesena"

Un incidente tragico si è verificato oggi pomeriggio sulla E45, nel territorio del Cesenate. Un camion ha urtato violentemente le barriere di un cavalcavia a Mercato Saraceno, situato nella provincia di Forlì Cesena, ed è caduto da un viadotto per una distanza considerevole. Il conducente dell'autocarro è purtroppo deceduto a causa dell'incidente.

L'evento si è svolto lungo la strada conosciuta come "Tiberina", che è stata temporaneamente chiusa in direzione sud a Mercato Saraceno. La risposta immediata è stata fornita da tre squadre dei vigili del fuoco, compreso il nucleo Saf. Al momento, le operazioni di ricerca sono in corso per verificare se altre persone siano state coinvolte nell'incidente.