Tragico incidente a Roma: muore Suor Flora Di Guglielmo investita sulle strisce

La Comunità delle Suore Adoratrici del preziosissimo sangue in lutto per la perdita di Suor Flora Di Guglielmo

È morta una suora di 75 anni in un incidente a Roma, a largo Brancaccio, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio, intorno alle 16, e l'autista dell'auto, un uomo di origine filippina di 35 anni, si è fermato per prestare soccorso ed è risultato negativo ai test alcolemici. La suora, suor Flora Di Guglielmo, era a Roma per alcune commissioni e probabilmente stava dirigendosi alla stazione per prendere il treno quando è stata investita.

Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, con il coinvolgimento del Gruppo I Trevi della polizia locale. Questa è davvero una notizia triste e un lutto per la comunità delle suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue in provincia di Latina, dove suor Flora viveva da cinque anni e si occupava della segreteria. Era descritta come una suora allegra e serena che trasmetteva gioia a tutti quelli che le stavano attorno.