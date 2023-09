Tragico incidente stradale: morto giovane 20enne in uno scontro fatale a Santa Maria del Cedro.

Tragico incidente stradale a Santa Maria del Cedro: giovane di 20 anni perde la vita in uno scontro fatale

Un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale accaduto nella frazione "Marcellina" di Santa Maria del Cedro lungo la strada provinciale 9.

La vittima era a bordo di uno scooter, condotto da un coetaneo, che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrato prima con un'automobile e poi con un camion che procedeva in senso opposto.



Il ventenne è deceduto mentre venivano predisposti i soccorsi per il trasferimento in ospedale.

Il conducente dello scooter non ha riportato conseguenze.



Sul posto, insieme al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri di Orsomarso e della Compagnia di Scalea, oltre agli agenti della polizia locale di Santa Maria del Cedro.