Viva per miracolo. Tragico incidente sull'A14: 26enne proiettata fuori dall'auto in corsa. I dettagli

Sportello si apre all’improvviso in autostrada: 26enne vola fuori dall’auto in corsa

Uno spaventoso incidente presso l’autostrada A14. Una ragazza di 26 anni è letteralmente volata dall’auto in corsa a causa dell’apertura improvvisa dello sportello della sua vettura.

L’incidente si è verificato tra i caselli di Loreto e Ancona Sud, nella corsia in direzione Bologna. A quanto pare la ragazza era seduta nel sedile accanto a quello del guidatore. L’auto era guidata dalla mandre mentre dietro c’era la sorella.

Secondo quanto dichiarato dai testimoni, lo sportello dell’auto si sarebbe aperto all’improvviso è la donna sarebbe stata sbalzata fuori dalla vettura. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi.

Un Ambulanza è arrivata da Osimo. La ragazza ha sbattuto in maniera violenta contro l’asfalto ma fortunatamente non è stata investita da altre auto.

La donna ha riportato gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Per circa 1 ora l’autostrada è stata chiusa per consentire i soccorsi alla ragazza che comunque sono stati molto rapidi.

La polizia stradale di Porto San Giorgio sta indagando sul caso e ha già sentito madre e sorella della 26enne per capire meglio la dinamica dell’incidente.