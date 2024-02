Tragico omicidio a Bari: uomo ucciso per strada, svelato il movente legato a un'eredità

Nicola Ladisa, 42 anni, perde la vita in una lite familiare mentre il presunto assassino, il cognato, viene fermato. La disputa economica per una eredità svela un oscuro dramma familiare.

BARI - Questa mattina, poco dopo le 9, a Bari, nei pressi della sua abitazione in via Bux, nel quartiere Libertà, un uomo di 42 anni di nome Nicola Ladisa è stato tragicamente ucciso. La vittima si trovava a bordo di una motocicletta quando è stata colpita da almeno quattro spari provenienti da una pistola. Nonostante l'intervento tempestivo del personale del 118, purtroppo i soccorsi non hanno potuto salvarlo.

Nel corso della serata, è stato effettuato l'arresto del presunto assassino, un uomo di 34 anni di nome Daniele Musciacchio, che è anche il marito della sorella della vittima. Il movente di questo tragico delitto sembra essere legato a controversie di natura economica riguardanti un'eredità lasciata ai figli dal padre di Nicola Ladisa, deceduto alcune settimane fa.

Questa eredità includeva diversi appartamenti, il garage in cui lavorava il 42enne e un lido balneare a Palese. Il mancato accordo tra Nicola Ladisa e sua sorella sembra essere stato la causa di frequenti litigi che si sono intensificati negli ultimi tempi, coinvolgendo anche i rispettivi coniugi.

La situazione ha raggiunto il culmine questa mattina, quando Ladisa e il suo cognato hanno avuto un violento confronto, culminato con l'omicidio del 42enne. Il 34enne Daniele Musciacchio è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.